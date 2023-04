Pamplona celebra el Día del Libro con lectores de todas las edades

El "goteo” de lectores comenzó desde las diez de la mañana, momento en que Pamplona comenzó a celebrar su Fiesta del Libro. Dos horas después, una gran multitud rondaba en torno a la veintena de puestos de libros instalados en la Avenida Carlos III con motivo del Día del Libro y de la Flor. Las casetas ya se asemejaban a bares repletos de pintxos difíciles de alcanzar: decenas de personas permanecían arrimadas para contemplar y hojear los libros expuestos. En algunos momentos, los libreros se sintieron desbordados.

Jesús Garzaron

“Ha venido mucha gente, más de lo que yo esperaba. A partir de las once hemos estado sin parar”, comentaba Pablo Abárzuza en el puesto de Elkar Comedias. “Por suerte, nos piden de todo. Está siendo muy variado: infantil, juvenil, de adultos...”, detallaba Abárzuza. “Vienen muchos padres con críos. Los niños leen y los adolescentes también. A los niños les gusta mucho ver los libros y toquitearlos”, contaba. El ensayo 14 de abril de Paco Cerdà, galardonado el pasado marzo con el premio de las Librerías de Navarra, fue uno de los títulos que suscitaron más interés.

“Desde que hemos abierto, a las diez de la mañana, ha empezado a venir muchísima gente”, comentaba Nerea Reta Monge, de la librería Nerea. “Siempre supones que las dos o tres últimas novelas policiacas se van a vender bien, pero en nuestro caso no estamos vendiendo más novela negra que de otras narrativas. La gente se está llevando títulos muy variados”.

Mientras hacía este balance, los lectores que se encontraban en su caseta se llevaron títulos como 'Elizabeth Finch' de Julian Barnes, 'Lucy y el mar' de Elizabeth Strout o 'Los años' de Annie Ernaux, la ganadora del Nobel de Literatura 2022. “Nosotros también hemos apostado por '14 de abril' de Paco Cerdà, que se está vendiendo muy bien”. Los lectores que se acercaron a su puesto también se interesaron especialmente por 'No callar' de Javier Cercas y por Annie Ernaux. “Estamos muy contentos. Es una gozada cuando la gente responde al esfuerzo que hacemos”. Esa respuesta fue bastante entusiasta: cada comprador se llevó dos libros como mínimo. “Muy poca gente se lleva solo un libro. La mayoría compran dos o tres”, aseguró Nerea Reta. “Creo que se está estableciendo esa especie de tradición de que en el Día del Libro se compra un ejemplar para cada miembro de la familia”, señaló.

La compra en familia fue el plan escogido por María Isabel Galindo Nieto, vallisoletana de 38 años que reside en Pamplona desde hace un año y medio. Acompañada por su madre, Rosario, habían adquirido tres ejemplares. “Puede que caiga algún otro libro más. Mi pareja no ha podido venir y me ha pedido que le comprara un libro, que será un regalo sorpresa”, contaba. Galindo comentó que habitualmente se suele decantar por novelas “de misterio o históricas”. Entre sus autores favoritos en el género de misterio, citó a César Pérez Gellida y Juan Gómez-Jurado. También mencionó a Elísabet Benavent, autora de novelas de “comedia romántica”.

LECTORES ANSIOSOS

También hubo lectores ansiosos que no pudieron esperar a llegar a casa. Aprovechando la buena temperatura —la lluvia no hizo acto de presencia hasta las 13.45 horas—, los más pequeños disfrutaron de sus nuevas adquisiciones en los bancos situados junto a los puestos o en los alrededores.

En un banco de la Avenida de Roncesvalles se encontraban Jimena, de 6 años, y Manuela, de 4. “A las dos les gusta mucho leer, así que siempre buscamos algo que se adapte a su edad”, comentaba su padre, Guillermo Sánchez García. 'La patita que vino a cenar' de Steve Smallman, fue uno de los títulos que compraron. Jaime, de 2 años, se entretenía con un libro interactivo, 'Así suenan los animales salvajes'. “Antes de dormir, volveremos a leerlos. Todas las noches tienen su ratito de lectura, les encanta”, comentó Sánchez.

En un banco vecino se encontraba Natalia, de 4 años, entretenida con 'La divertida fiesta de té de Sofía', un libro con sonidos y un pequeño juego de tacitas de té. Su hermana Julia, de 7 años, escogió 'Las divertidas aventuras de las letras', que consta de 29 cuentos, uno por cada sonido del abecedario. Su otra adquisición fue 'Anna Kadabra. La feria de las sombras'. “Hemos venido sin una idea concreta, a ver qué había”, comentaba su padre, Enrique Alzueta, vecino de Burlada. “Mi madre me encargado un libro y le he cogido el de Mónica Carrillo, 'El viento nos llevará'”.

“Hemos comprado libros para todos”, confirmaba su mujer, Patricia Gutiérrez. “A mí me gusta el cómic. Es una lectura que se me hace más amena: si empiezo a leer un cómic, me lo termino en el mismo día”, comentaba. En Katakrak había adquirido 'Dominga habla sola' de Elisabeth Justicia y 'Historia disparatada de la monarquía', de Javier Traité y Exprai. “Los he cogido porque me ha parecido que muestran una realidad con humor”, explicó Gutiérrez. Los libreros cerraron la jornada satisfechos. A última hora de la tarde, la lluvia no disuadió al público, que siguió acercándose a las casetas. “Nuestra sensación es que ha venido más gente que el año pasado. Por la mañana ha sido de locos”, señalaba Daniel Rosino, de la librería Walden, actual presidente de la Asociación de Libreros Diego de Haro.