Las películas también se tocan en el festival Punto de Vista

María Elorza es una directora vasca que irrumpió con fuerza en el último festival de San Sebastián con su primer largometraje, 'A los libros y a las mujeres canto'. Ese mismo mes fallecía el artista de Rentería Iñigo Salaberria, pero antes compartió con Elorza un tesoro que guardaba desde hacía más de treinta años. Este pionero del videoarte guardaba unas bobinas de película inéditas hasta ahora de los años 80, eran pruebas, primera aproximaciones que hacía con su cámara de Super-8 y celuloide -más accesibles entonces- a los lugares donde iba a filmar después sus piezas. Ambos directores rescataron ese material cuando Salaberria estaba ya muy enfermo para hacer 'Al borde del agua', un retrato de la mirada del artista, que se estrenó ayer en el festival Punto de Vista. “Él veía cómo estaba proliferando el uso del celuloide en el cine y quizá tenía ganas de echar la vista atrás a su carerra, era una excusa para repasar su labor”, expone Elorza.

'Al borde del agua' es una lección magistral sobre la forma de trabajar de Salaberria, basada en caminar, mirar, sin prisa, para documentar “lo de dentro” de las cosas. El reto, para él, era alejarse del peso de la realidad. Todas esas imágenes que han estado tanto tiempo ocultas, además, anticipaban de algún modo lo que iba a hacer muchos años después. “Su trabajo está a caballo entre el ámbito artístico y la mirada del documentalista, en ese solapamiento está esa mirada que tiende a veces hacia lo abstracto, pero al mismo tiempo una mirada de gran amor hacia el mundo, se percibe el amor por mirar”, destaca la directora, sobre estas imágenes de lugares que han desaparecido o han cambiado radicalmente de aspecto y que están, todos ellos, a orillas del agua.

La Sección oficial del festival, además, propuso ayer importantes reflexiones de la mano de niños. Lydie Wisshaupt-Claudel, presentó 'Éclaireuses', una película hecha a lo largo de tres años en los que siguió la experiencia de dos mujeres en Bruselas. Marie y Juliette fundaron allí la escuela de los niños que no han ido a la escuela, un lugar intermedio antes de que accedan a la educación reglada para hijos de exiliados o refugiados que han pasado experiencias muy difíciles y que nunca han sido escolarizados. Lo llaman La petit école, la pequeña escuela, y en ella cuestionan muchos aspectos de la realidad.

“La película ha sido posible gracias a que hemos construido una muy buena relación con ellas dos”, explica Wisshaupt-Claudel. “Al principio tendían a proteger a los niños y todo aquello, hay un ingrediente de miedo a la cámara y a los efetos que tendría la película, pero trabajamos con ellas meses antes y después de grabar y eso generó confianza”, señala.

Las preguntas que lanza Yunyi Zhu en la película 'De songes au songe d’un autre miroir' son díficiles de responder. Rodada en un centro de educación sensorial de Lille, Francia, los protagonistas son niños ciegos que nunca han visto y que relatan, por ejemplo, que sueñan con la geometría, con el color amarillo, o el rojo, y que en los sueños tocan cada objeto que aparece allí como si fuera real. Muchas veces le preguntaban al propio director qué era una película. “Una película al final es como un gran espejo, y ellos están al otro lado, donde no hay color, no hay luz, y si cerramos los ojos todo queda negro, pero negro es un color también, es un mundo-nada, a mí lo que más me ha interesado ha sido la construcción de la relación con la película a través del tacto”, explica Yunyi Zhu. En la película los niños hacen esculturas de arcilla del conejo de Alicia en el país de las maravillas, con el que se traza cierto paralelismo.

El director explicó ayer en Pamplona que hubo momentos emocionantes en el rodaje, como cuando una niña acariciaba el gran micrófono con pelo del equipo pensando que era un gato. “Una película es también algo táctil, y cuando el operario tenía que cambiar el rollo los niños querían tocarlo”, recuerda Yunyi Zhu, que ha querido indagar en esa relación de los niños con un mundo tan visual como el actual.

IGNACIO AGÜERO VUELVE AL FESTIVAL

​El chileno Ignacio Agüero fue uno de los protagonistas del Seminario Punto de Vista de 2014, el formato con el que se trató de compensar la pérdida temporal de la anualidad del festival, y ahora vuelve a Pamplona con una película que compite en Sección oficial, 'Notas para una película', en la que vuelve a explorar curiosas maneras de contar una historia. El director sigue a Gustave Verniory en el viaje que hizo a su país y que plasmó en Diez años en Araucania. 1889-1899. El ingeniero belga llegó sin cumplir los 23 años para desarrollar una red de ferrocarilles, y junto a él, Agüero recorrerá esa región conjugando los dos tiempos, pasado y presente, basándose libremente en aquellas notas y utilizándolas para esbozar su película. Cabe ahí la historia, la memoria oral, las fotos de la época, pero también el guion, los actores y unas imágenes de gran belleza en blanco ynegro. El joven Gustav se encontrará con gente con cara de bandido que sin embargo son buenas personas, con indios, las tropelías que estos sufren, luchas por la tierra y revoluciones.