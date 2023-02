Navarra acoge estos días el rodaje de ocho cortometrajes

Pamplona y varias localidades navarras están siendo testigas estos días de ocho rodajes simultáneos. Se trata de los alumnos de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que están rodando los cortometrajes de último curso. Para ello cuentan con la colaboración de actores y actrices profesionales navarros como Ahikar Azcona (La casa de papel), Clara Galle (El internado: Las Cumbres), Elena Uriz (Irati), Rosa Nagore (Estambul), Javier Chocarro (La casa cuartel de Bernarda Alba) así como del resto de España, como Maribel Salas (¡Vaya semanita!), Ismael Fritschi (REC 4: Apocalipsis), Mercedes Salazar (Camino), Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén), Itziar Manero (El internado: Las Cumbres), Josep Riera (El cuarto pasajero), Jason Tigreros (Fariña), Peter Nikolas (Plan de Fuga), Jason Fernández (Libertad), Florencia Nocetti (La casa de papel). Los escenarios elegidos incluyen, además de Pamplona, Mendavia, Artariáin, Etxauri, Arguedas… y, en uno de los casos, Bilbao.

En cuanto a las historias, hay desde los que se sitúan en el género de terror con casa encantada, a comedia femenina ambientada en los 60, thriller con atraco fallido, drama de metacine con escritor o una comedia en un colegio de educación especial, entre otros temas. Seis son en castellano y dos en inglés. Los alumnos desarrollan desde la escritura de los guiones a la búsqueda de financiación, pasando por el diseño de producción y rodaje, hasta llegar al estreno y su distribución por festivales. Se estrenarán el 26 de abril en la Gala de los premios Kino en el auditorio del Museo de la Universidad de Navarra.

Los cortos son El Libro Rojo, dirigido por Alexander Aguilar con Maia Catalán, Mario Alcoz, Javier Leoz y Eli Martínez en el reparto; (R)ojo por (r)ojo, de Lucía Aparici con Maribel Salas, Mercedes Salazar, Elena Uriz, Rosa Nagore e Itziar Manero; Orain, de Ainara Oto con Clara Galle, Tomy Aguilera y Javier Chocarro; Soy un Genio, de Irene García con Josep Riera, Paula Ezcurra y Pablo Escauriaza; Lo dejo cuando quiera, de Miguel Ángel Iribarren con Egoitz Lucena, Iñigo Larrinaga y Jason Tigreros; Casa Beraza, de Josu Goñi con Ahikar Azcona, Ismael Fritschi y Paloma Córdoba; The Sweet, the Sour and the Bitter Ice Cream Theory , de Carmen María Sevilla con Jason Fernández, Katherine Henderson y Florencia Nocetti, y Off the Page, de Diego Gómez & Joan Oliver con Peter Nikolas y Jacob Stankley.