El documental 'Carbon-The Unauthorised Biography' gana #LabMeCrazy! Science Film Festival

La IV edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival, certamen internacional de cine sobre ciencia que organiza cada año el Museo de Ciencias Universidad de Navarra, entregó este martes los premios a sus ganadores.

El premio al mejor documental se lo llevó 'Carbon - The Unauthorised Biography', una producción australiana de 89 minutos de duración que refleja de una manera divulgativa la importancia que el elemento del carbono tiene para nuestras vidas. El mejor programa de televisión recayó en la producción española de RTVE 'El cazador de cerebros - Pinceles y pipetas en el Prado'; la mejor producción realizada por estudiantes fue la británica 'The Caretakers'; el mejor trabajo producido por universidades y centros de investigación fue para 'Luminous'; mientras que el mejor vídeo en web o redes sociales fue para la producción filipina 'I Was Just a Child'.

La matemática y divulgadora Clara Grima fue galardonada con el premio 'Pasión por la Ciencia' por su trayectoria científica y por su excelente labor en la docencia y divulgación de las matemáticas a la sociedad en general. El jurado también concedió una mención especial al documental 'Make People Better', por el impecable y original tratamiento de la edición genética, un tema trascendental en el ámbito científico, ético y cinematográfico.

El documental ganador 'Carbon - The Unauthorised Biography' muestra la presencia que tiene el carbono en nuestras vidas: en los alimentos que comemos, en la ropa que vestimos, en la electricidad que consumimos, en el nacimiento de un niño, en el tubo de escape de un coche, en el viento, en las máquinas, en un halcón, en las estrellas, en la fotosíntesis, en el ADN, en la temperatura de la Tierra, en las células de nuestro cuerpo, etc.

Y de la misma manera que el carbono es un elemento que tiene la capacidad de relacionarse con otros para crear constantemente –la sociabilidad y versatilidad son atributos que definen a este componente–, también tiene una cara menos amable que es la destrucción como, por ejemplo, a través de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la presencia de plásticos en los océanos, los incendios en los bosques, o la producción de armas o tanques para las guerras.

Narrado en primera persona por el propio elemento del carbono –con el testimonio de un nutrido grupo de científicos–, el documental permite reflexionar sobre el origen del universo, de las estrellas y de la especie humana, y también sobre las consecuencias que tienen nuestras acciones, así como la responsabilidad que tenemos sobre el uso del protagonista de este documental.