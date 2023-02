Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

Presentación del libro ‘Una invitada impertinente (Biografía, cuentos y poemas con historia)’. Civican. 19 h. Autora: María Blasco Gamarra. Presenta Sofía Collantes, periodista. Acompañarán a la autora Leyre Arraiza, Rafa González, Izadi y Sergio García.

‘Komiki Fest’. Txokogorri, Antsoain. 19 h. ‘IV Komiki Boom-Jornadas de Cómic e Ilustración social-Antsoain’. ‘Iruña Redimida’, de Hurrikrane: un thriller tragiparódico en las entrañas de la vieja ciudad. ‘Fanzine Musical’ a cargo de Tumba Swing.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Rostros del siglo XX’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19:30 h. Ciclo ‘Cartografías de la Música’. Un concierto en el que se escucharán piezas de tres compositores claves del siglo XX con Sofya Melikyan como piano solista y la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por Dmitri Loos. ‘Trisagion para orquesta de cuerdas’ fue compuesta por Arvo Pärt y se inspira en la oración de apertura de la ‘Divina Liturgia Ortodoxa’ que significa Tres Veces Santo en griego. Aunque es una pieza instrumental, los parámetros de este texto en eslavo eclesiástico (número de sílabas por palabra, acentuaciones, etc.) son el factor determinante en la composición. La ‘Jazz Suite’ de Tsfasman para piano y orquesta es una obra que traslada pura alegría apenas salpicada por alguna nota más nostálgica. El ‘Concierto para piano y orquesta’ de Alfred Schnittke es uno de los dramas del siglo XX contados por un compositor cuya escritura es una de las más personales y reconocibles del siglo pasado. Entradas: 16 y 18 €.

Ensemble Garklein y compañía. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo 44 Bis, 1º, Pamplona. 18:45 h. ‘XVII Ciclo de Música de Cámara’ en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate. Un Trío de Cuerda y un Dúo de Flauta y Piano darán paso al Ensemble Garklein de flautas de pico y clavecín, que interpretará un repertorio centrado en la música antigua. Entrada libre hasta completar aforo.

Coro Gizonok-Recital de temas medievales. Civivox Iturrama. 19 h. Dirigido por Imanol Erkizia. Interpretarán varios temas medievales, entre ellos Chançon d’amour del Rey Teobaldo IV’, recogido por Higinio Anglés, y Ad morten festinamus, monodia del ‘Llibre Vermell’ del Monasterio de Montserrat, uno de los manuscritos medievales más antiguos con contenido musical conservados. Ciclo ‘Teatro medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. Entrada libre, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Dúo de flauta y piano 2’Art. Palacio del Condestable. 19.30 h. Ciclo ‘Pamplona Acción Musical (PAM’23)’, en colaboración con la Fundación Albéniz y el programa AIEnRuta-Clásicos. Dúo formado por la flautista bilbaína Natalia Sánchez Abad y el pianista argentino Michel Reynoso. Esta formación surge del interés común de sus integrantes por compartir con el público el repertorio camerístico compuesto para esta agrupación. Se ofrecerá un repertorio integrado por la Sonata para flauta y piano de P. Hindemith (1936), La Sonata en La mayor de C. Franck (1886) y la obra Joueurs de flûte’ de A. Roussel (1925). Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Navarra es la Música 2023’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Concierto de música hispanoamericana, con las maravillosas voces del grupo Pan con Chile. Boleros, rancheras, habaneras, valses... un recorrido por las melodías y ritmos de toda la vida, con especial tributo a grandes figuras como el trío Los Panchos, María Dolores Pradera, Chabuca Granda, Chavela Vargas, Luis Miguel… Un concierto para disfrutar escuchando y cantando las canciones de siempre: Si nos dejan, La flor de la canela, Cantinero de Cuba, Alma, Corazón y vida, El reloj… Entradas: 21 y 16 €.

Noa & The Hell Drinkers. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21.30 h. Entradas: anticipada 10 €, taquilla 12 €.

'Cafeteando’. Karaoke. Casa de la Juventud, 18.30 h. En esta ocasión con temática relacionada con San Valentín y Carnaval Además del karaoke clásico se llevarán a cabo diferentes juegos como: ‘Continúa el ritmo’ y ‘Adivina la canción’. Entrada libre.

Alberto Rodríguez Purroy: ‘Instantánea’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. El músico y cantautor pamplonés Alberto Rodríguez Purroy presenta su primer disco en solitario “Instantánea”, un proyecto que aporta originalidad al estilo de canción de autor. Doce instantáneas cargadas de poesía, ironía y mensaje, con una voz que transmite, sumergidas en diferentes registros como la canción desnuda de trova, el swing, el pop o el bluegrass. Entradas: 6 €.

Banda Joven. Salida: Plaza del Complejo Cultural de Barañáin. 17 h. Recorrido: Hacia Avda. Comercial. Carnavales con la Escuela de Música Luis Morondo.

Dúo Mariachi Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz. Café Diamante (Plaza Nueva), Tudela. 23 h. Carnavales. Entrada libre.

DANZA

Proyección ‘Danzas de la muerte’. Civivox Iturrama. 19.30 h. Con el Grupo de Danzas Muthiko Alaiak. Las Danzas de la Muerte son un género iconográfico que se representaba en el final de la Edad Media y en siglos posteriores. En la localidad gerundense de Verges sigue representándose en Semana Santa, caso único en Europa. Su mensaje trata de hacernos pensar en la brevedad de la vida y en que la muerte nos llamará a todos sin excepción, sea cual sea nuestra condición social o edad, y sin hora prevista. Ciclo ‘Teatro medieval: rito drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

TEATRO

‘¿Alexa, ¿quién responde a tus preguntas?’. Salón de Actos del IES Plaza de la Cruz, Pamplona. 19 h. A cargo del Taller de Teatro Plaza de la Cruz. Autor y director: Kilo Alba. Una comedia sobre la adicción a los dispositivos electrónicos. En concreto, el montaje pone en escena a las/os trabajadoras/es que supuestamente responden a las cuestiones que las/os usuarias/os realizan a su dispositivo electrónico. Y, claro, los seres humanos no son perfectos: se equivocan, se enfadan, se saltan las normas...Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Se trata de una ocasión idónea para sumergir al alumnado en el trepidante mundo de los corrales de comedias, los mentideros, las tabernas y la Corte de Felipe IV. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o bien la misma tarde de la representación: a partir de las 18:15 h en el hall del Instituto.

‘El Alma de Valle Inclán’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Con Rafael Álvarez El Brujo. Durante el confinamiento me inspiró este hombre singular y de vida vibrante. Alivió mi melancolía y finalmente me curó de las drásticas circunstancias que estábamos viviendo. Viví con él la luminosa redención que confiere siempre a sus personajes. Y trabajé con el misterio sencillo de sus acotaciones en “Divinas Palabras” . Ellas han sido para mí las palabras de aquellos ciegos que contaban historias señalando en un puntero las imágenes de un telón. Aquí las tienen con algo de la máscara de su vida en este teatro del mundo. Rafael Álvarez, El Brujo Valle Inclán es misterioso y extravagante, romántico y estético. Su alma me conmueve. “Llevo sobre mi rostro cien máscaras de ficción que se suceden bajo el imperio mezquino de una fatalidad sin trascendencia. Acaso mi verdadero gesto no se ha revelado todavía, acaso no puede revelarse nunca bajo tanto velos acumulados día a día”. Valle Inclán, La lámpara maravillosa. Entradas: 10 €.

Monólogo David Dominguez: ‘Seré yo raro’. Casa de Cultura de Viana. 20 h. Humor llano, directo, natural,… así descubrimos a David, el humorista que ha sabido sobreponerse a sus vivencias personales con la frase «qué bien me lo pasé». Como él mismo nos cuenta, llegó al mundo de los monólogos por casualidad tras ganar un concurso de monologuistas al que le apuntaron y desde entonces han pasado 14 años de carcajadas. Asegura que la meta es conseguir una risa cada 5 segundos y espera lograrlo en nuestra localidad. Entradas: 6 €.

‘Galerìas Tonterías’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20:30 h. Con Spasmo Teatro. Un encargado enfermizamente ambicioso, es el centro de la trama principal que sucede en nuestro gran centro comercial llamado Galerías Tonterías. Amasa su fortuna aprovechándose de su alto cargo, haciendo de las diferentes secciones su feudo particular. Un hombre sin escrúpulos cegado por el dinero que domina a su antojo a los empleados con el fin de enriquecerse más y más cada día. Mientras, a su alrededor se suceden las situaciones más divertidas y delirantes en un disparado entorno repleto de infinidad de personajes. El mejor humor de Spasmo, en un espectáculo sin palabras que hará mucho ruido. Entradas: 8 €.

CINE

Proyección documental. ‘Penitencia’, de Pili Múgica. Biblioteca Txantrea. 19 h. El documental se conforma a través de entrevistas a personas presas valientes que han compartido sus vivencias y de conversaciones con personas expertas y voluntarias. Personas que nos recuerdan que el sistema penal está fallando permanentemente. Se necesitan miradas abiertas para dar soluciones más justas no exclusivamente basadas en el castigo. Los discursos dejan patente que el sistema judicial está atravesado por una posición de poder. Este documental pretende abrir un espacio de reflexión entre la ciudadanía y proponer un debate acerca de las condiciones de exclusión y desigualdad de una sociedad que sanciona, pero no provee a todos sus ciudadanos de mejores oportunidades para vivir con plenitud. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Nueve meses’. Filmoteca de Navarra. 19:30 h. Ciclo ‘El cine de Márta Mészáros’. Hungría, 1976. Presenta Silvia García. Juli tiene un trabajo en una fábrica de ladrillos, pero estudia a distancia para mejorar su posición. Su jefe se enamora de ella y comienzan una relación muy pasional. Ella oculta el hecho de que tiene un hijo fruto de una relación extramarital. Cuando su amante, habitualmente violento y posesivo, lo descubre, todo salta por los aires. Embarazada de su segundo hijo, Juli debe decidir qué hacer… Entradas: 3 €.

‘Un día así’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. 19 h. Documental realizado por Ricardo Iriarte. Entrada gratuita hasta completar aforo.

CON NIÑOS

‘López, explorador de otros mundos’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

Cuentacuentos Kyokan. Biblioteca Pública Artica. 18 h. A partir de 4 años. Gratuito, con invitación a recoger desde el jueves 26 en horario de biblioteca.

‘¡Eureka! Mujeres en la ciencia’. Orkoien Biblioteca del Centro Cívico. 18 h. Cuentacuentos en Castellano. Entrada gratuita.

‘Éranse una vez 8 bibliotecas (La sopa quema)’. Biblioteca Ribaforada. 17.30 h Cuentacuentos. 18 h Taller. De 3 a 8 años, acompañados de un adulto. Gratuito.

VARIOS

Mercado Agrario Transparente. Geltoki Pamplona. Horario: 17 a 20:30 h. Con la participación de 16 productores y productoras que ofrecerán producto local y de temporada.

CARNAVALES VIERNES

Alde Zaharreko Inauteriak/Carnavales Casco Viejo-Pamplona-Iruña. 13 h Reto vecinal de la mano de la escuela San Francisco: “Bailemos juntos en la plaza una esku dantza”. 15 h Gazte bazkari en Matalaz (8 €, se pagará en el momento). 17 h Chocolatada Remix. En Katakrak. Tándem de chocolate gratis y postres autogestionados. Organizan: Kabia, Ikaskide, Lantxotegi y Katakrak. 18 h Disfrazada popular desde Alegría de Iruña hasta Navarrería. 19 h Pregón de Carnaval en la plaza Navarrería. Amenizado por los trikitilaris del barrio. 19:30 h Pasacalles desde Navarrería. Mercaderes, Calceteros, Plaza del Ayuntamiento, Zapatería, Pozo Blanco, San Nicolás, San Miguel, San Francisco, San Lorenzo y Jarauta. Finalizará en la plaza de Santa Ana. Amenizados por la fanfarre de Iruña Taldea y Muthiko Alaiak, Joaldunak del barrio y disfraces de Euskal Herria con la peña Alegría de Iruña. 19:30 h Moxaurreak. 20:30 h Se ofrecerá chorizo para picar en la plaza Santa Ana, animado por la txaranga Jarauta 69.

Carnavales Barañain-Ihauteriak 2023. 17 h Chocolatada con Luziano. 19 h Kalejira desde el Ayuntamiento con colectivos y sociedades. 19:15 h Plaza de Los Castaños. 19:45 h Plaza Lurgorri. 20:15 h Merkatal Etorbidea (Hegoalde, Ketxu, Basoa...)/Avda. Comercial (Hegoalde, Ketxu, Basoa...). 20:45 h Plaza del Ayuntamiento, quema de Miel Otxin. 21:30 h Cena popular en el colegio Alaitz (tickets 18 €). 00:00 h Luziano en Akelamendi.

Berriozar. 17 h. Ludoteca. Fiesta de disfraces a la que todos/as los/as txikis están invitados/as.18:30 h Chocolatada popular en Casco Antiguo. 19 h Comienzo de la representación sobre Txolín y desfile de la comitiva de Txolin y su comparsa hacia Artica, con Zanpantzar, Harizdi y Gaiteros de Berriozar. 20 h Quema del Conde de Reille.

Beriáin-Carnaval Escolar. Por las calles de la localidad.

Marcilla-La Gran Noche de los Oficios. 22.30 h. Pregón en la Sociedad a cargo de los Quintos de 2005 acompañados de Dj Julen Esparza y entrega del premio al Disfraz Más Original y al Disfraz Más Feo.

Ribaforada. 16:30-19:30 h. Hinchables en el Ribaforada Arena. 22 h. Cena temática en el Ribaforada Arena. Organizada por la Comisión de Peñas.

Cabanillas. 17-19 h. Ven A Hacer El Indio: Taller de elaboración de nuestros propios dIsfraces. Es necesario llorar sus propias tijeras. 20:30-22:30 h. Pijamada Party: Ven disfrazado con un pijama molón. Habrá DJ. Lugar: Club Juvenil. Precio: 1 € cada actividad con piscolabis incluido (no socios: 4 €).

Valtierra-Carnaval infantil. 16:30 h. Desfile infantil desde el Frontón acompañados de la Banda Municipal de Música de Valtierra. A continuación, merienda en la Plaza de los Fueros acompañada de la Banda Municipal.. Organiza: APYMA del C.P Félix Zapatero de Valtierra.

Castejón. 12:30 h. Desfile de Carnaval Escolar de los alumnos y alumnas del Colegio Dos de Mayo, con el tema ‘Películas’. En el colegio se repartirán las normas para el buen funcionamiento del desfile. 20 h. Por los bares de la localidad, Pijamada.

Buñuel. Temática libre. Club Infantil. 17 h Concentración disfraces "libre" y reparto de chocolate. 18 h Magia, Teatro y Juegos ‘El Camaleón’.

Cascante. 20:30 h Desfile de Zarrapoteros. La bruja Ullaga, el Ogro Osko y Antonio Calabaza acompañados de los Zarrapoteros y Gaiteros de Cascante. Desfile saldrá de la Plaza los Fueros y terminará en la Plaza Sánchez con la quema del Fardo de las Miserias y la "Karrikadantxa". Habrá reparto de txistorra y tostadas de ajo. Precio ticket: 1 €.

Sangüesa. Pasacalles y Fiesta de Carnaval de los niños y niñas del Colegio Público Luis Gil por las calles de la localidad. Pasacalles de Carnaval de los niños y niñas de la Ikastola de Sangüesa por las calles de la localidad.

Elizondo. 9 h Comienzo de la cuestación por el pueblo. 16 h Desfile infantil. A continuación, chocolatada y bailables con “Hauspolariak”. 20 h Tamborrada

Lesaka. 16:30-18 h Decoración y pintado de caras en Plaza Zaharra. 18 h Chocolatada, a continuación, karaoke y zortziko.

Olazti-Mari Arroka. 19:30 h Bienvenida de Mari Arroka al Carnaval Rural. 21 h Pintxo-Pote autogestionado en el Gaztetxe.

Inauteriak Irurtzun. 18:30 h Carnaval en colegio Atakondoa. Fanfarre Escuela de Música.