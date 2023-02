Legos y ciencia se unen en el Planetario para construir el futuro de la energía

“Usa este momento para reimaginar el futuro de la energía”, animaba el vídeo de presentación de la First Lego League. Precisamente, a eso fueron al Planetario de Pamplona los quince equipos formados por niños entre 4 y 9 años en compañía de sus padres y profesores para participar en esta decimoséptima edición con la energía como temática principal.

La entrada del Planetario de Pamplona se llenó la mañana del domingo de niños emocionados por presentar sus maquetas. Fue anunciar la apertura de puertas y en apenas unos minutos se podía ver a decenas de niños colocando sus trabajos en la sala de exposiciones: prototipos de generadores de energía creados con piezas Lego. No escatimaron en detalles para que todo quedara lo mejor posible, desde pósteres, globos o camisetas y disfraces conjuntadas en algunos equipos. En las mesas se podían apreciar molinos de agua, una gasolinera, paneles programados, barcas que se deslizaban por un río o una presa de agua; todo producto de la creatividad de unos niños que limaban los últimos detalles y revisaban el trabajo junto con sus profesores, que coordinaban los trabajos. La emoción y los nervios se respiraban en el ambiente, no solo en los más pequeños, sino también en los adultos, que no se resistían a ayudar a colocar lo que hiciera falta.

MÁS PARTICIPANTES Y NUEVA CATEGORÍA

La nueva edición ha traído consigo un incremento del número de equipos. Mónica Ruiz, coordinadora del evento, explicaba que: “Estamos muy contentos. Hemos pasado de nueve equipos el año pasado a quince y hemos inaugurado una nueva categoría, Discover, que es para niños y niñas de entre 4 y 6 años”. El colegio Monreal ha sido el encargado de estrenar Discover y, tras la jornada, recibió un premio de emprendimiento. La otra categoría, Explore, reunía niños entre 6 y 9 años. Además, se quiso aprovechar la celebración el día anterior del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y rendir un pequeño homenaje a través de un reto que consistía en ofrecer cinco frases de científicas con una palabra clave en cada una para ingeniar una frase al final del evento.

La First Lego League lleva por bandera las ideas de diversión, creatividad, resolución de problemas, innovación y comunicación, algo que se reflejó en las distintas presentaciones de los equipos. Discover Bots abrió la primera ronda de la sala Martín de Rada con una apuesta por energías renovables, punto fuerte en la mayoría de competidores. Con una tablet, activaban el movimientos de molinos de Lego para impulsar energía. Como en el resto de grupos, una vez terminada la explicación, los jueces preguntaban a los niños para que les contaran algunos detalles más.

La mayoría de niños se notaban nerviosos, pero las dudas se disiparon cuando le daban a la tecla y las piezas se movían gracias al movimiento eólico. Exponer delante de un grupo de gente resultaba más difícil que manejar las tablets, dispositivos que dominaban a la perfección. A pesar de su corta edad, este tipo de tecnologías les son tan propias como los juguetes Lego.

Pósters como el de Detectives Lego mostraban planes bien organizados y delimitados, en este caso, por tres ideas: consumo, guardar y generador de energía. También hubo espacio para otros tipos de energías, como la maqueta expuesta por el equipo Lego Bomba, en la que habían creado una mina para después llevar carbón a las casas, donde se transformaría en energía. “Todas las energías son necesarias”, explicaron.

Mikel Gómez, coordinador de Discover Bricks, valoraba el aprendizaje en los últimos meses de los integrantes de los cuatro equipos que habían traído y comentaba que el trabajo con ellos es: “Muy divertido. Te das cuenta de que sus mentes están muy abiertas. Ellos te enseñan a su manera ideas nuevas que luego pueden llegar a funcionar”.

Premios



Premio a la solución del desafío:

Equipo Cubitos Cocokids

Equipo RoboEnergy Cocokids

Premio a la Programación:

Equipo Discover Bots

Equipo Monreal Cream

Premio a los valores fundamentales:

Equipo Lego Bomba

Equipo Cocokids Team

Premio al póster del equipo:

Equipo Agentes Lego

Equipo Detectives Lego

Premio modelo de equipo:

Equipo Super Robots

Equipo LiceoBots

Premio al proyecto Estrella:

Equipo Rompe Legos

Equipo Legotival

Premio a la creación original:

Equipo Cocokids Explore

Equipo Legopower

Premio al espíritu emprendedor.

Equipo: Monreal 1