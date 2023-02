Cuatro películas navarras cruzan esta noche la península en busca de un Goya

La Academia de Cine entrega este sábado por la noche en Sevilla sus 37 premios anuales con una sensación agridulce. La noticia de la muerte de Carlos Saura, uno de los cineastas españoles más gigantescos por su trayectoria, precisamente en vísperas de recibir el Goya de Honor en la gala, difuminó el clima que hasta entonces era de euforia por la excepcional calidad de las películas de este año. El fértil año cinematográfico empezó en Berlín, donde Carla Simón ganó el Oso de Oro con 'Alcarràs', un canto a un mundo rural que desaparece aceleradamente. Es algo que no ocurría con una película española desde justamente 'Deprisa, deprisa' de Carlos Saura en 1981. En el mismo certamen saltó a la palestra Alauda Ruiz de Azúa, que hablaba de la maternidad con crudeza en "Cinco lobitos", película que el boca oreja convirtió en una de las favoritas del público. En Cannes entró en juego Rodrigo Sorogoyen con 'As bestas', un western ambientado en la Galicia rural, que triunfó en crítica y taquilla, con más de 4 millones de recaudación a lo largo de diez semanas en cartelera. Y así fueron apareciendo muchas más propuestas redondas, como 'Cerdita', que Carlota Pereda convirtió en largometraje después del éxito recibido como corto; 'Modelo 77', película carcelaria de Alberto Rodríguez; 'La maternal', que confirmaba a Pilar Palomero como una cineasta que tiene mucho que decir; la esperada 'Los renglones torcidos de Dios', de Oriol Paulo; 'Girasoles Silvestres' de Jaime Rosales, la valiente 'La consagración de la primera' de Fernando Franco; 'Suro', de Mikel Gurrea; 'Un año, una noche', ambientada en la matanza de Bataclán por Isaki Lacuesta, o la espectacular 'Irati', rodada en gran parte en Navarra y aún sin estrenar en salas, de Paul Urkijo.

En este concurrido panorama, cuatro producciones navarras han logrado ser nominadas. Raúl de la Fuente y Amaia Remírez podrían conseguir su tercer Goya con 'Maldita. A Love Song to Sarajevo', el retrato del fascinante artista bosnio Bozo Vreco. Félix Viscarret podría hacerse con su segundo 'cabezón' al mejor guion adaptado por 'No mires a los ojos', junto con David Muñoz. Y la animación navarra muestra su músculo tanto en formato de corto con 'Amanece la noche más larga', de Carlos Fernández de Vigo y Lorena Ares, como de largo, con 'Inspector Sun y la maldición de la viuda negra', dirigida por Julio Soto con The Thinklab Media. Además, la montadora navarra Julia Juániz entregará un premio.

La gala, presentada por Antonio de la Torre y Clara Lago en el Auditorio Andalucía, estará producida por Gestmusic (Banijay Iberia), creadora de formatos televisivos como Operación Triunfo o Tu cara me suena. Tinet Rubira y Ángel Custodio serán los directores y el equipo de guionistas estará coordinado por Fernando Pérez.

Será la ceremonia más multitudinaria de la historia de los Goya, con 3.000 invitados de los que 259 serán nominados (cada categoría pasa de cuatro a cinco aspirantes). Es, además, la primera vez con más mujeres que hombres nominadas a mejor dirección. Las actuaciones correrán a cargo de Natalia Lafourcade, Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández, Guitarricadelafuente y Bely Basarte.

Mikel Larrea

FELIX VISCARRET, NOMINADO AL GUION ADAPTADO POR 'NO MIRES A LOS OJOS'

La Filmoteca de Navarra organizó la semana pasada un pase de 'Bajo las estrellas' en Estella, donde se rodó. Se cumplían 15 años del estreno de la ópera prima de Félix Viscarret, de la gala en la que se llevó dos Goya, y de arrasar en Festival de Málaga con cuatro premios. Ahora, Viscarret vuelve al sur, a Sevilla, donde aspira a otro al Goya al mejor guion adaptado, esta vez por 'No mires a los ojos', que ha escrito junto con David Muñoz. Allí estarán ambos, acompañados por sus parejas y por los productores Mariela Besuievski y Gerardo Herrero, entre otros. “Yo siempre digo que el tren de camino a los Goya es casi más divertido que la ceremonia en sí”, comenta Viscarret. “Es como las excursiones del colegio, donde viajar todos juntos era ya motivo de alegría. No hay prisa por llegar a destino”, añade. La película, rodada íntegramente en Navarra, es la adaptación de la novela de Juan José Millás 'Desde la sombra', cuyo protagonista (interpretado por Paco León) es llevado por Viscarret a cotas aún más profundas de tribulación interior. El cineasta ha logrado la nominación un año en el que ha coincidido con peliculones como 'Cerdita', 'Irati', 'Los renglones torcidos de Dios', y 'Un año, una noche', muy diferentes entre sí pero a las que se ha reconocido una gran calidad. “Cada una tiene un universo propio que nada tiene que ver con las otras”.

Esta misma semana el Festival de Málaga anunciaba que la próxima película de Viscarret, 'Una vida no tan simple', competirá de nuevo en su Sección oficial. “Podría decir con humor que yo soy muy fiel a mi público malagueño, porque siempre me han tratado con mucho cariño”, expone. “Una vida no tan simple es precisamente una mirada cargada de humor hacia las personas cuando nos agarramos a los éxitos del pasado, a nuestro ego, y nos cuesta mirar hacia delante. En ese sentido, nuestro protagonista, interpretado por Miki Esparbé, también vive de las viejas glorias de premios que obtuvo hace mucho tiempo”. La película se basa en la crisis de los 40 años, en la carga de los hijos y el trabajo. Cuando le escuchó hablar sobre esto, su hijo le preguntó si había sufrido la crisis de la paternidad; su mujer se río y pensó que todo el mundo iba a dar por sentado que su relación había pasado por una crisis gorda. “Así que, como ves, es una comedia, pero las crisis de las que habla parecen muy cercanas, y por lo visto todo el mundo asume que deben ser autobiográficas. Yo diré aquello de ‘Me lo ha contado un amigo”, bromea.

KANAKI FILMS

AMAIA REMÍREZ Y RAÚL DE LA FUENTE, NOMINADOS A CORTO DOCUMENTAL POR 'MALDITA'

Sarajevo no es una ciudad más, la guerra no pudo acabar con esa bella mezcla de posos otomanos, sefardíes y católicos, y los cineastas navarros Amaia Remírez y Raúl de la Fuente han encontrado a la persona que lo simboliza, Bozo Vreco. Declarado hombre y mujer al mismo tiempo, el revolucionario artista modernizó el género tradicional de la sevdah y protagoniza 'Maldita. A Love Song to Sarajevo', que opta al Goya a mejor corto documental. “El ruido que ha ido generando ha ido in crescendo, yo creo que poco a poco la figura de Bozo ha ido calando entre la prensa y los que le están descubriendo se interesan, ha aumentado mucho la atención hacia 'Maldita', el que descubre a Bozo se fascina”, explica Remírez.

El protagonista no podrá asistir a la gala de Sevilla porque tiene programado un concierto en Amsterdam que no puede cambiar, pero De la Fuente y Remírez, el alma de Kanaki Films, esperan poder organizar algo con él más adelante. “Nuestra intención es continuar la relación con él y esperamos que le salgan muchas cosas por aquí”, confía Remírez que acudirá con De la Fuente a Sevilla, solos, “en plan pareja”, se ríe. Ayer, viernes, participaron en unos encuentros con el público en el Alcázar.

Poseedores ya de dos Goya, al mejor corto documental por 'Minerita' (2014) y a la película de animación por 'Un día más con vida' (2019), ésta es la quinta nominación para la pareja. Hasta ahora siempre él era el director y ella la productora, pero esta vez es el estreno de Remírez como codirectora también. “Cada año es diferente, este año yo particularmente tengo mucha ilusión por ser mi primera experiencia en dirección, y también nos emociona porque hacía mucho tiempo que no estrenábamos ningún trabajo por todo el periodo de la pandemia y porque nos pilló con desarrollos y Maldita fue lo primero que terminamos en mucho tiempo”, explica Remírez. “Ha sido un año excepcionalmente bueno en todos los ambitos, tanto en cortos como en largos, con pelis super buenas en ficción, directoras noveles, pelis de gran formato de producción como ha sido Irati, que seguramente debería tener más nominaciones... y en cortos el nivel es buenísimo en todas las categorías, es una maravilla”, añade Remírez.

THE THINKLAB

JULIO SOTO, NOMINADO A LARGO DE ANIMACIÓN POR 'INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRA'

Ocurrió hace solo dos años, 'La gallina Turuleca' ganó el Goya a la película de animación por incomparecencia de adversarios. Nada que ver con este año, con una cosecha fértil, en cantidad y calidad, con películas como 'Unicorn Wars', 'Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda', 'Black is Beltza II: Ainhoa', 'Los demonios de barro', y, sobre todo, la aspirante navarra, 'Inspector Sun y la maldición de la viuda negra', del estudio The Thinklab Media y dirigida por Julio Soto Gúrpide, que lleva a un mundo de insectos de los años 30 el ambiente de misterio de Agatha Christie. Soto, que llegó a Sevilla el jueves para hacer una presentación en escuelas infantiles, no tiene grandes expectativas ya que 'Tadeo Jones 3', ha ganado en varias galas anteriores y además cuenta con el respaldo de Telecinco. “Voy a ir tranquilo, a ver qué pasa, y si hay suerte genial y si no la hay que gane el mejor”, expone el director, que estuvo nominado con 'Deep' (2017). 'Inspector Sun' se estrenó la pasada Navidad y el resultado ha sido agridulce. En cines no ha ido demasiado bien porque coincidió con bombazos como Avatar que se comieron la taquilla. El pequeño milagro se dio en streaming. La película se estrenó en la plataforma HBO Max para 39 países de Latinoamérica y se aupó a la tercera posición entre las películas más vistas en todo el mundo. “Entre los 80 millones de suscriptores de América Latina, más o menos, la ha debido de ver tanta gente que ha sobrepasado a películas que estaban estrenadas a nivel mundial en HBO”, expone Soto.

¿Esto cambia el planteamiento del estudio de cara a futuros lanzamientos? Pues depende. “Si las plataformas pagaran lo que deberían pagar diría que sí, que la plataforma es el futuro, pero no lo pagan, no salen las cuentas”, expone. “Si son responsables de que la gente esté dejando de ir al cine, que paguen lo que tienen que pagar; cuando hacen sus originals se gastan cientos de millones pero el resto de independientes estamos pasándolo mal porque al final dependemos de ellos”, lamenta.

La crítica de la película, sin embargo, ha sido muy positiva y han surgido blogs y fans que se han dedicado a hacer fan videos y cosa así por Latinoamerica”, expone. En la gala estarán Soto, los productores Eneko Gutiérrez y Adriana Malfatti, la directora de producción Zayra Muñoz, el guionista Rocco Pucilo y el productor ejecutivo Jason Kaminski.

DR. PLATYPUS & MS. WOMBAT

CARLOS FERNÁNDEZ DE VIGO Y LORENA ARES, NOMINADOS A MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN POR 'AMANECE LA NOCHE MÁS LARGA'

El corto de animación 'Amanece la noche más larga' se estrenó en octubre en Bucarest y desde entonces ha sido seleccionado en 31 festivales y ha ganado 8 premios. Ha pasado por París, Puerto Rico, Grecia, Colombia, Estados Unidos... y finalmente también en una sala de cine en Pamplona, en la Filmoteca, donde organizaron una sesión para que presentarlo y que lo viera el propio equipo, los patrocinadores y toda la gente que lo ha apoyado. En menos de un día se vendieron todas las entradas. Allí se proyectó el corto y un pequeño making of en el que la directora de arte, Uxue Azkona, y el director de fotografía, Marcos García, explicaban la complejidad del proyecto. El estudio navarro Dr. Platypus & Ms. Wombat planteó una especie de óleo digital, en el que inspirado en las pinturas negras de Goya, algunos cuadros de Turner y en los pintores románticos españoles, cada fotograma ha sido pintado a mano. Sigue criterios más pictóricos que audiovisuales para contar una reunión de los cuatro jinetes del Apocalipsis en la que una débil Muerte intenta convencer a Hambre, Peste y Guerra de torturar menos a los humanos. Se estrenó además en Movistar+ en España y Andorra en febrero y ha concitado el interés de muchos medios nacionales e internacionales. “Ha tenido mucha repercusión en medios ya no solo de cine y en prensa tradicional generalista, sino que ha habido medios especializados en arte que se hicieron eco elogiándolo mucho, eran analisis artísticos, ha sido muy bonito”, explica Carlos Fernández de Vigo, codirector del corto.

También en este ámbito el nivel de este año es altísimo. “Si no es el año en el que ha habido mayor calidad en los cortos de animación será uno de los que más”, apunta Lorena Ares, codirectora del corto. Sus compañeros de nominación son amigos de esta pareja de cineastas. “Todos queremos el Goya pero todos nos vamos alegrar lo lleve quien lo lleve porque sabemos el esfuerzo que supone hacer estas producciones”, añade Ares. “Es un escaparate muy bonito de las posibilidades increíbles que te da la animación como técnica”, añade.

El corto estará representado en la gala por ellos dos (Carlos además de director es productor) y por los productores Joaquín Calderón (que pone voz a la Guerra) y Mintxo Díaz. Curiosamente, la anterior vez que Carlos Fernández de Vigo y Lorena Ares estuvieron nominados al Goya a mejor película de animación, con 'Memorias de un hombre en pijama', en 2019, la gala también tuvo lugar en Sevilla. “Creo que al haber estado los años de pandemia de por medio muchos sentimos esta gala como la primera vez que va a ser la famosa frase de la vuelta a la normalidad, eso le da un valor”, concluye Fernández de Vigo.