Bruce Springsteen, la banda sonora de Peralejos de las Truchas

Bruce Springsteen forma parte de la banda sonora de muchos de los vecinos de Peralejos de las Truchas (Guadalajara), un pequeño pueblo de 149 habitantes que acaba de lanzar por tercer año consecutivo la candidatura del cantante estadounidense al Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023.

La pasión por el Boss llegó en 1981 a este municipio situado en el Parque Natural del Alto Tajo, limítrofe con las provincias de Cuenca y Teruel, de la mano de un estudiante que trajo de Madrid sus primeros discos y los hizo sonar a todas horas en el bar que regentaban sus padres.

Así lo recuerda su primo Txema Fernández, que actualmente dirige el festival Greetings from Peralejos, un evento que desde 2015 reúne a los seguidores del autor de éxitos como 'Streets of Philadelphia' o 'Dancing in the dark' para homenajear su trayectoria, rememorar lo que sus canciones han aportado a sus vidas y dar a conocer este pueblo de la España vaciada.

Esta convención de fanes fue el "broche de oro" a una anécdota fortuita que se hizo viral. La gira musical 'The wrecking ball world tour' de Bruce Springsteen pasó por el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) en 2012 y unas vecinas del pueblo, que estaban en primera fila, escribieron "Peralejos" en una cartulina.

"Quiso coincidir la fortuna que las cámaras del escenario enfocaron la pancarta y todo estaba en silencio. La gente coreó "Peralejos, Peralejos, Peralejos" y, cuando acabó el concierto, Bruce, sorprendido, preguntó a la organización: esto que me corea la gente de Peralejos, ¿qué es?", recuerda Fernández.

UN PUEBLO DEL ALTO TAJO DONDE LAS MARCAS NO LLEGAN

A raíz de ahí, en 2014, Peralejos de las Truchas nombró a Bruce Springsteen Hijo Adoptivo de la localidad y el propio alcalde, Timoteo Madrid, entregó en persona al cantante la placa de este reconocimiento dos años después del nombramiento, a la entrada del Hotel Villa Magna, en Madrid.

El regidor recuerda aquel encuentro como un momento "demasiado emocionante” tras una espera de más de diez horas hasta que, por fin, pudo entregar personalmente al ganador de una veintena de Grammys la placa y otros obsequios, como el muñeco de un rockero con una trucha, un símbolo del vínculo entre el pueblo y la música del Boss.

"Yo no sé inglés, me llevé a una amiga para que hiciera de traductora y le estuvo comentando el motivo por el que le nombrábamos Hijo Adoptivo y, lógicamente, le invitamos a venir. La ilusión sería que cantará aquí 'The river', en el primer pueblo por el que pasa el Tajo, ¿qué mejor lugar?", afirma rememorando aquel día.

Sin embargo, Springsteen nunca llegó a visitar el pueblo, aunque Madrid ha asegurado que Peralejos de las Truchas "no va a desistir" y seguirá insistiendo. "Si pudiera venir aquí sería el no va más", cuenta ilusionado el alcalde, que destaca la "espectacular" naturaleza que rodea al pueblo que rige desde hace doce años.

Ese reconocimiento hizo correr la voz en redes sociales y diversos grupos de seguidores contactaron con el municipio, curiosos por si el Ayuntamiento tenía previsto organizar algún tipo de evento en forma de homenaje al cantante norteamericano. Y así, un sábado de agosto, nació la primera convención nacional de Bruce Springsteen en España.

Desde 2015, Peralejos de las Truchas acoge el primer fin de semana de agosto, de viernes a domingo y con gran afluencia de público, el Greetings from Peralejos, con la única excepción de los años de la pandemia, donde tuvieron que reinventar otra manera de celebrar la música con conciertos "online".

A partir de entonces, el alcalde del municipio y el director del festival empezaron a considerar una idea: presentar a Springsteen candidato a los premios Princesa de Asturias, pues defienden que el compositor ha hecho una aportación "muy importante" a través de las letras de sus canciones.

Una propuesta que han lanzando en 2021 y en 2022. El año pasado consiguieron reunir unas 200.000 firmas, una iniciativa que llegaron a apoyar Pedro Almodóvar, Juana López, Coque Malla o Leiva.

EL EMPEÑO DE LA ESPAÑA RURAL

La iniciativa de este pequeño pueblo castellano-manchego despertó el interés del director de cine Arturo Dueñas, natural de Esguevillas de Esgueva (Valladolid), y se embarcó en el rodaje de un documental que narra la historia de este municipio de la España vaciada, de sus esfuerzos y empeño por conseguir apoyos.

"Tengo mucho interés en la España vaciada porque mi pueblo se está quedando vacío, como todos los pueblos del centro de España", relata Dueñas, que el año pasado estuvo nominado al Goya al mejor cortometraje documental por "Dajla: cine y olvido”.

El realizador, que se declara "fan incondicional" del Boss, inició la grabación de su nuevo proyecto durante el último pleno del Ayuntamiento de Peralejos de las Truchas, cuando aprobó volver a presentar la candidatura del cantante con la esperanza de que a la tercera va la vencida.

Dueñas cree que este año hay más posibilidades de hacer real el sueño de esta localidad del Alto Tajo, pues Springsteen se embarca en una gira europea que, además, coincide con el lanzamiento de su primer disco, "Greetings from Asbury park, N.J.", que da nombre al festival Greetings from Peralejos y al título del largometraje.

Peralejos de las Truchas tiene como telón de fondo un paisaje "espectacular", señala el director vallisoletano, enmarcado por el río Tajo y el collado donde pastan las ovejas. La otra cara de la moneda la presentan los muchos carteles de "Se vende" que cuelgan de las casas vacías.

Tampoco hay bares, solo un local que ha abierto el Consistorio. "Según veo ese pueblo, reconozco todos los pueblos donde yo me he criado", dice Dueñas, que remarca que las letras de Springsteen también hablan de la gente que tiene que emigrar en busca de trabajo.

Cerca o lejos de cumplir su objetivo, las casas de Peralejos de las Truchas están abiertas de par en par para Bruce Springsteen: "Nuestras casas son sus casas y estamos encantados de recibirle con los brazos abiertos", le recuerdan.