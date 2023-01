La poética visual centra la nueva exposición de Belén Arévalo en la Ciudadela

Una imagen puede ir más allá de una fotografía y adquirir otra dimensión. Puede convertirse en una pieza más escultórica, incluso en una pequeña arquitectura, si cae en las manos de Belén Arévalo. Incluso puede considerarse un poema visual por las reflexiones personales que la artista sugiere en cada una de sus obras. Este proyecto artístico, en el que lleva inmersa desde 2020, se materializa en "A-pariciones, arquitectura sobre papel", la exposición de Belén Arévalo inaugurada en el Polvorín de la Ciudadela y que propone una reflexión en torno a las diferentes maneras de mirar.

La muestra está formada por 27 obras plegadas sobre papel y metal, unas piezas que parecen flotar en las paredes y que generan una ilusión óptica para explorar sobre la importancia de la imaginación. ”Quiero que el espectador vea algo más que una obra en dos dimensiones”, señala la artista que ha dotado de una dimensión plástica los pliegues y arrugas de un papel, al tiempo que esas dobleces fusionan recuerdos y vivencias que tienen que ver con la memoria.

El proyecto que ha cristalizado en "A-pariciones, arquitectura sobre papel" se inició en 2020 cuando la artista, muy vinculada a la gráfica y la fotografía, decidió adentrarse en la senda de la obra en papel. Por esta inquietud artística comenzó a revisar sus archivos que atesoran cientos de fotografías que forman parte de su recorrido vital y artístico. “Hago fotografías continuamente, es el paso de mi vida. Nunca sé para que las voy a utilizar, pero están ahí, en mis archivos”.

PLIEGUES Y VOLUMEN

Mirar una y otra vez las imágenes archivadas le llevó a una selección de imágenes relacionadas con fenómenos metereológicos como las nubes, la niebla o las tormentas. Tras imprimir dichas fotografías en pequeñas fotocopias, la artista multidisciplinar consideró que había llegado el momento de dotar a la imagen de otros elementos para alcanzar la tridimensionalidad. Así comenzó a explorar con los pliegues, arrugas y dobleces, un juego que le permite crear volúmenes y alcanzar una tercera dimensión en las obras que serán diferentes según se miren de un lado u otro. “Aquello me permitía contar lo que quería”.

Aquello que quería mostrar queda resumido en estas obras que bien pueden considerarse pequeñas piezas escultóricas o arquitecturas de papel. Todo ello a través de un proceso en el que la artista consigue crear imágenes de una calidad laminar precisa, sintética y rotunda, que representan paisajes o ciertos lugares que guarda en su recuerdo. Y cuando somete esas láminas a las erupciones, presiones y pliegues, surgen las luces y las sombras, pero también el poema visual que esconde cada una de sus creaciones.

ESTANCIA ARTÍSTICA

La propuesta artística que Belén Arévalo inició hace tres años ha crecido con fuerza gracias a una residencia artística en el Centro Huarte y a la concesión de una ayuda a la producción. “Me ha dado gran libertad para trabajar, además de disponer de espacio para hacer pruebas y contar con los materiales. La ayuda también me ha permitido experimentar con materiales que económicamente no me era posible y ahora me he podido permitir”.

MIGUEL OSES

Las obras están realizadas en papel fotográfico y papel conqueror, material elegido por la artista porque tiene un gramaje y elasticidad idónea para poder hacer pliegues sin que se rompa además de dotar a las piezas de un mayor formato, una textura y un color especial. Respecto al metal, la autora lo ha incorporado al dotar a las obras de una mayor consistencia. “Mucha gente me decía que mis obras parecían de metal, así que me decidí a probar. Costó un poco que el metalista entendiera lo que los artistas queremos hacer, pero lo hemos conseguido y los resultados son muy interesantes”.

UNA MIRADA INTERIOR

La artista hace del papel y el metal sus aliados para plasmar sus inquietudes o sentimientos en sus obras. Un contenido que tiene que ver con su forma de entender la naturaleza, sus refugios de tranquilidad y la manera de mirar. “El concepto de la obra es saber diferenciar entre lo que es ver y lo que es mirar. La mirada es una zona interior donde guardamos las experiencias vividas. Por eso, hay que mirar desde el interior. La mirada hace que paralices un poco el tiempo, ese tiempo que consumimos tan rápido pues enseguida queremos acabar las cosas”.

MIGUEL OSES

Las obras conviven en la exposición con los “libros de artista”, unas piezas colocadas en una vitrina y que su formato las convierte en pequeñas esculturas que pueden estar colgadas en una pared, en una estantería o sobre una mesa. “Son como cajas completas, con su propio estuche que las convierte en libros. Estos trabajos para mi son arquitecturas”.

Belén Arévalo también quiere compartir con el público su proceso creativo, por lo que Polvorín se convertirá en un espacio de encuentro entre el público, la artista y otros protagonistas. Acudirán el pintor Tomás Sobrino (4 febrero), la galerista Maite Cengotitabengoa (11 febrero), la escritora y actriz Ventura Ruiz (25 febrero), el pintor Koldo Sebastián (4 marzo) y el profesor de arte Romá Arranz (11 marzo).

Belén Arévalo Rodríguez nace en Pamplona en 1959. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Desde 1991 ha realizado exposiciones individuales y colectivas por España, Francia o Gran Bretaña. Ha recibido diferentes premios y becas y cuenta con obra en la UPNA, Fundación Pilar i Joan Miró (Mallorca), Banco Central Hispano, Biblioteca Nacional, Ayuntamiento de Pamplona, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, UPV (campus de Álava y Bizkaia), Ayuntamiento de Loja (Granada) y Compañía Volare (Italia).