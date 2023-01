Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

Diario de Navarra no se hace responsable de los cambios o las posibles cancelaciones que puedan darse en las siguientes actividades previstas debido a las circunstancias climatológicas:

PAMPLONA NEGRA

Club de lectura abierto con Charles Cumming. Biblioteca de Navarra. 11 horas. En el marco de ‘IX Pamplona Negra’. Club de lectura sobre la novela ‘Conexión Londres’ con su autor. Taller gratuito. Coordinado por Ana Tere Artigas. Plazas limitadas. La biblioteca dispone de ejemplares del libro para prestar. Organizan: Biblioteca de Navarra / Nafarroako Liburutegia y Pamplona Negra. Inscripciones previas en la biblioteca (848427797; bibliotecadenavarra@navarra.es).

Marta Robles: ‘La chica a la que no supiste amar’. Biblioteca de Burlada. 11 h. Club de lectura abierto con la periodista y escritora, autora del citado libro. ‘Pamplona Negra’. Conducido por Alberto López Escuer. Con inscripción 948136633 o biblibur@navarra.es

Baluarte. 18 h Mesa redonda: ‘Espías’. Con los escritores Charles Cumming y Jerónimo Andreu. Modera: Javier Doria. Entrada libre hasta completar aforo. 19 h Mesa redonda: ’Al otro lado’. Iñaki Sanjuan, escritor y policía. Modera: Susana Rodríguez. Entrada libre hasta completar aforo. 20 h El crimen a escena: ‘En la sombra’. Fernando Rueda. Entrada libre hasta completar aforo.

21:30 h ‘Farmacia Negra’. Presentación del libro ‘Los caballeros las prefieren muertas’, de Carmen Molero. Bar Antigua Farmacia. Presenta: Alberto Cañada. Entrada libre hasta completar aforo.

CHARLAS

‘Querida Badjudasinha. Pecado de nacer niña en Guinea Bissau’. Biblioteca San Francisco. 18 h. Charla en la que participarán Fatima Djara De Almeida Sani, activista a favor de los derechos humanos, y Elodia Mª Fernanda Mendes, coordinadora técnica de la ONG Dunia Musso en Guinea Bissau que lucha, entre otros, contra la mutilación genital femenina. Inscripciones presencialmente en la biblioteca, por teléfono 948 210524 o por email biblisfr@navarra.es

‘Feminismo y Maternidad’. Civivox Condestable. 18 h. Ponente: Patricia Merino Murga. Madre, escritora, investigadora y activista especializada en la dimensión política de la maternidad. Autora del libro ‘Maternidad, Igualdad y Fraternidad’.

MÚSICA

Rock Solidario: La isla de Delos & +Karas & Bandada. Zentral Pamplona. Apertura de puertas 19 h. Conciertos de rock con 3 bandas locales. En beneficio de la asociación Salhaketa. Entradas: 10 € anticipada, 13 € taquilla. La isla de Delos es una banda de rock pop de Burlada con disco de canciones propias formado por Delia Oloriz (voz), Pedro Cuadros (guitarra y voz), Javier Eguaras (batería) y Alberto Arribas (bajo). Música rock con unas letras que se mueven entre lo poético y lo personal, tratando temas actuales, humanos y cercanos que cualquier persona puede sentir como propios y a las que ellos dan voz en forma de canciones. +Karas es una banda de rockeros de Pamplona de toda la vida que tras varios años de amistad y tocando con distintas formaciones, se juntan por amor al rock. Su disco es “Guante Blanco” y ellos son Alberto Mendia «Mendi» (guitarras y voces), David Tutumba (baterías, percusiones y voces), Idoia Cover (teclista) y JuantxoFotoRock (bajo y voces). Musicalmente engloba variedad de estilos dentro del rock con letras directas y subversivas y con mensajes realistas y potentes que no dejan indiferente. Bandada es una artista, cantante y poeta de Pamplona. Acompañada por los músicos César Sánchez (letras y guitarra), Nicolás Uriz (guitarra), Oier Alsua (bajo) y Beñat Artze (batería), se definen por un sonido ecléctico: fusión y variedad de estilos cuya raíz es el rock. Las canciones se caracterizan por sus letras expresivas, poéticas y contundentes -abarcando diferentes temáticas y colores- y por el sentimiento, la pasión y el alma a la hora de ser interpretadas.

Carla Sevilla 5TET. Civivox San Jorge.19:30 h. Ciclo ‘UrtarrIJAZZ’. Concierto. Este quinteto es fruto de un proyecto personal de la cantante bilbaína Carla Sevilla, que ella misma define así: "Este proyecto es la presentación de mi parte más íntima. Un repertorio original donde los textos (en castellano y euskera), las melodías y la improvisación comparten protagonismo. Un intento de liberar a la artista de su jaula, una jaula que ella misma se crea y limita su obra." Carla Sevilla (Voz); Marcos Salcines (Piano-Teclado); Tana Santana (Bajo-Contrabajo); Epi Pacheco (Percusiones); y Juanma Urriza (Batería). Entrada gratuita, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

No Konforme. Rockollection bar, c/Olite, Pamplona. 21.30 h. Banda Invitada: Los Kaguetas. Entradas: anticipada 10 €, taquilla 13 €.

‘Classics on the Rocks’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Con Rock Classical Trío. Rock + Audiovisual. Dirección: Joaquín Taboada. Intérpretes: Joaquín Taboada Alcalá, Iker Bengotxea Goya e Igor Sáenz Abárzuza. Sonarán en este concierto algunas de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Los temas clásicos son versionados partiendo de la base instrumental camerística del piano y el violoncello e incluyendo guiños a la música clásica, ya que los tres miembros de esta agrupación, además de haber pertenecido a diferentes grupos de rock, poseen una formación clásica. Rolling Stones, Nirvana, Guns’n Roses, Thin Lizzy, Queen o Scorpions son algunos de los gigantes del rock versionados de manera original por este trío nada ortodoxo, fusionándolos con fragmentos de célebres obras clásicas Entradas: 5 € taquilla, 4 € internet.

Accept + The Iron Maidens. Sala Totem, Villava. Apertura: 19 h. Sold Out.

Adriana Olmedo: ‘Legado’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Ojos grises, pelo castaño, estatura pequeña, celulitis y amor por la música. Este es el legado de mi familia. Una familia que luchó, creció, crió, amó. Una familia de mujeres fuertes que bailaron la melodía que les tocaba vivir y cantaban a gritos contra las dificultades. Son palabras de Adriana Olmedo que explican bien este espectáculo, porque “Legado” es una historia familiar contada con canciones, un reconocimiento al amor y a la música que se va legando de madres a hijas, de abuelas a nietas, de tías a sobrinas.... Una historia que entremezcla teatro y música, composiciones propias de la cantautora navarra y canciones muy conocidas que forman parte de nuestra banda sonora común, con las que disfrutaremos y nos emocionaremos… Entradas: 6 €.

Fatima Hajji + Diego Gonzalez + Javi Colina + Monchu + Padilla+ Xune + Warm up: Barrero & Potro. Carpa Municipal, Cintruénigo. Apertura de puertas: 19 h. ‘Noches de Contrebia’. Entradas: 14,95 €.

Chuchín Ibáñez + Pedro Alvarez. Sala Informal de Tafalla. 19 h. Celebrando San Sebastián. Artistas invitados:Jesús Tapiz e Iñigo Juango. Entrada libre.

CINE

Ciclo ‘Cine Saharaui’. Filmoteca de Navarra 19.30 h. Documentales sobre la realidad saharaui y posterior coloquio. Títulos: ‘Solo son peces’ (España, 2017), ‘En busca de Tirfas’ (Sahara occidental, 2017), ‘El precio de la belleza’ (Rep. Árabe Saharaui Democrática, 2017) y ‘Toufa’ (Rep. Árabe Saharaui Democrática, 2020). Presentación y coloquio a cargo de Saharako Kabiak. En él participarán también Fatma Moulay y Salma Bab, dos mujeres nacidas en campamentos de refugiados de Argelia y actualmente residentes en Navarra. Organizan: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia, Filmoteca de Navarra, Kabiak y FiSahara.

‘De quijotes y semillas’. Cine Moncayo, Tudela. 19:30 h. Invitados: Patxi Uriz, co-director, y Santi Cordón, protagonista y productor. Ciclo ‘Cine de Medio Ambiente 2023’ organizado por Ecologistas en Acción de La Ribera. El cocinero Santi Cordón realiza un viaje en verducleta desde su Tudela natal hasta el Festival de Cine de Málaga, para presentar a concurso un documental sobre los últimos hortelanos del que es el protagonista. En este viaje sostenible de 900 kilómetros le acompaña el permacultor malagueño Alberto Marín…

'No matarás'. Casa de Cultura de Larraga. 21:30 h. Cine.

‘Berpiztu/ Renacer’. Centro Cívico de Irurita. 19 h. Proyección del documental sobre el músico Kepa Junquera.

TEATRO

‘Simulacro’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Estreno. Con La Caja Flotante. Un nuevo proyecto de Ion Iraizoz tras la exitosa ‘Beautiful Stranger’. Es la historia de dos personas, un hombre y una mujer quienes se encuentran en una casa. Van a rodar una película. Tienen todos los elementos preparados para el rodaje: vestuario, utilería, focos y una cámara de vídeo. Cada escena de la película describe un encuentro entre dos desconocidos. Parece que hacen la película para ellos mismos, no tienen un propósito comercial, es como si estuvieran tratando de entender algo sobre ellos y, de paso, sobre la condición humana. Lo que nos constituye como seres humanos es, básicamente, un relato, desde lo que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, hasta las religiones, las empresas o las utopías políticas. Somos relatos en medio de otros relatos. Somos el resultado de las ficciones que nos contamos. Los primeros encuentros albergan en su interior un gran potencial ficticio. Son momentos que siempre recordamos con algunos excesos y que marcan el devenir de cualquier relación... Entradas: 8 €.

‘Don Kijote de Navarra’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 20 h. Con Iluna Producciones. En un lugar de la mancha... “Mentira fue aquí, en Navarra!. “De cuyo nombre no quiero acordarme...”. No quiero, no. No puedo. ¡No puede acordarse! Porque no lo vivió. Lo escuchó. Lo robó. Cervantes se apropió de mi historia y la llevó por todas partes. Hoy por fin descubrirán toda la verdad, sobre Don Kijote de Navarra. Encontraremos a Lamias, a Basajaun, Tartalo, los sanfermines, un particular bálsamo de Fierabrás (que cura todos los males) y a nuestra Pantxineta (Dulcinea)...Entradas: general: 11 €. Anticipadas y personas desempleadas: 9 €. Carné joven: 6 €.

‘Teatro de papel’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Compañía Rauxa. Espectáculo de circo contemporáneo que, a través de la manipulación de objetos, el clown, el teatro físico y un bagaje de títeres extraordinarios, busca reivindicar el poder de la imaginación. ‘Teatro de papel’ es una persona en su soledad, es una fiesta sin festejo, un monodiálogo donde la imaginación aligera el peso de la soledad para dar paso a un mundo poético y onírico. Es una pausa, un error en un sistema acelerado. Un momento suspendido en el tiempo en el que el mundo se detiene y la poesía danza. Entradas: 5 €.

CON NIÑOS

Taller: ‘Hiloramas de colores’. Sala 1 Civican. 18 a 20 h. El arte del hilorama tiene su origen en las "cartas de Boole", con las que la matemática y educadora Mary Everest Boole enseñaba a sus alumnos la geometría de los ángulos y espacios. En este taller aprenderemos a dibujar con hilos de distintos colores, creando hipnotizantes patrones geométricos. Impartido por Diego Escribano, artista y diseñador. Dirigido a público infantil y juvenil a partir de 11 años Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Kamishibai infantil ‘Laika, la oruga valiente’ y taller de realización de marioneta de gusano-mariposa. Biblioteca Pública de la Txantrea. 17:30 h. Campaña ‘¿Consumimos violencia?’ de SETEM.

‘López, explorador de otros mundos’ + Astronomía. Planetario de Pamplona.18 h. Entradas: 6 €.

VARIOS

8º Aniversario- Museo Universidad de Navarra-Jornadas Puertas Abiertas. Del 19 al 22 de enero, entrada libre a las exposiciones para todos los visitantes. Se reforzarán las visitas guiadas: jueves y viernes, a las 18 h. Sábado, a las 12 y a las 18 h, y domingo a las 12 h.

‘X Pamplona Anime 2023’. Casa de la Juventud, Pamplona. 17.30 a 21.30 h. En colaboración con la asociación Navar-Manga. Programa hoy: 17:30 h ‘Conan, el niño del Futuro’, (doblada), 1978, Episodios 1 y 2, +7. 18:30 h ‘Kimetsu No Yaiba’, (doblada), 2019, Episodios 1 y 2, +12. 20 h ‘Burbujas’ (doblada), 2022, +16. Sala de Exposiciones. 18 h Serie ‘Orient’, Episodios 1, 2 y 3 (VOSE). 19:30 Serie ‘Jóvenes en Órbita’. Episodios 1, 2 y 3 (doblada). Entrada libre.

‘El club de Ada’. Sala 2 Civican. 17:30 a 19 h. Un espacio de coworking y creación para jóvenes donde dar rienda suelta a la creación a través del lenguaje de la programación, basándonos en el programa Python. Coordinado por Guillermo Arana, programador. Dirigido a público juvenil, a partir de 13 años. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Mercado Agrario Transparente. Geltoki Pamplona.18 a 20.30 h. Las pequeñas productoras vuelven a estar presentes en Geltoki en la cita mensual con este mercado que organiza Bizilur.

VI Centenario del Principado de Viana. 11:30 h Ayuntamiento. Recepción Autoridades. 12:30 h Casa de Cultura. Acto Institucional. 13 h Sala de San Pedro. Inauguración Institucional Exposición ‘600 Años del Principado de Viana’. 20 h Itinerante Casco Antiguo. Pintxopote animado por actuación danzas medievales a cargo de Muthiko Alaiak Dantza Taldea.

FIESTAS

Sangüesa/Zangoza-San Sebastián 2023. 7 h. Salida de los Auroros. 9 h. Dianas a cargo de la Banda Municipal de Música y los Gaiteros de Sangüesa/Zangoza. 11:30 h. El Ayuntamiento de la ciudad, acompañado de Bandera, Maceros, Asociación Banda Municipal, Comparsa Municipal de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros, Rocamador Dantzari Taldea y Zangozako Txistulari Taldea, acudirá a la iglesia de Santiago para tomar parte en la Procesión de San Sebastián. A continuación se celebrará la Solemne Misa Mayor con la participación de los Auroros. 17 h. Hinchables de 17 a 20 h. en el frontón del colegio Luis Gil. 20:15 h. Bailables con los Gaiteros de Sangüesa-Zangoza en las Arcadas. 21 h. Dos toros de fuego en la Calle Mayor.

Cintruénigo-Fiestas Virgen de la Paz. 19 a 04:00 h. Festival Contrebia. Carpa Municipal. Entradas en cintruenigo.com y contrebia.es

Olazti/Olazagutía-San Sebastian 2023. 12 h. Misa en la ermita. 13 h. Lunch preparado por vecinas y vecinos de San Sebastián.17 h. Rosario. 17:30 h. Chocolatada con rosquillas en la ermita.