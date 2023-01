Quique González, músico: “Ser padre hace que se abran otras vías en tu mente”

En la escena desde 1998, está a punto de cumplir 25 años de carrera, 12 discos de estudio y uno de directo publicados, y la satisfacción de haberse labrado una trayectoria en la que ha pesado más el boca/oído del reconocimiento de un estilo personal antes que el exabrupto publicitario. Ese es el momento de En Burlada quiere repasar su trayectoria con sus grandes éxitos añadiendo algunos temas de su último trabajo 'Sur en el Valle'. Su propuesta es de soft rock, sonido americana para un repertorio en el que a buen seguro sonarán 'Kamikazes enamorados', 'Se estrechan en el corazón', 'Me agarraste', 'Polvo en el aire', 'Avería y redención', 'Nadie podrá con nosotros', Pequeño rock and roll, 'Pájaros mojados', o 'Salitre 48'. El intenso mundo de retratos humanos de Quique González. , 12 discos de estudio y uno de directo publicados, y la satisfacción de haberse labrado una trayectoria en la que ha pesado más el boca/oído del reconocimiento de un estilo personal antes que el exabrupto publicitario. Ese es el momento de Quique González (Madrid, 1973), que vuelve a nuestra tierra donde siempre ha contado con una fiel legión de seguidores.añadiendo algunos temas de su último trabajo 'Sur en el Valle'. Su propuesta es de soft rock, sonido americana para un repertorio en el que a buen seguro sonarán 'Kamikazes enamorados', 'Se estrechan en el corazón', 'Me agarraste', 'Polvo en el aire', 'Avería y redención', 'Nadie podrá con nosotros', Pequeño rock and roll, 'Pájaros mojados', o 'Salitre 48'. El intenso mundo de retratos humanos de Quique González.

¿Sur en el Valle ha sido su disco más acústico y desnudo de producción?

Las canciones son las que condicionan el paisaje sonoro. Esta vez las canciones nacieron y las compuse en casa, y no viajando. Y estoy en un momento vital muy especial.

¿Un momento especial?

Sí, he sido padre. La vida la empiezas a ver de otra manera, con otros pensamientos. Se abren otras vías en tu mente. Y te cuestionas mucho más otras cosas. Creo que en el disco se plasma ese cuestionamiento. Por eso es un disco más introspectivo y hay más preguntas que respuestas. Y es más acústico. Voy a cumplir 50 años y tiendo más a lo acústico y pausado que hacia lo eléctrico y energético.

¿Tras la pandemia siente más urgencia para transmitir ciertos mensajes?

A todos nos ha afectado, aunque tengo amigos que me comentan que les ha venido bien para parar, cambiar, replantearse la vida. Ha sido todo tan raro que es difícil que no nos haya afectado mucho en la vida. La mía va muy en paralelo a las canciones que escribo. Y por eso es imposible que no me haya afectado creativamente. Cumplo este año los 25 desde que grabé mi primer disco. Y soy consciente que en los mensajes ahora hay cambios sustanciales respecto a los de aquellos años.

¿Por madurez?

Creo que me han hecho sentir menos urgencia y proyectar menos, que a veces es uno de los errores que cometemos. Nos preocupan cosas que nunca llegan a suceder o que es posible que nunca sucedan… pero nos preocupan. También crecen nuevas inquietudes. Creo que la madurez más que urgencia me ha dado más visión de las cosas. Me gustaría pensar que me ha hecho fijarme en las cosas importantes de lo que tienes en casa. Estar más pendiente del día que del futuro inmediato.

¿Qué va a pasar después de Sur en el Valle?

Hemos estado un año de gira y he podido aprovechar para componer unas cuantas canciones. Ahora la música se comercializa y se publica de una forma muy diferente respecto a cuando comencé. Me sigo considerando de vieja escuela porque pienso en discos con concepto. Pero vamos a desarrollar un plan para los próximos meses.

¿Qué tipo de plan?

Me apetece de verdad celebrar mis 25 años de mi carrera, desde que publiqué Personal. Me encantaría retomar canciones que no toco desde hace muchos años. También descansar un poco y tomar buenas decisiones respecto a lo que vamos a hacer, pensando en la gente que me ha acompañado siempre, que ha comprado mis discos, ha venido a los conciertos y me ha apoyado. Se lo debo. Quiero que lo celebremos juntos.

¿Qué ha supuesto su participación en el proyecto del homenaje al fallecido músico donostiarra Rafa Berrio, un músico de culto?

Me involucré por muchas razones. Soy un gran admirador de sus canciones y me parece uno de los mejores escritores que ha habido nunca. Le vi en uno de sus últimos conciertos que lo hizo solo a guitarra y voz, cerca del pueblo donde vivo. Me siento muy orgulloso de haber grabado su tema Considerando. La vamos a tocar en Burlada porque cuando tocas canciones de artistas que ya no están, los tenemos en la memoria, con el recuerdo que se merecen. No les devuelves a la vida pero al menos amplificas su recuerdo.

¿Cómo será el concierto de Burlada?

He perdido a un amigo muy íntimo hace unos días, que siempre ha estado muy cerca de mi música, y quiero incluir en el repertorio canciones que le gustaban a él. Espero que no me tiemble el labio inferior y me derrumbe un poco. Tengo que hacerlo para honrar su memoria y para sentirme un poco más cerca de él.