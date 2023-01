Algunas canciones famosas de desamor a raíz del despecho triunfal de Shakira

El príncipe Harry y su dichoso libro fueron borrados del mapa digital y arrojados al olvido en el pozo de las redes sociales ayer por una canción de dance pop de 3 minutos y 33 segundos que ni siquiera tiene un título propiamente dicho. Creada en comandita con el DJ, compositor y productor discográfico argentino Bizarrap, alias de Gonzalo Julián Conde, se llama BZRP Music Sessions #53 y es un obús lanzado contra Gerard Piqué y, de rebote, Clara Chía, la pareja actual del futbolista. El tema acumulaba a media tarde de ayer más de 34 millones de visualizaciones en el canal del argentino en YouTube, cuando apenas llevaba 17 horas en el aire.

Desde que Shakira y Piqué se separaron, esta es la segunda canción que la artista dedica a su expareja. Hace unos meses lanzó Monotonía, en cuya letra se dejaban caer mensajes como “te olvidaste de lo que un día fuimos” o “me dejaste por tu narcisismo”.

La nueva canción es diferente y no es que incluya alusiones, sino que va a cuchillo. El mensaje dirigido a él se puede resumir en el verso “Mucho gimnasio... Pero trabaja el cerebro un poquito también”. En cuanto a ella, Shakira lanza unas comparaciones que se convirtieron en tema de actualidad por las marcas usadas como recurso para hacer de menos a Chía: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio”, le dice a Piqué. No faltó un tuitero ocurrente que creó un perfil falso de esta última marca japonesa para lanzar el mensaje “oye ¿y este ataque gratuito?”

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice otro verso de la canción de Shakira. Y desde luego que el balance de ayer debió de ser muy positivo para la cantante. El tema se convirtió en el mejor estreno latino en YouTube al sobrepasar los 33 millones de reproducciones en menos de 24 horas, superando el récord de la plataforma que ostentaba hasta ahora Despacito, de Luis Fonsi.

Alud de reacciones

Este despecho musical se convirtió en el tema del día, desencadenando un alud de reacciones que alcanzó incluso al Gobierno. La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, consideró que la canción es “un temazo” aunque aclaró que no le gustaba la comparación que hace Shakira de sí misma con Chía. Añadió la ministra que “tengo que decir que prefiero los Casio a los Rólex”. Intrigada por el interés de los periodistas, otra ministra, Isabel Rodríguez Garcia, titular de Política Territorial y portavoz del Gobierno, acabó publicando una foto de sí misma viendo el videoclip de la canción en su móvil.

Alegría no fue la única que sometió a exégesis la letra de la canción, ni mucho menos. Proliferaron los análisis en los que se destacaba que Shakira se refiere directamente a sus objetivos en los versos “Yo solo hago música, perdón que te salPIQUE” y “Tiene nombre de persona buena, CLARAmente / No es como suena”.

Reaccionaron a su contenido, entre otros, la estrella de Twitch Ibai Llanos, que sentenció el asunto con un “Descansa en paz, Gerard Piqué” (es amigo suyo); el cantante Alejandro Sanz, que apoyó a la artista con un “Siempre será mi loba”; y la también cantante Chenoa, que lanzó un mensaje similar.

Con este tema, Shakira se suma a una larga tradición de canciones de ruptura y desamor en la que destacan muchas voces femeninas. En España ya lo hicieron Isabel Pantoja o María Jiménez, pero no fueron tan extremas como, desde México, Paquita la del Barrio. Sin llegar a los extremos de esta, Rocío Jurado marcó un hito con Ese hombre, en la que canta “es un gran necio, un estupido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso (...) falso, enano, rencoroso, insufrible como amor”. Según su compositor, Manuel Alejandro, el aludido era Pedro Carrasco, primer esposo de la intérprete.

Paquita la del barrio: ‘Rata de dos patas’

La veterana cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, más conocida por su nombre artístico, Paquita la del Barrio, es famosa por sus canciones de despecho . La más conocida es Rata de dos patas, supuestamente dedicada a un exesposo y concebida como un insulto continuo. Recientemente, se reveló que en realidad era un proyectil dirigido a Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994.

Adele: ‘someone like you’

Es solo la voz de Adele acompañada por un piano. Compuesta en colaboración con Dan Wilson, en Someone like you Adele habla de un antiguo novio, ahora casado, con el que a pesar de todo mantiene cierto vínculo. “Me dijo que quería escribir una canción sobre su desamor...”, recuerda Wilson. “Me habló un poco del chico que rompió con ella y parte de mi contribución fue ayudar a que la canción fuera sencilla y directa, muy personal”.

Julio Iglesias: ‘hey’

Hey, de Julio Iglesias, es probablemente la canción ligera española más conocida de la historia. Pero es menos sabido que va de una historia de desamor real. Está dirigida, que no dedicada, a Isabel Preysler, madre de sus tres primeros hijos y de la que se separó el cantante en 1979, el año anterior a la aparición del tema y del álbum que lo contiene, del mismo título. Hey! ha sido definida como “un dardo envenenado”.

Hombres G: ‘devuélveme a mi chica’

David Summers compuso Devuélveme a mi chica, más conocida como Sufre mamón, “solo por joder”. Según cuenta el cantante de Hombres G, “tenía una novia que me dejó por un niño pijo”. Devuélveme a mi chica se creó a toda velocidad: “Me dijeron que ella iba a venir al concierto con el novio y rápidamente escribí la canción para tocarla para joder”. Uno de sus mayores éxitos, ahora es objeto de polémica por el contenido de la letra.

Taylor Swift: ‘style’

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift declaró en una ocasión que las mujeres suelen ser criticadas cuando se meten con sus ex en sus canciones y eso no ocurre a la inversa. Style. lanzada en 2014, está dedicada por la cantante a uno de sus exnovios, Harry Styles. “Trata de una de esas relaciones que siempre están un poco apagadas, no de quién tenía razón o quién estaba equivocado”, ha declarado.

Miley Cirus: ‘midnight sky’

Lanzada como primer single de Plastic Hearts, su séptimo disco, Midnight Sky, de Miley Cyrus, es un canto a la libertad después de una ruptura y divorcio complicados con el actor australiano Liam Hemsworth, tras una relación muy tocada en sus últimos años. La canción hace referencias a las relaciones que mantuvo la cantante con Kaitlynn Carter and Cody Simpson y, según la propia artista, es un himno a la pansexualidad.