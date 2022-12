El Archivo de Navarra inicia la conservación y difusión de géneros musicales contemporáneos

fondo de Marino Goñi sobre el rocanrol contemporáneo en Navarra. El Archivo Real y General de Navarra ha iniciado la conservación y difusión de géneros musicales contemporáneos, a través del

El coleccionista, editor y productor de discos, además de locutor de radio, músico e investigador de los orígenes del rocanrol navarro, ha donado recientemente al Archivo de Navarra su fondo personal. De esta manera se integra en su programa de Archivo de la Música y de las Artes Escénicas, donde será objeto de estudio y de iniciativas de difusión como parte integrante del patrimonio documental musical de Navarra.

Habida cuenta de que el fondo de Marino Goñi se halla todavía en proceso de construcción, la fórmula escogida para la donación ha consistido en su articulación en fases. Así, en este momento, la donación se compone de una muestra significativa de su fecunda personalidad en el mundo de la música, sobre la que se ha creado el Fondo Marino Goñi en el Archivo de Navarra. Una vez constituido el fondo, la parte restante de su legado llegará al archivo en sucesivas entregas, conforme a la voluntad del donante y en tanto persista su actividad creadora.

EL LEGADO DONADO A NAVARRA

El fondo se constituye con documentos de diferente tipología documental, como muestra identificativa de la personalidad de Marino Goñi, en atención a su calidad e interés para el programa de Archivo de la Música y de las Artes Escénicas impulsado por el Archivo Real y General de Navarra.

En la donación realizada se incluyen la imagen impresa en postal del grupo Los Rebeldes (1969) y números sueltos de revistas como Argaray, Argia, Aska - revista abierta, Cartelera Cuatrovientos, Cuatrovientos, Eltxo, Muskaria, Nabarra, Pamiela, Sintonía, TMEO o Zumo.

La donación consta asimismo de fanzines, como Atxik (1987), El Txino. Revista de Artes Marcianas (c. 1980), Hamelin (c. 1980), Speed Heavy (1983), Toxo (1984) o U & O (1986), y también del suplemento joven Devórame, de El Diario Vasco del 11 de enero de 1985.

Entre la documentación entregada figura una destacada colección de 249 LP que comprende una gran variedad de estilos entre los que se incluyen la jota, las canciones de la tradición oral en euskera, composiciones religiosas o grupos relacionados con el Rock Radikal Vasco. Esta selección de discos se completa con las casetes de las maquetas de grabaciones de grupos como Kafarnaún, Motos o Tubos y el CD Live Topper Club (1969).

En el fondo creado con la donación inicial de Marino Goñi brilla una exclusiva colección de 168 carteles, muchos ellos con signos de haber sido expuestos en lugares de reunión habitual de la juventud navarra, evidencias únicas de la historia de la música rock en la Comunidad Foral. La colección abarca desde 1969 hasta 1997, si bien el mayor número de piezas corresponde a las décadas de 1970 y 1980.

La donación se completa con 37 bobinas abiertas, en especial como resultado de la actividad de Marino Goñi como editor y productor de discos, que abarca de 1980, con maquetas de grupos como Tubos de Plata o Kafarnaún, algunas sin editar, a 2000. Las bobinas registran, asimismo, grabaciones en directo, programas de radio y cuñas publicitarias.

El marco cronológico del fondo comprende desde 1960, con una grabación de los Iruña’ko en el Festival de Benidorm, hasta 2021, con el programa de mano del ciclo de conferencias y sesiones de DJ ¿Malos tiempos para la lírica? en la Universidad de Castilla-La Mancha.

En conformidad con las especificaciones del acuerdo de donación, junto con la responsabilidad de garantizar la conservación del legado, el Archivo Real y General de Navarra adquiere el compromiso de promover tanto su difusión, a través de actividades de mediación cultural y pedagógicas, como la investigación científica, procurada a través de la página web del programa de Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra – AMAEN.

UN REFERENTE DEL ROCANROL

Si bien la figura de Marino Goñi es plenamente reconocida como coleccionista, editor y productor de discos, amén de su actividad en el mundo de la radio y como músico, desde el momento en que dejó su actividad profesional en 2011 ha dedicado una intensa actividad a la investigación del rocanrol en Navarra.

En el desarrollo vital de Marino Goñi destaca su participación en la acuñación, desarrollo y difusión del movimiento musical denominado Rock Radikal Vasco en los inicios de la década de 1980.

Una vez finalizado el Bachillerato en el Instituto Ximénez de Rada de Pamplona (1971) inició estudios de Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de Madrid, al tiempo que su actividad profesional en el mundo de la radio, concretamente en Radio Popular de Madrid 99.5 FM (donde ejerció como operador de control y locutor entre 1972 y1973), en Radio Popular de Madrid OM (con funciones de operador de control entre 1973 y 1977) y en Radio Popular de Pamplona OM (también como operador de control y locutor entre 1977 y 1981), donde condujo el programa Más o menos rock, de emisión diaria.

Desarrolló también trabajos de técnico de grabación en los estudios Soñua, en el barrio pamplonés de la Txantrea, en el período comprendido entre 1981 y 1983.

En el campo de la edición y producción de discos, ha trabajado entre 1982 y 2011 en diferentes sellos discográficos: Nafarrock (entre1982 y 1983), con discos de las bandas Motos y La Polla Records; Soñua (entre 1982 y 1986), con álbumes de grupos como Barricada, Belladona, Cicatriz, Hertzainak, Jotakie, Kortatu, La Polla Records, Potato o Tijuana in Blue; Oihuka (entre 1986 y 1991), con trabajos de Baldin Bada, Delirium Tremens, Hertzainak, Jotakie, Kortatu, La Polla Records, Los Bichos, Los del Rayo, Negu Gorriak, Potato, Tahures Zurdos, o Tijuana in Blue, entre otros.

Para el mismo sello, trabajó también en ediciones de discos internacionales como Chumbawamba, The Lords of the New Church o The Stupids (Reino Unido), Berurier Noir o Recopilato Bondage Records (Francia) o el Recopilatorio The Indestructible beat of Soweto (Sudáfrica).

Pero fue en Gor donde entre 1991 y 2011 completó su actividad como editor y productor de discos de diversos grupos, como 121 db´s. 7 Eskale, Asgarth, Balerdi Balerdi, Beer Mosh, Berri Txarrak, Bihotz bakartien Kluba, Bizardunak, Brigada Criminal, Doctor Deseo, Exkixu, Flitter, Hemendik at!, Hesian, Josilouli, Julio Kageta, Ken Zazpi ,Kerobia, King Putreak & The Vientre, Kojon Prieto y los Huajolotes, Koma, La Polla Records, Lehiotikan, Los Miserables (originario de Chile), Lendakaris Muertos, Lor, Mallacán, Manolo Kabezabolo, Marea, MCD, Parabellum, Skabeche Riber Band, Skalariak, Skunk, Su ta Gar, The Sparteens, Tijuana in Blue, Txapelpunk, Urtz, Vendetta, o Zea Mays, entre otros.

DIVERSAS COLABORACIONES EN EL MUNDO DE LA RADIO

A lo largo de su carrera ha desarrollado diversas colaboraciones en radios pamplonesas, en especial para emisoras libres, como Radio Paraíso (entre 1981 y 1982) y Eguzki Irratia (entre 1983 y 1986), así como en la emisora comercial Euskalerria Irratia (entre 2018 y 2019).

Del mismo modo, en prensa ha realizado numerosas aportaciones sobre música rock, concretamente en la revista satírica Euskadi Sioux (en 1979), en la revista Cartelera Cuatrovientos (1982-1983) y en la revista musical Muskaria (entre 1980 y 1982). Fue socio fundador del cómic TMEO (entre 1987 y 1990) y colaboró en el diario Egin (entre 1977 y 1978).

Como músico, ha formado parte de diferentes bandas, en su mayor parte de Pamplona / Iruña: John Brown 69 (grupo de folk, como guitarra, entre 1968 y 1970), Grupo de Café-Teatro Bululú (en Madrid, como guitarra, en 1973), Fuletamol (grupo de rock, como bajista y voz, entre 1978 y 1980), Motos (grupo de mod-rock, como bajista y voz, entre 1981 y 1983), Fiebre (grupo de rock, como guitarra y voz, entre 1984 y 1987), Balerdi Balerdi (grupo de power pop, como bajista, entre 1990 y 1998) y Peiremans+ (grupo de rock, como bajista, en dos etapas, de 2005 a 2006 y de 2015 a 2016).

Otra faceta de su personalidad se concreta en la codirección en 2016, junto a Xabier Unanua del documental titulado Córtate el pelo acerca del movimiento del rock en Navarra en la década de los 60.

En cuanto se refiere a reconocimientos, la Asociación de Empresas Musicales Vascas MIE (Musika Industria Elkartea) le otorgó en 2019 el premio al recorrido profesional.