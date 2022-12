El compositor y director Vicent J. Egea dona su legado al Archivo de Navarra

Vicent J. Egea, compositor y director de origen levantino con profundo arraigo en Navarra, ha hecho donación recientemente alArchivo de la Música y de las Artes Escénicas, donde será objeto de estudio y de iniciativas de difusión como parte integrante del patrimonio documental de Navarra. , compositor y director de origen levantino con profundo arraigo en Navarra, ha hecho donación recientemente al Archivo Real y General de Navarra de su fondo personal, integrándose en su programa de, donde será objeto de estudio y de iniciativas de difusión como parte integrante del patrimonio documental de Navarra.

Habida cuenta de que Vicent J. Egea se encuentra actualmente en plena actividad de creación, la fórmula escogida para la donación ha consistido en una articulación en fases. Así, en este momento el ofrecimiento de su legado se ha concretado en una muestra significativa de su producción musical, sobre la que se ha creado el Fondo Vicent J. Egea en el Archivo Real y General de Navarra.

“Una vez constituido el Fondo, la parte restante de su legado llegará al Archivo en sucesivas entregas, conforme a la voluntad del donante y en tanto persista su actividad creadora”, han explicado los responsables del Archivo Real y General de Navarra.

SU LEGADO PARA NAVARRA

El fondo inicial donado por Vicent J. Egea al Archivo Real y General de Navarra se compone de diferentes tipologías documentales, agrupadas en cinco unidades de instalación, como muestra identificativa de la composición y calidad del mismo y su interés para el programa de Archivo de la Música y de las Artes Escénicas impulsado por el Archivo Real y General de Navarra.

Entre la documentación entregada destaca la colección de partituras compuestas por el donante. Dichas partituras son una muestra de los distintos ámbitos en los que ha trabajado Vicent J. Egea con mayor dedicación, esto es, música sinfónica, música coral y, sobre todo, música para banda.

Se pueden encontrar desde los primeros apuntes y bocetos hasta las partituras manuscritas y obras ya publicadas. La colección incluye títulos como “Sonata para trompa y piano”, “Piano variaciones”, “Wonder Brass”, “L'Atzur”, “Piccadilly Circus - Un moble més”, “Pic negre”, “Catxorro”, “Sax a sus patronos - 3 de febrero”, “El camino” y “Abesbatzentzat Konmposamenaren XVI Lehiaketa - XVI Concurso de Composición para Masas Corales”.

A todo este material hay que añadir otras como “Premis Ciutat de Reus de Composició per a Corals Infantils”, “El Camino Campo de Estrellas”, “Txio txioka”, “Concurso de Composición Coral Ciudad de La Laguna”, “Euskal-Herria Kantari”, “Sant Hipólit (1600-2000)”, “La diablesa”, “San Fermín”, “Al meu Agüelo”, “Añoranzas de fiesta”, “Vocación musical”, “Paco Carabassa”, “Romualdo Pardalet”, “Encarnita la de Llusián (Catilenes)” y “Celeste amanecer”.

Junto a estas, también se han entregado al Archivo “Als Xafigueiros”, “Fernandín”, “El Camino”, “Quico”, “Al Afem”, “Estrella”, “El peque”, “Pop 77”, “Catarsis”, “El raspall”, “A seus pares”, “Almorávides de Murcia”, “Cantic”, “Fernandín”, “[Almogauze] contesta”, “Beto”, “Marfil”, “Cordón-95”, “Proyecte 80”, “Himno pensionistas”, “Le sacre de printemps”, “Katarsis”, “Franjo el sahori”, “Guy's Band”, “Concierto en Re para piano y orquesta”, “Vicente y Estrella”, “Reminiscencias”, “Timanfaya”, “Metástasis” y “Tregua para orquesta”.

Entre toda la obra donada, es de destacar la marcha “Picadilly Circus”, que obtuvo en 1991 el Premi Amand Blanquer, de Alcoi, por suponer una innovación en el campo de las marchas de moros y cristianos, ya que fusiona la música tradicional con melodías propias del jazz y de la música popular norteamericana.

La donación incluye asimismo documentación relativa a la actividad formativa y profesional del músico, incluyendo, entre la más significativa, programaciones didácticas, programas de mano, instancias, proyectos, ayudas, publicaciones, premios y reconocimientos, certificados, contabilidad, correspondencia, concursos, recortes de prensa, materiales preparatorios, carteles, cursos, encuentros y talleres.

En conformidad con las especificaciones del acuerdo de donación, junto con la responsabilidad de garantizar la conservación del legado, el Archivo Real y General de Navarra adquiere el compromiso de promover tanto su difusión, a través de actividades de mediación cultural y pedagógicas, como la investigación científica, procurada a través de la página web del programa de Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra – AMAEN.

ENERGÍA EN LA COMPOSICIÓN Y DIRECCIÓN MUSICAL

Josep Vicent Egea Insa nació en Cocentaina (Alicante) en 1961, si bien se formó en Composición, Dirección de Coros y Orquesta en el Conservatorio Superior de San Sebastián. Posee el “Certificate of Advanced Studies” de Dirección de Orquesta de la Royal Academy of Music de Londres, institución en la que fue becado por el Banco de España y la propia RAM. Completó su formación graduándose como “Special Student” en Dirección de Orquesta en la Manhattan School of Music de Nueva York.

En la faceta de compositor ha recibido, entre otros, diversos encargos de entidades como el Gobierno de Navarra (“Concerto Grosso”, “4 Interpretaciones Oníricas”); Ayuntamiento de Pamplona (“Los jueces de los infiernos”, “Maldición”, “Poema Sanférmico” -transcripción para banda-, “Camino Hermético”); Generalitat Valenciana (“Funky Fancy”, la ópera de cámara “La Nina Trencada”); Centro para la Difusión de la Música Contemporánea - CDMC (“Sonata para trompa”); Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España – AIE (“Música y Fuego”); Fundación Orquesta Pablo Sarasate (“Tregua para orquesta”); y Auditorio Baluarte (“Obertura Baluarte”).

También ha realizado trabajos para el Ayuntamiento de Valencia (“Timanfaya”); Diputación de Alicante (“Contestania Ibérica”); 36·International Horn Symposium - Valencia 2004 (“Notturno für Horn”); Institut Valencià de la Música (“Fantasía Flamenca”, “Rapsodia Burlada”; “Cuarteto para cuerda nº 2”); Banda Municipal de Pamplona (“Reminiscencias”, “Encierro”, “Centennial Overture”); Fundación Autor – Asociación Española de Orquestas Sinfónicas – AEOS (“Metástasis”); Ministerio de Cultura (“Mirabel”); Ayuntamiento de Soria para el Festival Otoño Musical Soriano (“Poema Sanjuanero”, “Sinfonía nº1 Nvmancia”); el Orfeón Pamplonés (“Tempus Vernum”); y Ópera de Cámara de Navarra (“Don Perlimplín Ópera en dos actos”).

UNA TRAYECTORIA ARTÍSTICA RECONOCIDA

A lo largo de su trayectoria ha conseguido numerosos premios, entre los que destacan el Internacional de Tolosa (1988), Gobierno de Navarra (1992, 1998 y 2001), BP Internacional de Leipzig (1995) y Joaquín Turina (1998).

Varias de sus obras han sido registradas en CD, entre las que destaca la grabación con el grupo LIM en 1993, y diferentes editoriales de música han editado sus composiciones. Del mismo modo, sus creaciones han sido retransmitidas en TVE y diferentes televisiones autonómicas, así como en diversas radios nacionales e internacionales.

Su música ha sido interpretada por diversas agrupaciones musicales como la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, RTVE, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Real Filarmonía de Galicia, KBS Simphony Orchestra de Corea, la Orquesta Lira Numantina, la Orquesta del Conservatorio Superior de Navarra, la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia, la Orquesta del Teatro Mariinski de San Petesburgo, y ADDA·Sinfónica, entre otras, así como en distintos Festivales de Música en todos los continentes.

Ha dirigido la Orchestra Sinfónica Abruzzese de L´Aquila, la Symphony Orchestra y Sinfonia de la Royal Academy de Londres, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Real Filarmonía de Galicia, Solistas de la Orquesta titular del Teatro Real (OSM), y la Joven Orquesta de Andalucía, entre otras. Desde 1986 es director del Grupo Instrumental de los Pirineos.

Durante 1991-92 fue principal director invitado del Manhattan Contemporary Ensemble, de donde pasó a desarrollar las funciones de Director Asistente de la Orquesta Nacional de España a lo largo de la temporada 1992-93, puesto que completó con la jefatura de Estudios de la Escuela Superior de Música “Reina Sofía”.

En 1993 crea el Grupo instrumental Finale, con el que realiza varios estrenos y grabaciones, entre ellos los estrenos de la XII y XIV edición de los Premios de Composición de la Sociedad General de Autores de España para la Fundación Autor y el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea.

En la actualidad compagina la actividad de profesor y director de la Banda y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Navarra con la de director titular de la Banda Municipal de Pamplona, además de la faceta de compositor y director invitado por diferentes grupos musicales y orquestas.