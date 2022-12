La diversidad se baila

La compañía artística Atena no encuentra mejor modo de celebrar con el estreno de un nuevo espectáculo de danza contemporánea que este sábado se conmemoran el Día de Navarra y el Día de las personas con discapacidad. Y es que su última producción, 'Raíces', “es la obra en la que se recoge todo, la diversidad de Navarra y la diversidad de las personas”, sostiene su directora artística, Sandra Ayelo. Porque la diversidad de Navarra -su cultura, patrimonio paisajístico y gentes- es el punto de partida y en la que se inspira 'Raíces', un viaje de la selva al desierto pasando por la tierra media y dibujando un recorrido coreográfico y geográfico plástico y emocional de paisajes y costumbres mediante el lenguaje de la danza contemporánea de diecisiete artistas de Atena, que tiene como misión el desarrollo integral de personas con discapacidad intelectual a través del arte. Raíces llega este viernes por la tarde al Teatro Gayarre.

La danza está acompañada visualmente de las proyecciones creadas por el artista especializado en el 'new media' Patxi Araujo, imágenes principalmente en blanco y negro que reflejan un paisaje que muta a lo largo del tiempo y que hace referencia a diversos temas (las brujas, la religión, la cultura popular o elementos específicos del folclore navarro). En cuanto al sonido, a lo largo de la función se podrán escuchar algunas piezas de la banda sonora de la película 'Akelarre', de Muthiko Alaiak Fanfarrea, de Kepa Junkera, Kalakan y Tomás San Miguel, entre otros, incluida txalaparta en directo.

Cuenta Ayelo que 'Raíces' habla de nuestra propia identidad. “Si algo hemos visto en el proceso creativo, es la conexión que han tenido los artistas con ellos mismos, lo que les ha animado a mostrarse y a darse a conocer, de dónde vienen, cuál es su pueblo... algo que no nos ha pasado en otras producciones”, señala la directora artística. “Nos ha sorprendido cómo este tema ha conectado con ellos mismos primero y con el grupo después y cómo la conexión con uno mismo ha despertado muchas emociones”, se refiere Ayelo a muchos recuerdos que manifestaron los artistas -“decían ‘me recuerda a mi abuela’, ‘me recuerda a cuando en el pueblo nos juntamos mis padres, mis tíos...’- y a que “ha surgido también mucha tristeza”. “Hemos pensado si ha influido el tema covid, ya que el primer año después de confinamiento, cuando pudimos retomar la actividad, todos estábamos muy contentos de encontrarnos, de volver a la rutina, y ha sido después de estos dos años cuando han empezado a aflorar estas otras emociones”.

En el año y medio de trabajo para sacar adelante Raíces, el equipo investigó primero el tema y llevó al movimiento qué provocaba en los artistas la proyección de vídeos e imágenes, algunas aportadas por ellos de sus pueblos. “Fue una fase fundamental para extraer material coreográfico que pusimos en común y fuimos dando forma, haciendo encajar las diferentes escenas”, rememora Ayelo del momento previo al trabajo con los distintos artistas -bailarines, Araujo, técnico de luces...-.

¿Y cómo se bailan los orígenes, cómo se baila la diversidad? Ahí también Raíces ha buscado su manera, explica Ayelo. “Porque hacemos uso de músicas tradicionales de aquí que la gente va a reconocer, pero enfocar el movimiento de los artistas a un baile tradicional suponía que perdiesen muchas de sus cualidades: hacer un baile típico no les iba a permitir mostrar todas sus capacidades y no íbamos a intentar hacer ni una imitación, cuando hay además dantzaris que los bailan fantásticamente”. De modo que, ¿cómo bailar esta música tradicional logrando la mejor versión de movimiento de los artistas? “Es algo que el público va a disfrutar”, promete Ayelo, y lo explica: “Puede recordar danzas determinadas pero en otra versión: contemporánea, la nuestra, original”.

Considera la directora artística que lo oculto, como una raíz, “es un diamante en bruto por descubrir”. “Cada una de las producciones nos ha aportado una enseñanza”, se sincera después de otras siete. “Ellos van ganando en seguridad y experiencia, les hace empoderarse, verse más capaces. Y ellos me enseñan día a día la capacidad de compañerismo y de grupo que hay y cómo sale el trabajo con las aportaciones de cada uno. También me enseñan la grandeza de las personas, generosas todas, artistas y compañeras, que se nota en la producción. Y me enseñan paciencia y humanidad. Esto es lo que merece la pena de la vida”.

'RAÍCES'

​Fundación Atena. Este viernes en el Teatro Gayarre, a las 20 horas. Entradas: 12 euros.