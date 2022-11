Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

SEMANAS CIENCIA

Visita guiada a la expo ‘Una mirada LGTBI+’. Planetario de Pamplona. 11 h.

CHARLAS

‘Wandiá Mussolu: Mujeres guineanas contra la mutilación genital femenina’. Librería Katakrak de Pamplona. 12.30 h. Espacio de diálogo junto a Fátima Djara de Almeida Sani y Gizela Eunice, dos mujeres guineanas, activistas contra la mutilación genital femenina que compartirán sus experiencias de empoderamiento colectivo en la prevención de las violencias machistas en su país de origen, Guinea Bissau y en su experiencia migratoria en Navarra y Madrid.

Jornada ‘El acompañamiento a los supervivientes. La mentoría con perspectiva de género/ Jardunaldia: Indarkeria matxistatik bizirik atera direnei eta beren senideei segizioa’. Casa de las Mujeres de Pamplona (C/ Aoiz, 9). 9:30 a 14 h. Entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA

Joaquín Achúcarro, piano. Baluarte. 19:30 h. El veterano pianista (Bilbao, 1932) ofrecerá un paseo de la mano de Chopin, Brahms, Listz, Rachmaninoff y Scriabin. Entradas: 30 €. Baluarte Joven: 24 € todo el periodo, 9 € desde 3 días antes de la función..

Misa de Santa Cecilia-Orfeón Pamplonés y Coro Juvenil. Iglesia de Santiago (PP Dominicos), trasera del Ayuntamiento, Pamplona. 12 h. Dirigen Igor Ijurra, Mari Paz Arizkun y Juan Gainza. Con Raúl del Toro como organista. Entrada libre hasta completar aforo.

Coral Parroquia Corazón de Jesús. Parroquia Corazón de Jesús, barrio Iturrama, Pamplona.19:30 h. Misa y concierto por la fiesta de Santa Cecilia. Director: Ricardo Marín Visanzay.

Schola Gregoriana Gaudeamus. Parroquia de San Nicolás de Pamplona. 19 h. Cantará las primeras vísperas de la solemnidad de Cristo Rey, con canto gregoriano y versos de órgano. Órgano y dirección: Raúl del Toro Sola.

Coral Barañain Abesbatza y Coro Juvenil de la Escuela de Música Noain-Valle de Elorz: ‘¡Iuventus!’. Auditorio Barañáin. 20 h. Director Coral Barañáin: Pello Ruiz Huici. Directora Coro Noáin: Laura Álvarez Berango. Percusionista: Txuma Olleta González. Pianistas: Isabel Álvarez Berango y Maite Ascunce. Con este concierto la Coral Barañáin celebra su 40º Aniversario y el Día de Santa Cecilia. Entrada gratuita previa retirada de invitación.

‘Sarasateando Sarasateraz’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Saxo tenor, arreglos e idea original: Josetxo Goia-Aribe. Batería: David Fernandez. Contrabajo: Luismi Garzón. Piano: Javier Olabarrieta.El afán por aunar tradición y modernidad del inquieto e imaginativo saxofonista Josetxo Goia le lleva en esta ocasión a trasladar la obra romántica del violinista y compositor pamplonés Pablo Sarasate al terreno de la música Moderna, el Jazz y las Nuevas Músicas. El resultado es realmente innovador y original. El músico navarro realiza una lectura transgresora de algunas de las composiciones más populares de Sarasate: “Zapateado”, “Romanza andaluza”, “Aires Gitanos”, “Jota Navarra”... Sobre el escenario, un cuarteto, pero ningún violín, y mucha, mucha creatividad. Entradas: 6 €.

Coral de Cámara de Pamplona. Iglesia de Santa María, Olite. 20 h. ‘Quincena de Música Coral. 2ª Jornada-III Encuentro Coral 'Ciudad de Olite' que organiza la Coral Olitense. Concierto con obras del repertorio. Además, la Coral tendrá la oportunidad de participar en el estreno de ‘Dantzantik’, obra del compositor David Azurz, que será interpretada por el coro Alboka Abesbatza, la Coral Olitense y La Coral de Cámara de Pamplona. Entradas: 4 €.

Concierto Final Masterclass de Saxofón. Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces.19 h. Con Mariano García, Miguel Angel Lorente, Nahikari Oloriz, Fede Coca... y los participantes en el Master Class de saxofón.Ciclo 'Pedro Iturralde In Memoriam 2022'.

Ispirit: ‘A Sweet Inspiration’ (gospel). Centro Cultural Sarasate de Castejón. 20 h.Formado por las cantantes Lidia Insausti, Lide Hernando y Noa Eguiguren. Está basado en música de semblante espiritual y en torno al gospel y al soul. Presentan su espectáculo ‘A Sweet Inspiratión’, en el que se incluyen grandes temas de góspel y música de trasfondo espiritual del siglo XX. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

Banda de Música La Tafallesa: ‘Selección de zarzuelas’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. La Tafallesa comienza la temporada de conciertos, con un repertorio tradicional. Si en algo se ha distinguido esta banda a lo largo de sus más de 150 años, es en la cantidad de música de zarzuela que ha tenido siempre dentro de sus programas. Por ello, en esta ocasión, nos muestran las mejores selecciones de zarzuela, muy conocidas para los amantes de este género. Entradas: 3 €.

Celebración de Santa Cecilia-Pasacalles de la Banda de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren de Sangüesa. 18 h. Lugar de Salida: Escuela de Música.

Gizonok Voces de Hombre. Centro Cultural Elizar, Lizoain-Arriasgoiti. 18.30 h. Director: Imanol Erkizia. Ciclo ‘Ampliando Camino 2022’, organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre.

‘Horma’. Planetario de Pamplona. 20:30 h. Adriana Lopez, experimental set. Mikel Agirrezabalaga, visuales en cúpula. ‘Cultura Electrónica’. Entrada general: 7 €.

La Vuelta del Loco-Tributo a El Canto del Loco. Rockollection, c/Olite, Pamplona. 21 h. Entrada gratuita.

Ill Pekeño & Ergo Pro. Sala Totem, Villava. 20:30 h. Rap. Entradas: anticipada 15 € + gastos.

DANZA

Karrikadantza. Zentral Pamplona.12 h. Baile Social. Entrada gratuita.

‘El Cascanueces’- Ballet de Kiev. Teatro Gaztambide, Tudela. 20.30 h.El Ballet de Kiev con Ana Sophia Schelller cómo directora artística, se presenta por primera vez en España en este 2022 que quedará marcado en la memoria de todos nosotros con la tinta roja que, con trazo grueso, describe la tragedia que estamos viviendo todo el mundo, especialmente para los artistas de ballet que un día antes se preparaban para salir a escena ante un teatro lleno. El Ballet de Kiev con Ana Sophia Schelller cómo directora artística, nos ofrece una versión entrañable de ‘El Cascanueces’. Entradas: 21,25 a 25 €. Donación a UNICEF para apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania de 1,5 € por cada entrada vendida.

TEATRO

‘Behi-Jasa (Llueven vacas)’. Teatro de Ansoáin. 19:30 h. Teatro en euskera con Boga-Boga. Para Fernando y Margarita decir “llueven vacas” se ha convertido en el más falso de los “te quiero”. La historia nos introduce en un hogar donde la violencia de género es el pan de cada día. Este hogar no debería resultarnos desconocido, ni tan siquiera lejano, o ajeno. Que a ese oscuro sentimiento que habita en ese hogar se le llame amor es una de las mayores atrocidades y eso es lo que nos encontramos: un hombre que le dice a su mujer el peor de los “te quiero”. Entradas: 7 €.

‘Lehendakari Gaia/El Candidato’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 19 h. Con Txalo. En euskera. Entradas: 6 €.

‘La Coartada’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 19 h. Con Txalo. Ana es una mujer al límite. Divorciada y atormentada por su pasado, pide ayuda a su mejor amigo para prepararse a testificar en la que sin duda será la declaración más importante de su vida. De su coartada dependerá no solo la custodia de su única hija sino también su propia libertad. A lo largo de la noche, el enfrentamiento descarnado con sus propios demonios revelará hasta dónde es capaz de llegar para evitar el peor de todos sus miedos: el silencio. Entradas:15 €.

‘TOC una terapia de choque’. Centro Cultural Corella. 21:30 h. Compañía La Locandiera Teatro (Alcalá de Henares). Ciclo ‘Teatro de Otoño’. Entradas: 5 €.

‘Que salga Aristófanes’. Centro Cultural Iortia, Alsasua. 19.30 h. Con Els Juglars. Una vuelta a los orígenes de la comedia y la defensa de la libertad de expresión.. Un profesor de clásicas ha sido destituido de su cargo en una universidad y pasa sus días en un centro de reeducación. En su cabeza se mezcla la realidad y la ficción, lo cual le comporta diferentes conflictos con la dirección del centro. Empieza aquí un debate para reflexionar sobre los límites de la moral y la libertad de expresión: ¿Quién decide lo que es políticamente aceptable y lo que no lo es? Estamos expuestos a una sociedad sobreprotectora capaz de vetar contenidos a juicio de algunos, aquellos que se esconden detrás de unas plataformas que les ofrecen total anonimato, las redes sociales, las hogueras de la actualidad. Entradas: anticipada 15 €, taquilla 18 €.

CINE

‘Última noche en el Soho’. Casa de la Juventud, Pamplona.18 h. #Cinetag’. Thriller psicológico de Edgard Wright. Sobre una joven apasionada por la moda que, misteriosamente, es capaz de trasladarse a los años 60 y conocer a su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante. Pero el Londres de la época no es lo que parece y el tiempo parece desmoronarse con oscuras consecuencias... No recomendada menores de 16 años. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Invisibles’. Lakuntzako Kultur Etxean.19 h. Emma Larretaren dokumentala eta solasaldia. 25N-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’.

CON NIÑOS

‘Infinit’. Baluarte. 17 h. Circo contemporáneo con la Compañía Seon. Arte Circense. Programa ‘Baluarte Txiki 2022-2023’. Edad recomendada: +5 años. ¿Y si nada tuviera principio ni final? ¿O al menos no fuésemos capaces de determinar claramente dónde se sitúan? ¿Y si mientras yo escribo esta sinopsis el espectáculo ya está pasando? ¿Y si leerla ya forma parte de él, aunque estés haciéndolo unos minutos antes del comienzo o años después de que se hayan apagado los aplausos? ‘Infinit’ es un trabajo que, en clave de humor y desde cierta perspectiva científica y filosófica, se plantea los difusos límites de la realidad, con una tesis absurda y aparentemente estúpida, pero que esconde una postura muy inteligente. Acompañados de acrobacia, danza y trapecio Washington, dos jóvenes talentos de circo llegan dispuestos a deslumbrar con su técnica y desconcertar con sus teorías. Entradas: 8 €. Pack de 4 entradas: 25 € (en taquilla).

‘Pepito (Una historia de vida para niños y abuelos)’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Con Ireala. Estreno. Desde 8 años. Intérprete: Leyre Abadía. Dirección: Carmen Losa. Dramaturgia: Itziar Pascual. Pepito, el niño de los cuatro nombres (Pepe, Pepito, José, Joselito). Su vida comienza y termina en Madrid, entre los años veinte y la primera década del siglo XXI. Pepito quiere compartir experiencias y hacer preguntas a niñas, niños y personas adultas sobre la alegría, la superación de las dificultades y el amor. Pepito es un niño al que viene a visitar la Pena en más de una decena de ocasiones. Lo hace con enfermedad, ignorancia, miedo, ausencia, hambre, aburrimiento, soledad… La Pena intentará que Pepito se apene con todo el ahínco. En vano. Porque Pepito quiere darle una oportunidad a la alegría. Porque a veces la vida no es fácil, pero es una gran aventura…Entradas: general 7 €. Grupos de más de 5 personas: 6 €.

‘Urargi’. Civivox Mendillorri. 12.30 h. Con La Piel Teatro. Teatro para bebés de 1 a 3 años en euskera. ‘Festival Mapping’, experiencia artística para familias y primera infancia. Una propuesta escénica en la que los intérpretes experimentan con dos elementos mágicos: la luz y el agua. La luz que ilumina, transforma y dibuja mundos poéticos. El agua que, con su naturaleza inquieta y cambiante, nos invita a un viaje sensorial. A la luz le gusta reflejarse en el agua que es transparente, como un espejo, para después teñir el espacio. Juntos, la luz y el agua, acunan las emociones del público infantil y sus familias, invitándoles a disfrutar de un canto a la vida. Entradas: 3 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Pirados en un lugar de la Mancha’. Auditorio Berriozar. 18 h. Teatro Infantil con Iluna Teatro. De tanto rato que se pasa viendo series y jugando a los videojuegos, Don Quijote se está empezando a volver algo chiflado. Está viendo cosas un poco raras y no es capaz de distinguir los sueños de la realidad. Por eso he decidido seguirle, para ver si eso que cuenta es de verdad o es mentira. Me llamo Sancho…Entradas: 3 €.

‘Baby Esferic’. Casa de Cultura María de Maeztu de Berrioplano (en Artica). 17 y 18.30 h. Con Aboon Teatro. Teatro para bebés. Entradas agotadas.

Cuento narrado con música: ‘Katius la niña del arroyo’. Casa de Cultura de Burlada. 18 h. La narradora Belén Otxotorena y la Banda de Música de Burlada. La Banda de Música de Burlada y la actriz y narradora Belén Otxotorena presentan este cuento musical dirigido especialmente a público familiar, donde se intercalan las narraciones del cuento con las piezas musicales. ‘Katius, la niña del arroyo’ cuenta la historia de una lavandera muy alegre, llegada desde no se sabe dónde, que se ve envuelta en un malicioso embrollo por culpa de la avaricia de un panadero gruñón y despiadado. El cariño y la generosidad del vecindario del pueblo serán fundamentales para salvarla del entuerto y conseguir que Katius vuelva a sonreír. Entradas: 3 € anticipada y 5 € taquilla.

‘Aurkitu gabeko Altxorra’. Casa de Cultura de Villava. 18 h. Con Zirika Zirkus. Circo-Humor. Público familiar a partir de 3 años.Niko, nuestra protagonista, se ha quedado frita leyendo el libro de la pirata Augusta Robusta. Al poco de dormirse, se encuentra en sus sueños con los personajes de la historia. ¡Aquí estoy!, ¡soy Augusta Robusta Junior! ¡Avancemos, no perdamos más tiempo, izad las velas, que no paren esos remos!, ¡al abordaje! Entradas: 3 €.

VARIOS

Rastrillo Solidario parroquial. Parroquia Corpus Christi, Paseo García de Nájera 2–P, Pamplona. Del 19 al 27 de noviembre. Objetivo: recaudar fondos para la construcción de una residencia de ancianos en Husi-Rumania y acoger a personas que viven en condiciones extremas. Productos donados por los establecimientos del barrio y donaciones particulares. Horario: lunes a viernes de 19 a 20 h. Sábados, de 18 a 21 h y domingos de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Visitas Acompañadas a la exposición ‘Nicolás Ardanaz, una mirada esencial-Funtsezko begirada bat’. Museo de Navarra. 17.15 y 18.15 h. Con Carlos Cánovas, comisario de la muestra. En castellano. Retirada previa de invitación en taquilla desde las 17 h. del mismo día. Aforo 20 personas.

FIESTAS

Fustiñana-Fiestas en honor a la Virgen de la Peña 2022-El Cohete-Vísperas. 12 h. Cohete anunciador de las Fiestas en honor a la Virgen de la Peña desde el balcón de la Casa de la Villa, y lanzamiento de chucherías en la vivienda de los depositarios, recorriendo las calles de la localidad con alarde de Gaiteros de la Ribera. 19:30 h. Recepción Oficial de Autoridades e invitados en la Casa de la Villa. 19:45 h. Autoridades, invitados y Banda de música de Fustiñana, acompañarán al M.I. Ayuntamiento a la novena y salve de la Virgen de la Peña. 20 h. Misa y Salve en Honor a la Virgen de la Peña. Último día de la Novena 21 h. Primera Colección de Fuegos Artificiales, desde La Casa de Música. 21:15 h. Acto de prender la tradicional hoguera por parte de los Depositarios de la Virgen de la Peña 2022 y el Ayuntamiento de Fustiñana. Bendición de nueces y vino por nuestro párroco D. Francisco José Laguardia. A continuación, tradicional lanzamiento de nueces y reparto de vino en la plaza. Amenizado por la Banda de Música de Fustiñana.