Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Violencia sexual, Chile y Navarra’. Casa de las Mujeres de Pamplona (c/ Aoiz, 9). 19.15 horas. Charla a cargo de Conchi Urdániz, Tere Sáez y Vanesa Koppman.

Arquitectura para el envejecimiento, accesibilidad y edificios amigables’. Sede del COAVN-Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, Avenida del Ejército 2, Pamplona. 18 horas. Pedro Odriozola Badiola, director de especificación para Tesa-Assa Abloy, plantea la necesidad de impulsar edificios y espacios más accesibles para quienes presentan dificultades de desplazamiento y movilidad. Ciclo Ponencias 30º Aniversario Pikporte. Plazas limitadas, inscribirse: info@pikporte.com

Masterclass con el artista Txema Salvans. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19 horas. Invitaciones agotadas.

‘Sangüesa y su río. Aprovechamiento histórico’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 19 horas. Ponente: David Alegría. Ciclo de Conferencias 'Cita Con La Historia’-‘900 Aniversario de la Fundación de la ciudad de Sangüesa-Zangoza’.

LIBROS

Presentación de ‘Descubriendo y cartografiando: los rusos en el Pacífico septentrional entre 1619 y 1867’. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19 horas. Presentación y charla a cargo del autor, Carlos Junquera.

Presentación del libro ‘Siempre el norte’. Librería Elkar de Pamplona, calle Comedias. 19 horas. Presentación del libro publicado por la Editorial La Calle del autor afincado en Pamplona Pablo González.

Presentación del libro ‘Biografía no autorizada del PNV’. Colegio Mayor Larraona, Avda Pío XII 45, Pamplona. 19 horas. Autor: Fernando Vaquero Oroquieta. Organizada por la Asociación Cultural y Peña Sanferminera Pompaelo, participará el autor del prólogo, Carlos María de Urquijo, ex-Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, ex-Diputado vasco y ex-Senador por Vizcaya A continuación tendrá lugar un coloquio con los asistentes. Entrada libre.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: 'Héroes y ofrendas'. Baluarte. 19:30 horas. Wu Wei, sheng. Director: Perry So. Bach regaló a la Humanidad el mejor alimento para el alma, una Ofrenda de purificadora belleza, cuyos maravillosos contrapuntos sumergió Webern en delicados aromas puntillistas y minuciosos juegos de timbres. Beethoven se convirtió en Héroe de la Libertad y la defendió con vitalidad deslumbrante en su Heroica, volcán de emociones y texturas. La voz de Jukka Tiensuu nos transporta a través de la ingravidez orquestal y de las notas oníricas a las exóticas atmósferas del sheng. Entradas: 15€/26€/32€. Baluarte Joven: 12€/21€/26 durante todo el periodo; 5€/7€/9€ desde 3 días antes de la función.

TEATRO

‘Llueven vacas’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 horas. Con Boga Boga. Estreno. Obra sobre la historia de Fernando y Margarita, una pareja donde decir “llueven vacas” se ha convertido en el más falso de los “te quiero”. La historia nos introduce en un hogar donde la violencia de género es el pan de cada día. Este hogar no debería resultarnos desconocido, ni tan siquiera lejano, o ajeno. Que a ese oscuro sentimiento que habita en ese hogar se le llame amor es una de las mayores atrocidades y eso es lo que nos encontramos: un hombre que le dice a su mujer el peor de los “te quiero”..De Carlos Be. Dirección: Marina Suárez Ortiz de Zarate. Entradas: 10 €.

CINE

‘Matrioskas, las niñas de la guerra’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. España, 2021. Dirección: Helena Bengoetxea. Teresa, Alicia, Araceli y Julia son cuatro ancianas nonagenarias, aparentemente comunes, que esconden cuatro vidas extraordinarias marcadas por el desarraigo y el exilio: de España a Rusia y después a Cuba. Mujeres hechas a sí mismas y heroínas de su propia trayectoria, sus recuerdos del hambre, el frío y la guerra se entremezclan con la nostalgia por un hogar que las acogió y ya no existe, la lejanía de un territorio que apenas conocen y, para algunas, la vuelta a un país que no es el que soñaron. Presentación y coloquio a cargo de la directora, Helena Bengoetxea. Entradas: 1 €.

‘Así crecen los enanos’. Cines Golem Baiona, Pamplona. 19:30 horas. Documental. Dirigido por: Raúl Serrano Jiménez. ‘VII Ciclo de Cine Acogimiento en Familia’. Organiza: MAGALE. El niño que vive en familia es un niño como los demás; los otros, los que viven en centros, son niños que crecen bajo el estigma de ser niños institucionalizados. Son víctimas, y pese a esta condición, la gente se pregunta: ¿por qué están allí? ¿Qué han hecho? El sistema de acogida español, salvo excepciones, es un sistema endogámico, decimonónico y opaco, donde casi siempre reina la ley del más fuerte. La sociedad desconoce por completo su realidad. Las familias biológicas suelen ser abandonadas a su suerte. Los niños, gran parte de ellos muy dañados, casi siempre crecen en sistemas rígidos, donde o se adaptan a la norma, o pagan por ello. Las denuncias de organismos como Amnistía Internacional o Unicef advierten del maltrato que en ocasiones podría existir entre sus muros e incluso del peligro de trata. Algunos de esos niños tienen la suerte de crecer en familias de acogida, un recurso bastante desconocido, en una España que suele ser solidaria. Pocas comunidades, como Valencia, luchan por cambiar esta realidad. La vida de los niños que crecen dentro del sistema o en familias de acogida, suele ser dura y compleja. Esta es la historia de algunos de ellos... Entradas: 3,50 €.

IX Festival de Cortos de Ski y Snow del Pirineo-Skimetraje Play Pyrennes. Cines Golem Baiona, Pamplona. 20 horas. Proyecciones: ‘Wavy 2: the voyage to the end of the world‘ (Premiere en España). Aventura/Expedición de Freeride. Director: Nikolai Schirmer (Noruega). Riders: Asbjorn Eggebo Naess, Celeste Pomerantz y Nikolai Schirmer. Tres esquiadores deben aprender a manejar un velero y a trabajar juntos en la montaña para conseguir esquiar en el Ártico en plena ola de calor. ‘Free Rider’ (Premiere en España). Aventura/Expedición de Freeride. Director:. Jérôme Tanon (Francia). Riders: Sam Anthamatten y Victor de Le Rue. Versión cruda e íntima de unos free riders en las paredes más retorcidas de Alaska… Entradas: 6,60 €.

22º Festival Ópera Prima. Cine Moncayo de Tudela. 17.30 y 19.45 h ‘Espíritu Sagrado’. Dirección: Chema García Ibarra. 22.15 h ‘En los márgenes’. Dirección: Juan Diego Botto. Entradas: 5,50 €.

CON NIÑOS

‘Historias del bosque’. Museo de Educación Ambiental de Pamplona.19 horas. Cuentacuentos. El Bosque es hogar de muchos seres vivos -animales y plantas- y, por ello, es testigo de todo lo que allí sucede. Si no fuera porque su idioma es el silencio, nos contaría relatos increíbles. En mis paseos por el Bosque he aprendido a escuchar las historias que susurran los árboles. ¿Queréis escuchar las Historias del Bosque? Inés Bengoa es narradora oral desde hace 20 años y amante de los bosques. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Para público infantil mayor de 5 años. Entrada libre hasta completar el aforo.

Exposición guiada de juegos y juguetes. Centro Cultural Loza, c/Carretera de Ansoáin 5. 16:30-19 horas. Con Dindaia. Los/las niñas deben ir acompañados de una persona responsable. Entrada libre.

VARIOS

EKOencuentro. Geltoki Pamplona. 20 horas. Con Walter Villorria, del restaurante Casa Perico de Larraga. Casa Perico acaba de recibir la mención especial a la mejor cazuelica elaborada con producto ecológico de Navarra en la XXII Semana de la Cazuelica y Vino de Navarra. Preparará su propuesta de menestra de otoño elaborada con alimentos ecológicos de Navarra. Tras la clase magistral, se podrá degustar el plato de Villorria más otras raciones (dos saladas y otra dulce) preparadas por Geltoki. Precio: 20 €. Más info y reservas: https://www.geltoki.red

Encuentro con artistas en Atrio Civican. 19 horas. Tras la remodelación de sus espacios, Civican cuenta con nuevos servicios y programas. En el atrio, el espacio común, sucederán cosas diversas y que atenderán a la multifuncionalidad del lugar. Para estudiar cómo nos movemos en este nuevo espacio contaremos con Elisa Arteta (danza y la coreografía) y Xabier Erkizia (artista sonoro, locutor de radio, productor y periodista), quienes analizarán el Atrio y la interacción de todas las personas, para plasmar en una acción site-specific las conclusiones de esta residencia.

Mercadillo y Rastrillo Solidario de la Fundación Juan Bonal con las víctimas de la guerra de Ucrania. Locales parroquiales Parroquia San Ignacio, Avda. San Ignacio 3, Pamplona. Productos, ropa y complementos traídos de países en vías de desarrollo o donados por benefactores. Hasta el 5 de noviembre. Horario: 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h.