El próximo sábado Scapino Ballet Rotterdam representa 'Casablanca' en Baluarte

Temporada 2022/23 de Fundación Baluarte arranca este sábado con el ballet 'Casablanca', de Scapino Ballet Rotterdam.

sábado 5 de noviembre a partir de las 19.30 horas. Las entradas se pueden adquirir al precio de 36, 26 y 17 euros en las taquillas de 'Casablanca' se ofrecerá en la Sala Principal de Baluarte ela partir de las 19.30 horas.en las taquillas de Baluarte y en la web www.baluarte.com. Además, las personas menores de 30 años pueden comprar entradas con un 70% de descuento, desde tres días antes del espectáculo, al precio de 11, 8 y 5 euros.

Con danza en diferentes estilos, elementos circenses y la banda sonora original de la película, Ed Wubbe crea en Casablanca "un mundo imaginativo y teatral en el que se mezclan la realidad y la fantasía y donde combina las diferentes disciplinas de una manera original en un escenario giratorio igualmente sorprendente".

El punto de partida musical de 'Casablanca' es la "sorprendente banda sonora" en la que conviven los ritmos de jazz de la década de 1940 con la música tradicional bereber marroquí. El tema musical recurrente es la canción 'As the time goes by' que se escucha en varios momentos del espectáculo.

Según han informado desde Fundación Baluarte en nota de prensa, Scapino Ballet Rotterdam "es la compañía de danza más antigua y uno de los conjuntos de danza más importantes y vanguardistas" de los Países Bajos. Creada en 1945 por Hans Snoek para "devolver el color a las mejillas de los niños tras la guerra", ha desempeñado un papel "fundamental" en el desarrollo de la danza moderna y ha mostrado su trabajo en escenarios holandeses y festivales y teatros internacionales.

Desde 1992, Ed Wubbe es director artístico de la compañía. Wubbe es uno de los coreógrafos holandeses "más versátiles" y ha sido figura "clave" en el mundo de la danza holandesa "durante muchos años". En los 26 años que lleva bajo su dirección, Scapino "ha evolucionado hasta convertirse en una compañía atrevida, experimental y contemporánea y creadora de tendencia en la danza holandesa". Wubbe ha creado más de sesenta ballets para Scapino.

'Casablanca' fue estrenada en Rotterdam en octubre del 2021 y está basada en la película homónima de 1942, tres veces ganadora del Oscar y considerada "una de las mejores películas de la historia". El coreógrafo Ed Wubbe utiliza el clásico de Hollywood protagonizado por Ingrid Berman y Humphrey Bogart "como inspiración para un espectáculo de danza sobre temas universales como el heroísmo y el sacrificio".