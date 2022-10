Silvia Sádaba, historiadora pamplonesa: "El contexto sociopolítico del 72 atravesó los Encuentros de Pamplona y se han necesitado años para volver a hablar de arte"

Los Encuentros de Pamplona de 1972, la cita con el arte contemporáneo internacional que organizaron el compositor Luis de Pablo y el artista plástico José Luis Alexanco con el mecenazgo de la familia Huarte y que atrajo a la capital navarra a más de 300 artistas de todos los continentes, hallaron “un contexto que no era a priori el que se esperaba para ellos”. Con amplia experiencia internacional, Alexanco y De Pablo se inspiraron para su organización en modelos como la Documenta de Kassel. “Pero mientras en la Alemania de aquella época el festival se circunscribía solo al ámbito artístico, aquí el contexto sociopolítico pasó por encima del festival, lo atravesó desde todos los prismas y sufrió ataques desde todos los puntos posibles. El contenido y valor artístico del festival se vio tan sobrepasado que se han necesitado años posteriores para poder volver a hablar de arte, que es la verdadera aportación”. Son las palabras este jueves de la historiadora pamplonesa Silvia D. Sádaba Cipriain, que dedicó su tesis a los Encuentros —la defendió en 2013—, ahora adaptada a un lenguaje más accesible a todo tipo de públicos en el libro publicado por el Ayuntamiento de Pamplona 'Encuentros 1972 Pamplona. Una revisión en perspectiva', donde profundiza en el contexto, origen, protagonistas y repercusión de esta cita histórica que cumple cincuenta años. “En un país sumido en una Dictadura y una alta conflictividad social, un grupo terrorista que también quiso intervenir, el Partido Comunista, la Iglesia... todos los actores que podían alzar su voz lo hicieron. Merecía la pena una atención al contexto porque intervino y los condicionó de forma decisiva”, ha añadido Sábada.

En una presentación en el Polvorín de la Ciudadela, el lugar donde se exponen hasta el 27 de noviembre los 41 carteles que Alexanco creó para cada una de las actividades de los Encuentros, Sádaba ha comparecido junto a la concejala de Cultura, María García-Barberena, y el técnico de Cultura José Luis Díez Garde en la presentación del libro, colofón de las actividades organizadas por el Ayuntamiento para celebrar los 50 años del festival.

Para García-Barberena, la “importante labor de contextualización del libro”; el “hincapié en el papel fundamental de la familia Huarte, su labor de mecenazgo y por qué se implicó en un protecto de esta envergadura”, y el análisis de la génesis del festival , las ideas de De Pablo y Alexanco y los referentes en otros festivales suponen “tres aportaciones de esta obra que la diferencian de otras realizadas sobre los Encuentros”.

Y al esfuerzo por adaptar el lenguaje académico de una tesis a una publicación más divulgativa como esta se ha añadido el realizado para buscar aquellos documentos y fotografías que ilustren la obra, recurriendo a instituciones nacionales e internacionales como Documenta de Kassel, Museo de Bellas Artes de Argentina, Museo Reina Sofía, el Macba de Barcelona, Artium Museoa de Vitoria, Filmoteca Vasca, Museo de Navarra, Archivo Municipal de Pamplona y los fotógafos Eduardo Momeñe, Pío Guerendiáin o Miguel Bergasa, una de cuyas fotografías ilustra la portada del libro, sobre las cúpulas neumáticas de José Miguel de Prada Poole.

La publicación cuenta con más de 200 páginas y se subdivide en ocho apartados, que repasan aspectos como el punto de partida de los Encuentros, la situación del país en los años 70, el programa de actos, el legado, sus promotores o el contexto internacional de festivales de arte similares.

La adaptación divulgativa de la tesis de Sábada, que dirigió Francisco Javier Zubiaur y que defendió en 2013 en la Universidad de Navarra, es fruto de una investigación sobre arte navarro que comenzó la historiadora pamplonesa en 2008 y que pronto le hizo recalar en “la relevancia de un acontecimiento tan singular como fueron los Encuentros” para centrarse en ellos.

Pero cuando comenzó a investigar le llamó la atención “la escasez y superficialidad de la información que se conocía” - "en 2008 solamente estaba publicado el catálogo de la exposición por los 25 años y un artículo de mi director de tesis”-, de modo que la forma de empezar a tirar del hilo fue hablando con quienes habían participado en los Encuentros: De Pablo y Alexanco, la familia Huarte, artistas navarros... “quienes estuvieron directamente”. Además, la revisión de los archivos de todas aquellas instituciones que en los años que habían transcurrido desde 1972 habían recogido el espíritu del festival, por ejemplo, el Goethe Institut de Madrid, que ya había realizado una exposición con fotografías de Eduardo Momeñe, que conservaba documentación y que conocía la actividad del grupo Alea que formaban De Pablo y Alexanco.

Concebidos como la primera edición de un festival bienal, se dieron cita “los representantes del arte más rupturista e innovador de la época a nivel mundial procedentes de todas las disciplinas”. “En Pamplona pudo verse desde la música renacentista de Tomás Luis de Victoria a una de las grandes figuras del siglo XX, John Cage;desde el cine de Méliès al de Sistiaga; la poesía pública de Ignacio Gómez de Liaño o la fonética de Lily Greenham”, ha remarcado Sádaba, comisaria de la exposición en el Museo de Navarra 50 años después. Inmersión en los Encuentros de Pamplona 1972, abierta hasta el 26 de febrero.

“Todo lo mostrado pudo ser discutido en coloquios diarios pensados como un escenario posible más para la comunicación directa entre artistas y público y de artistas entre sí. La comunicación y el intercambio fueron dos grandes objetivos del festival junto con la muestra de la creación artística del momento a escala internacional”, ha añadido.

El libro constituye también un rastreo de la huella que dejaron en el arte español y navarro en los años siguientes, con la consiguiente apertura de los consiguientes horizontes artísticos y estilísticos que se perfilaron con mayor nitidez en las décadas siguientes.

“Espero que el libro sirva para reforzar un renacimiento duradero del espíritu de los Encuentros de nuestra ciudad y nuestra comunidad, renacer que ha experimentado en estas semanas y que, a todas luces, puede resultar muy beneficioso para nuestra comunidad”, ha deseado la autora.

José Luis Díez, por su parte, ha señalado que se ha trabajado de forma directa con Sádaba “para actualizar los contenidos de su tesis” y trasladarlos a un libro accesible a todos los públicos, que se podrá comprar después del 1 de noviembre por 15 euros.

El libro se inspira en el catálogo original de los Encuentros, expuesto en la vitrina de la muestra del Polvorín, y posee una maquetación muy parecida, incluso la tipografía, a las originales. Se ha dado atención al color, “que de alguna manera ayuda a la propia lectura del libro y sirve de nexo de unión de toda la obra”, y destacan los tres desplegables que incluyen seis de los carteles que estaban en el catálogo original y que hacen referencia a algunos de los eventos más icónicos: el calendario del festival de arte, el cartel sobre las cúpulas neumáticas de De Prada Poole y los originales sobre las propuestas de John Cage, Luc Ferrari, José Luis Alexanco, Luis de Pablo o el cartel de Espectador de espectadores.

La publicación recoge además “la reproducción de la documentación original” y otra que proporciona “bibliografía esencial” para quien quiera indagar más en la obra o en lo que fueron los Encuentros. De hecho, Sádaba ha añadido en la presentación que “el exhaustivo análisis documental y de los expedientes conservados en el Ayuntamiento de Pamplona y la Institución Príncipe de Viana deja constancia de la complejidad de su organiación y de la filosofía subyacente tras el festival, argumentada por De Pablo y Alexanco”.

Para Sábada, la conmemoración de los 50 años de los Encuentros “ha sido muy emocionante”. “Durante todo este tiempo me he preguntado cómo lo pudo ver la población de Pamplona y quienes vinieron, y ahora me ha gustado escuchar la reaccion del público en los diferenes actos, que ha respondido y ha acudido de forma masiva”, ha concluido.