DNA y el Museo Universidad de Navarra presentan este sábado 'Yerma', de Zuk Performing Arts

DNA Danza Contemporánea de Navarra y el sábado, 29 de octubre, a las 19:30 horas, la obra 'Yerma', de la compañía Zuk Performing Arts, dentro del ciclo "Museo en Danza", que se desarrolla de septiembre a noviembre. El programay el Museo Universidad de Navarra (MUN) presentan estea las 19:30 horas, la obrade la compañía, dentro del ciclo "Museo en Danza", que se desarrolla de septiembre a noviembre.

Se trata de la primera colaboración entre DNA y el MUN, que “aúnan esfuerzos y comparten objetivos” por la promoción de la danza contemporánea en la Comunidad Foral, siendo “un paso más de apoyo hacia nuestros y nuestras artistas en la difusión de sus propuestas creativas”, tal y como señalan desde la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.

'Yerma', de una hora de duración, es una de las producciones surgida dentro de las residencias DNA del año pasado. Según explican desde Zuk Performing Arts, “la obra homónima lorquiana es traída a la escena contemporánea a través del teatro físico, la danza y el audiovisual. Los temas de la tragedia original, como el qué dirán, la maternidad frustrada, el paso del tiempo o la vejez aparecen en esta puesta en escena de una manera que roza lo cinematográfico”.

Por su parte, 'Museo en Danza' es la apuesta del Museo Universidad de Navarra por la danza contemporánea y la nueva creación coreográfica. Albergará estrenos y pre-estrenos, procesos de investigación artística, residencias y encargos vinculados a la colección del centro educativo; por la creación y consolidación de nuevos públicos para la danza a través de actividades de mediación y participación; y por el pensamiento y la investigación sobre sus procesos de creación.

DNA 2022

DNA Danza Contemporánea de Navarra – Nafarroako Dantza Garaikidea es un programa artístico organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, en colaboración con Fundación Baluarte, cuya finalidad es la promoción de la danza contemporánea y las artes del movimiento.

En esta edición 2022, se han estrenado este año los espectáculos que fueron desarrollados en los proyectos de investigación de 2021, entre ellos, 'Yerma', de Zuk Performing Arts, pero también 'Los perros', de Led Silhouette; 'Los sonidos del cuerpo', de 0 ∞ Luz-Ghislaine; y 'La medida que nos ha de dividir', de Qabalum. Estos espectáculos han podido disfrutarse en 16 centros culturales de la geografía de la comunidad, pertenecientes a la Red de Teatro de Navarra, lo que ha supuesto el doble de propuestas de la edición pasada.

Además, este año se han acogido las siguientes cuatro residencias artísticas, cuyas exhibiciones se estrenarán en la próxima edición de DNA: 'Erre al cubo', de Andrea Irurzun, que se ha desarrollado en el Centro Cultural de Noáin; 'Nik·Eu' de Sayoa Belarra/iXa, en Castejón; 'Together to get there', de Akira Yoshira, en Etxarri Aranatz; y 'EveryOne', de Becky Siegel, en Aoiz.