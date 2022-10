Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

Masterclass con Jorge Ribalta. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19 horas. Ciclo ‘El artista está en el Campus’. Tras ella se inaugurará ‘Todo es verdad. Ficciones y documentos (1978-2020)’ la nueva muestra de Jorge Ribalta (Barcelona, 1963). Entrada libre previa retirada de invitación.

‘Aspectos socio-legales de la explotación reproductiva y la transexualidad’. Civivox Condestable. 18 horas. Ponentes: Nuria González López, Abogada especializada en Derechos humanos, autora del libro ‘Vientres de alquiler, la mala gente’, y Ane Maiora Manso, filóloga, especializada en Igualdad y Género, feminista miembro de EHFE. Organiza Asociación Iruña Abolicionista. Subvenciona: Gobierno de Navarra. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Cafeteando’-Taller ‘¿Hablamos de… la utilidad de las técnicas de estudio?’. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Sobre los beneficios que puede traernos el adecuado uso de las diferentes técnicas de estudio: programación de las sesiones de estudio, toma de apuntes, lectura, subrayado, síntesis, memorización, etc. Para jóvenes de 12 a 20 años, pero pueden asistir jóvenes de hasta 30 años que les interese el tema. Entrada libre hasta completar el aforo

‘El Patrimonio civil’. Casa de Cultura de Estella. 19.30 horas. Ponente: Mikel Ramos, gabinete de arqueología NAVARK. XX Jornadas de Patrimonio Cultural ‘Estella, una ciudad patrimonial y jacobea’, organizadas por por los Amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos de Estella-Lizarra -que cumplen 60 años- y la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra. Entrada libre hasta completar aforo.

‘La figura del Agente de Apoyo Mutuo: ‘Programa Acompáñame’. UNED Tudela. A partir de las 16 horas Presencial y on line. Curso. Más info y programa: https://extension.uned.es/actividad/idactividad/27775

LITERATURA

‘Letraheridas 2022-IV Encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Encuentro entre Elisa Victoria y Elisa Levi para, a partir de sus obras ‘El evangelio’ y ‘Yo no sé de otras cosas’ entablar un diálogo sobre narraciones construidas en torno a una primera persona femenina y joven, el tono de crisis existencial, la soledad y las problemáticas de una generación perdida y herida. El debate estará moderado por Helen Ágreda Wiles. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Presentación del libro ‘Del ruido al silencio. Bicheando por Ezkaba’. Biblioteca Txantrea. 19 horas. Autor: Alfredo Piedrafita.

CINE

‘La ciudad de los signos’. Filmoteca de Navarra.19.30 horas. Ciclo ‘Roberto Rossellini esencial’. España, 2009. Documental. Dirección: Samuel Alarcón. Un ambicioso hombre viaja hasta Pompeya con el firme propósito de registrar psicofonías del paso del volcán. Su misión no tiene éxito, pero en una de las cintas queda grabado algo muy inquietante: se trata de una frase que este hombre ya ha escuchado antes. Lo que empieza siendo una búsqueda de hechos históricos se convierte en un viaje alrededor de la filmografía de Roberto Rossellini y las huellas que ha dejado en el mundo de los vivos y de los muertos. Viaje revelador y fantasmagórico a través de la filmografía y los lugares de filmación del genial Roberto Rossellini. Con la presencia del director, Samuel Alarcón. Entradas: 2 €.

‘De Gaulle’. Civivox Iturrama.18 horas. Director: Gabriel Le Bomin. Ciclo ‘Ver, oír, aplaudir’. En mayo de 1940, Francia afronta el desastre militar de la invasión alemana. Mientras que Pétain está dispuesto a rendirse y negociar con Hitler, el general De Gaulle apuesta por continuar la lucha. La historia nunca explicada de cómo Charles De Gaulle se convirtió en el gran héroe de la resistencia en Francia durante la II Guerra Mundial y las circunstancias familiares que vivió en aquellos días… Proyección en DVD con sistema de audiodescripción. Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

‘Converso’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. España, 2015). Dirección y guión: David Arratibel. Toda la familia del director se ha convertido a la fe católica. La distancia entre ellos se hacía cada día más grande, así que se propuso hacer una película para entender cómo el Espíritu Santo había entrado en sus vidas y, de alguna forma, también en la suya. Una película de cariños, ausencias, vacíos y distancias… Coloquio con la presencia de David Arratibel. Entradas: 1 €.

‘The Farewell’. Casa de Cultura de Villava. 19 horas. Cine fórum mujer. EE UU, 2019. Dirección: Lulu Wang Billi. Billi, una joven de raíces chinas vive en Nueva york. Su abuela, que vive en China padece una grave enfermedad. Toda la familia acude a visitarla y despedirse de ella, pero dejan a Billi en tierra ya que no se fían de su explosivo carácter. A pesar de todo, la familia se reunirá para homenajear a la matriarca. Una película multi premiada que nos propone un tierno, divertido, y a veces mordaz viaje por las relaciones familiares. Coloquio con María Castejón, doctora en Historia, escritora y bloggera. Especialista en representaciones de género en los medios audiovisuales. Entrada libre, previa recogida de invitación en la taquilla.

‘Nuevas Voces en una vieja flor’. Casa de Cultura de Burlada.19:30 horas. Proyección de esta película documental del director Quino Piñero (2016) que explora la vitalidad musical de Etiopía... ‘Otoño Solidario 2022’. Organiza: Pobreza Cero y Ayuntamiento Burlada. Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘La vida empieza hoy’. Casa de Cultura de Aoiz. 19 horas. España, 2010. Dirección: Laura Mañá, Organiza la Asociación SARE Elkartea. Un grupo de personas de la tercera edad asiste a un curso de sexo, en el que intentan hacerles ver que su cuerpo todavía está vivo. Olga, la profesora, para ayudarlos a hacer frente a los problemas derivados de la edad, les pondrá deberes… Coloquio posterior a la proyección.

TEATRO

‘Eresia’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 horas. Obra en euskera. Idea original y dirección: Oier Zuñiga. Intérpretes Eneko Gil, Belen Cruz, Oier Zuñiga. Ciclo de otoño ‘Antzerki Aroa’. Partiendo de la sensación de que los ritos de duelo habituales no son suficientes, me propongo experimentar con dispositivos poéticos una práctica de duelo diferente, convirtiendo el acto escénico en un rito de duelo colectivo… Entradas: 8 €.

Performance sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. UNED Tudela. 12:30h. y 19:30 horas. A cargo de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez de Tudela y en el marco de la exposición titulada ‘17 Objetivos para mejorar’.

CON NIÑOS

Cuentacuentos + Taller con la escritora Beatriz Sánchez Widmer. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 18 horas. Los niñ@s conocerán, de forma divertida, a Mariquita y al Hada de los sueños. La escritora leerá cuentos y con lápices de colores, rotuladores y purpurinas dará vida con los pequñ@s a alguno de los personajes.

'Once upon a time, that's the story time’. Sala Infantil Biblioteca de Navarra. 18 horas. Cuentacuentos en inglés con Joe Ó'Máirtín. Mayores de 4 años.

‘Udazkeneko ipuin kutxa’. Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. 18.30 horas. Cuentacuentos en euskera con Maitane Pérez. Niños/as entre 3 y 8 años. Los menores deben estar acompañados de adultos. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

VARIOS

Paseo-Rocas escondidas bajo los bosques de Pamplona. Depósitos de Mendillorri. 18 horas. Ciclo ‘Pamplona es verde’. Con Fran Sanz Morales. El objetivo es disfrutar de un agradable paseo en torno a los depósitos de agua de Mendillorri, observando la gran biodiversidad de especies vegetales presentes aquí, fusionando este concepto con la importancia del agua y su gestión, las rocas presentes (la terraza fluvial más alta del Arga), los suelos y aún más, el entorno inmediato que se divisa desde los miradores. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller ‘Me empodero, me gusto’. Harrotu, c/ San Gregorio 28, Pamplona. 17 horas. Con la sexóloga y técnica de igualdad Aitzole Araneta. Dirigido a jóvenes con experiencia trans, con el objetivo de cambiar relativas de vida desfavorables por otras favorables mediante el trabajo de la confianza y el trabajo con la propia presencia del cuerpo. ‘Octubre Trans’.