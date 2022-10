Hilda Paredes, compositora: "Los temas humanitarios y sociales son mi gran fuente de inspiración"

Afincada en Londres desde hace cuatro décadas, la compositora Hilda Paredes mantiene un fuerte vínculo con su México natal, que le ha inspirado obras como 'Juegos prohibidos', estrenada ayer en un concierto interpretado por el Colectivo E7.2. Unas horas antes, Paredes mantuvo un diálogo con el compositor catalán Fabià Santcovsky dentro del ciclo temático La música y su decir contemporáneo.

¿Cómo nació su vocación musical?

Es un misterio de dónde vienen estas cosas. Cuando era pequeña, con 7 o 8 años, tuve la suerte de que uno de mis compañeros de escuela tenía un padre compositor, César Tort, que estaba desarrollando un método especial para enseñar música a los niños, el método Tort. Todo estaba basado en la música tradicional infantil mexicana, utilizando instrumentos de percusión mexicanos. Así surgió mi primer contacto con la música. Más adelante, siendo adolescente, yo misma me inscribí en la escuela de música y empecé con clases de piano y de flauta.

¿Cómo dio el paso a la composición?

Cuando era muy joven, entonces tendría unos 15 años, fui a uno de los poquísimos conciertos de música contemporánea que había en los años 70 México. Entonces vinieron John Cage, Iannis Xenakis, Luigi Nono... Aquello me cambió la vida. Como toda adolescente, yo escuchaba a los Beatles y a los Rolling Stones, pero cuando descubrí la música de Cage o de Xenakis me pareció algo aún más loco e imaginativo. Ellos me abrieron a otro mundo.

¿Qué le impulsa a sentarse a componer música?

El primer impulso es explorar el sonido. Esa es una de las muchas propuestas de John Cage, el explorar el sonido y también el silencio. Me mueve el redescubrir las posibilidades sonoras del grupo instrumental o vocal, o de la propuesta en la que esté trabajando. Sobre todo, mi música refleja el México contemporáneo. En el caso de la obra 'Juegos prohibidos', quería escribir algo sobre la relación entre México y Estados Unidos. La compuse en 2019, cuando saltó a la actualidad la situación de los niños que eran separados de sus padres para ser internados en centros de detención en la frontera estadounidense. Los temas humanitarios y sociales son mi gran fuente de inspiración musical.

En 'La tierra de la miel' abordó la explotación sexual de las migrantes mexicanas en los Estados Unidos.

El texto lo escribió Jorge Volpi, basándose en una noticia que leyó en el 'New York Times' sobre la detención de los hermanos Salazar Juárez, que eran los proxenetas que se llevaban a las niñas desde el estado de Tlaxcala para obligarlas a prostituirse cerca de las plantaciones de fresas de San Diego (California). Lo triste es que hablamos de una tradición que se remonta hasta los tiempos de los aztecas. Los tlaxcaltecas fueron la única tribu que no se doblegó a los aztecas, pero criaban a niñas para entregárselas como ofrenda. En nuestros tiempos, estas niñas muchas veces son entregadas por los padres. De ahí viene el título, 'La tierra de la miel': los padres las entregan para que luego les manden dinero. El poder de la música es tal que me llevó a profundizar en lo que sucede con estas niñas, en concreto la destrucción de su alma, de su ser interior.

¿Cómo se expresa ese grado de destrucción personal a través de la música?

Lo que hago es destruir el lenguaje, porque es tal el abuso y la explotación que se llega a perder el habla. Todo se queda en sílabas, porque ya no es posible articular ni una palabra. En 'Juegos prohibidos' hago referencia a un par de melodías mexicanas de juegos infantiles, pero la melodía está rota, al igual que las infancias quebradas de esos niños.

Una de sus óperas, 'El palacio imaginado', está basada en un cuento de Isabel Allende. En esta obra se pueden escuchar varias lenguas indígenas mexicanas. ¿Qué quería reivindicar?

En 'El palacio imaginado' hablo de las imposiciones culturales sobre una realidad local, ignorando y oprimiendo el desarrollo de estas otras formas de expresión y de vida que han sobrevivido más de 500 años. Hice un trabajo de campo en la ciudad donde yo nací, Tehuacán (Puebla), donde confluyen muchas etnias. Hice grabaciones en chinanteco, náhuatl, popoloca... Y también incluí las voces de poetas actuales como Juan Gregorio Regino, que escribe en mazateco, una lengua de las montañas de Oaxaca; Briceida Cuevas Cob, que escribe en maya y Natalia Toledo, que escribe en zapoteca. En 'El palacio imaginado' el personaje principal es un dictador, como una representación de la impunidad tan característica de los gobiernos latinoamericanos.

En su última ópera ha recuperado la figura de Harriet Tubman, líder del movimiento antiesclavista del siglo XIX. Curiosamente, los esclavos utilizaban la música para comunicarse...

Muy pocos sabían leer y escribir, entonces desarrollaron una manera de comunicarse a través de los cánticos espirituales. En ese momento, en la primera mitad del siglo XIX, los utilizaban para enviar mensajes. Por ejemplo, 'Steal Away' era la melodía para avisar a los fugitivos que debían prepararse para huir por la noche. 'Wade in the water' eran instrucciones de cómo irte al río para que los perros no sigan tu olor. Era un código fascinante.

¿Hay un tema que le inquiete especialmente de cara a reflejarlo a través de una obra musical?

La pandemia me dio la oportunidad de debutar como libretista. Se trata de una distopía a la que ya estamos casi llegando, un mundo totalitario donde las personas ya no tienen ninguna individualidad, sino un número de clasificación que indica su nivel de integración al sistema. En esta distopía, los refugiados que venían de tierras inundadas han sido teletransportados a otro planeta. Pero solo he escrito el libreto, aún no he compuesto la música. La inspiración me vino hace 30 años, pero no encontré un libretista con quien trabajar y me puse a hacerlo yo misma, apoyándome en una dramaturga mexicana. La obra tiene la infraestructura de una ópera, con al menos 7 o 8 cantantes, un ensemble grande y medios electrónicos, así que espero poder estrenarla en una casa de ópera.