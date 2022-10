Música Hallan dos inusuales fotografías de los Beatles "delgadísimos" tocando en The Cavern Las imágenes fueron tomadas en julio de 1961, alrededor de un año antes de que la banda británica sacara su tema debut 'Love Me Do'









Ampliar ARCHIVO Agencia Efe Dos inusuales fotografías del cuarteto británico The Beatles tocando en el club The Cavern, en su ciudad natal de Liverpool (norte de Inglaterra), han sido halladas y expuestas al público por primera vez. Las imágenes fueron tomadas en julio de 1961, alrededor de un año antes de que la archifamosa banda británica sacara su tema debut "Love Me Do". En esas fotos se ve a John Lennon y Paul McCartney al micrófono, a George Harrison en la guitarra y a Pete Best, el batería original del grupo. El historiador de los Beatles Mark Lewishoh comenta que "tomadas dentro del club Cavern de Liverpool, estas fotos no vistas previamente, capturan a los Beatles tocando para una audiencia en la hora del almuerzo o por la tarde en julio de 1961". "Recién llegados de Hamburgo, donde tocaron durante 500 horas en 90 días. The Beatles son estos delgadísimos y mal alimentados chicos de 20 años (John), 19 (Paul y Pete) y 18 (George)", indica. Lewishoh dice que "aunque ese maratón (de conciertos) les dejó esbeltos, parece como que sus cabezas no encajan con sus cuerpos. Una imagen enfatizada por las ropas poco habituales de pantalón de cuero y camisetas de algodón. En ninguna otro foto se les ve vestidos así". "Tres meses después, John y Paul fueron a París y regresaron con lo que se llamó el corte de pelo de los Beatles. Días después, Brian Epstein vio a los Beatles tocando en The Cavern, les ofreció ser su manager y adentrarlos en un camino que cambió nuestro mundo", recorda. ETIQUETAS Música