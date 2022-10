Alba Cuartero, actriz y cantante navarra protagonista de 'La historia interminable' que se estrena en Madrid

Formada como cantante y pianista en su Pamplona natal, Alba Cuartero Urdiciáin sintió la llamada del mundo de la interpretación y no dudó en perseguir un sueño que tenía en mente desde niña. “Cuando era pequeña me imaginaba siendo la Bella (del musical 'La bella y la bestia'), iba tan contenta por el corral de mi abuela con una cesta, cantando la canción 'Esta es mi pequeña aldea'. También me ponía a cantar con una muñeca en el pasillo de la casa de mi abuela”, recuerda. A sus 28 años ha cumplido su sueño con creces, ya que a partir de este miércoles protagonizará el musical 'La historia interminable' en el escenario del Teatro Calderón de Madrid.

¿Cómo surgió su incorporación a este musical?

Yo estaba de gira con 'El médico'. Cuando la productora (beon Entertainment) se propuso llevar a escena 'La historia interminable', pensaron en mí para hacerme una prueba para el personaje de la Emperatriz. Hice la audición el pasado mayo.

Y cuando le dijeron que el papel era suyo, ¿cuál fue su reacción?

Lo primero que hice fue llamar a mis padres y a mi abuela, que es la persona más importante de mi vida porque yo me crié con ella en Mélida. Todos se pusieron muy contentos.

'La historia interminable' ha marcado a toda una generación. ¿Qué tiene de especial esta adaptación al musical?

Seguramente lo que más va a sorprender es que en este musical contamos con animatrónica, que son mecanismos robóticos que transmiten las expresiones y sentimientos de los animales fantásticos, como si fueran seres vivos: sonríen, lloran, hablan, cantan... Es muy impactante, yo nunca había visto algo así. En cuanto al sonido, se van a usar los mismos sintetizadores que en la película, así que se recrea perfectamente la música de los ochenta. El vestuario también es espectacular, se han diseñado 150 trajes. Creo que para el público va a ser una experiencia totalmente inmersiva en el mundo de fantasía de 'La historia interminable'.

¿Qué significa para usted interpretar el papel de la Emperatriz?

Es un personaje que está en el corazón de la gente, así que siento mucho responsabilidad porque sé que genera mucha expectación. Sabemos que 'La historia interminable' es muy importante para muchas personas, porque nos llegan mensajes contándonos sus experiencias. Cuando ya empecé a estudiar al personaje en profundidad, me di cuenta de que la Emperatriz es un ser elevado, porque ella hace que el mundo de Fantasía esté en orden. Pero a la vez es un personaje que tiene mucho corazón y mucha verdad, ella también siente y padece. El reto es combinar esas dos dimensiones del personaje.

A nivel personal, ¿qué ha puesto de usted en la Emperatriz?

Yo soy de Navarra y lo llevo muy dentro de mí. Por ejemplo, mis abuelos me inculcaron unos valores que los tengo muy presentes: ser clara, ir con la verdad por delante, el estar siempre para los tuyos... Para mí la Emperatriz es un ser de luz. Hay un momento de la historia en que Bastian se pierde y no sabe salir de Fantasía, no quiere volver a la vida real. Y ella es la que le dice: “Vuelve a la luz, sigue tu camino”. Para mí es importante acordarme de mis raíces y eso se lo he aportado a mi personaje. Cuando Bastian pierde el norte, se acuerda de sus raíces, de su familia, y vuelve a la vida real.

Lleva dos meses inmersa en este musical. ¿Cuál ha sido la parte más dura?

Técnicamente, la partitura es compleja, pero requiere tener la emoción a flor de piel. Muchas veces te dejas llevar por la emoción, pero si tienes que cantar una nota comprometida... He tratado de que la técnica y la emoción vayan de la mano. Durante los ensayos, había momentos en que me podía la emoción, pero eso me ha servido para conocer mis límites. Para mí la parte más complicada ha sido trabajar ese equilibrio entre la técnica y la emoción.

En 'El médico' interpretó al personaje de Mary durante varios años. ¿Qué le aportó esa experiencia?

'El médico' es la producción que más peso ha tenido en mi carrera. Con este musical he podido aprender cuál es la vida real artística. Además, el personaje de Mary también es muy complejo y me ha enseñado muchísimo a cantar. Entré en 'El médico' en 2018, cuando estaba estudiando 3º en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático). Después hicieron una segunda producción de 'El médico' y volvieron a contar conmigo.

Así que se curtió a fondo...

Sí. Por las mañanas me iba a la RESAD y por las tardes tenía las funciones, con dobletes y todo. Solo libraba los lunes y martes. Era curioso, porque lo que estudiaba por las mañanas lo podía poner en práctica por las tardes.

¿Cómo nació su vocación de actriz?

Empecé a estudiar música a los 7 años, y también hice la especialidad de canto. Cuando pasé al Conservatorio Superior de Navarra, seguí con piano y canto. La música forma parte de mi vida desde que era pequeña, pero había algo dentro de mí que se removía cuando hacía algo de interpretación. Por ejemplo, en Pamplona actué en alguna ópera con la AGAO y sentí que eso era lo que realmente me llenaba. Estando en el Conservatorio Superior, sentí la llamada hacia el mundo de la interpretación, así que me presenté a las pruebas de la RESAD y me cogieron. Como artista, ser músico me ha ayudado mucho. Me siento muy feliz y muy orgullosa de haber estudiado música.

¿Cuándo le entró el gusanillo por el teatro musical?

Desde que era pequeña. Me solía descargar musicales, los escuchaba todo el tiempo, también veía las películas de Disney... Mi musical favorito siempre ha sido 'La bella y la bestia'. Pero también me gusta mucho el teatro, aunque no sea cantar.

De hecho ha estado actuando en la obra 'El amor enamorado' de Lope de Vega. ¿Cómo ha vivido esta experiencia?

Ha sido increíble porque en verano actuamos en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Cuando entré en la RESAD, me enamoré del teatro clásico. Me llamaron para hacer una prueba para el personaje de Sirena y me cogieron, y cuando me dijeron que íbamos a ir a Almagro... Para mí actuar en Almagro era uno de los sueños de mi vida. Ha sido una experiencia muy guay, lo he pasado muy bien y he aprendido un montón. Ahora estoy cien por cien inmersa en el musical, pero me encantaría retomar la obra de teatro.

En una profesión tan inestable, será un alivio entrar en una producción como 'La historia interminable', que podría mantenerse durante varias temporadas.

Si todo va bien, estaremos en el Teatro Calderón hasta mayo. En este trabajo vivimos sometidos a audiciones, castings... Y a proyectos que a veces solo tienen uno o dos meses de vida. Vivimos en una incertidumbre constante, así que estoy muy agradecida de que me hayan elegido a mí, porque en este trabajo todo es muy subjetivo: igual tú le gustas a un director y a otro no. Puedes cantar y actuar muy bien, pero si la productora busca otro perfil... Eso forma parte del juego y hay que aceptarlo.

El papel de la Emperatriz también lo interpreta Teresa Abarca. ¿Cómo se van a repartir?

Haremos ocho funciones en seis días y nos iremos alternando. Yo haré cuatro funciones y ella otras cuatro. Lo hemos hecho así para poder estar al máximo nivel. También estoy muy contenta por eso. Hago un personaje precioso, pero también puedo descansar la voz. Si fuerzas la máquina, al final te pasa factura.

