Ciencia y cine en Condestable para los fines de semana de octubre

Ciencia y cine se dan la mano este mes de octubre en el ciclo ADItech que acoge sábados 1, 8, 15 y 22, programará cuatro documentales en los que se reflexionará sobre conceptos como la robótica, la sobremedicación, el cambio climático o el futuro del planeta. Las proyecciones, en versión original con subtítulos en castellano, tendrán lugar a las 19 horas, con entradas a la venta al precio de 2 euros en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es. se dan la mano este mes deen el ciclo ADItech que acoge Civivox Condestable y que losprogramará cuatroen los que se reflexionará sobre conceptos como la robótica, la sobremedicación, el cambio climático o el futuro del planeta. Las proyecciones, en versión original con subtítulos en castellano, tendrán lugar a las 19 horas, con entradas a la venta al precio de 2 euros en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es.

organiza ADItech, en colaboración con la El ciclo lo, en colaboración con la Filmoteca de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona , a través de la red Civivox. El objetivo de esta cuarta edición pasa por conocer y comprender, por aportar un granito de arena a la cultura científica. Todas las sesiones contarán con una presentación y con un coloquio posterior con personal investigador del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) y profesionales de la divulgación.

Este ciclo comenzará este sábado día 1 con el largometraje alemán ‘El hombre perfecto’. Con el propósito de conseguir el dinero necesario para financiar su proyecto personal, la protagonista de esta película deberá participar en un experimento un tanto extraño. Convivirá durante tres semanas con un robot fabricado para encajar con su personalidad y ser completamente compatibles. En el transcurso de la trama, la protagonista tendrá que afrontar la convivencia con un humanoide programado para hacerle feliz.

PROYECCIONES DEL MES

Una semana después, el 8 de octubre, se podrá visionar ‘Dona, vosté no té res! (¡Mujer, usted no tiene nada!)’. Este documental expone la sobremedicación y el infradiagnóstico al que han estado sometidas las mujeres en la historia de la medicina. Siendo el varón y su cuerpo la medida estándar para los estudios y los avances, aquellas dolencias o particularidades del cuerpo femenino han sido ignoradas y mal afrontadas por parte de un sistema que no ha considerado importante los problemas de salud concretos de las mujeres.

El 15 de octubre la sesión se centra en la contaminación y al calentamiento global debido al efecto invernadero. En la norteamericana ‘Cuando el destino nos alcance’, un distópico 2022 muestra una ciudad de Nueva York está habitada por más de 40 millones de personas, físicamente separadas en una pequeña élite que mantiene el control político y económico, con acceso a ciertos lujos como verduras y carne, y una mayoría hacinada en calles y edificios, donde malvive con agua en garrafas y dos variedades de un producto comestible: Soylent rojo y Soylent amarillo, que son la única fuente de alimentación, ya que los alimentos naturales son un privilegio para los sectores dominantes.

El ciclo concluirá el 22 de octubre con ‘2040’, documental australiano que presenta cómo sería el planeta en esa fecha si se tomaran las decisiones que más lo benefician. Una ventana abierta a la ilusión y una declaración contundente de que el planeta tiene remedio. Una visión absolutamente optimista y positiva que pone el foco en la acción inmediata mostrando los beneficios a largo plazo de tomar decisiones que salven el planeta que habitamos y el único que tenemos.