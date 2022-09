Danza sobre adoquines

Con motivo del programa de Encuentros Pamplona 72-22, el centro coreográfico La Faktoria organizó este domingo 25 de septiembre una exhibición de danza contemporánea que pilló desprevenidos a los transeúntes que caminaban por el espacio intermedio entre la calle Nueva y la plaza del Castillo de Pamplona. Tres dúos y una solista adoptaron el papel de flautista de Hamelín y conformaron un espectáculo a pie de calle cuyo escenario lo formó el público, sesenta personas en el inicio y más de 150 para finalizar, a las que se sumaron decenas de vecinos que se levantaron del sofá y se asomaron a los balcones al ritmo de la música.

José Carlos Cordovilla

Idoia Rodríguez (Pamplona, 1996) no solo fue la encargada de dar comienzo al espectáculo, sino que también ejerció de hilo conductor entre las diferentes funciones: “Me he sentido como si estuviese en una historia, contando vivencias al público. Ha sido muy enriquecedor porque podía ver cómo reaccionaba la gente en función de qué escenas creaba”, reconoce la bailarina. Comenzó la obra manteniendo la distancia con el público, pero en el Pasadizo de la Jacoba improvisó para interactuar con los espectadores y aportar así un matiz rompedor a su actuación: “Veía que faltaba un poquito de ritmo, así que he decidido generar momentos ‘humanos’, como ponerme al lado de personas que estaban caminando”, explica Rodríguez.

La calle Nueva y la plaza del Castillo fueron testigos de los movimientos de Clarissa Costagliola (1997) y Stefano Mattiello (1998), integrantes de Dúo Tautó. Fue la primera vez que los dos bailarines italianos, que residen en Pamplona desde hace casi un lustro, partieron la actuación en dos piezas diferentes, pero mostraron su satisfacción con el resultado. Al ser el primer y último dúo en actuar, se encontraron con dos públicos completamente diferentes en cuanto a su volumen, aunque ese factor no les puso nerviosos: “Yo no me he dado cuenta”, asegura Mattiello. Costagliola replicó que lo único que le llamó la atención fue la disposición del público, de una posición frontal en la primera función a un semicírculo en la segunda.

Los grandes culpables en la variación del número de espectadores fueron el gallego Diego Pazó (1995) y la zaragozana Lucía Burguete (1995), que silenciaron con sus movimientos el barullo de una plaza San Francisco abarrotada de niños jugando en el parque. “Ha sido como si se detuviera el tiempo, y eso es guay porque desde dentro tomas conciencia de lo que está sucediendo”, apunta Pazó. Los componentes de Dúo Qabalum coinciden en que en la calle hay que combatir diversos estímulos para obtener la atención de la gente, además de que hay que saber adaptarse bien a circunstancias inesperadas.

Esta capacidad la demostraron Martxel Rodríguez (Lesaka, 1990) y Jon López (Madrid, 1993), que actuaron sobre y alrededor del pozo de la calle Zapatería. “Sabíamos que es un sitio de mucho tránsito e íbamos a tener que improvisar e interactuar con el público”, admite el bailarín lesakarra. A pesar de que los integrantes de Led Silhouette no forman parte de La Faktoria, Laida Aldaz, codirectora del centro coreográfico, señala: “Les hemos invitado a participar porque forman parte de la escena de danza de la comunidad”.