Laura Elizalde, una promesa del ballet rumbo a Alemania

Su pasión por la danza se manifestó desde que era “pequeñita”: “Siempre estaba moviéndome muchísimo”, recuerda Laura Elizalde, quien a los cinco años ya practicaba gimnasia rítmica. “Mi madre siempre me veía bailando y entonces me propuso apuntarme a la Escuela de Danza del Gobierno de Navarra, para ver qué tal se me daba”.

Entró a los 6 años, una edad en la que ya le atraía el ballet clásico: “Me llamaban mucho la atención las puntas, cómo se podían hacer tantas cosas sobre una base de madera tan pequeña”. Enseguida le vienen a la mente sus primeros pensamientos al calzarse las puntas: “Mi primera sensación fue: ¡Esto es muy difícil! Duele mucho”, se ríe al recordarlo.

Tras completar su formación en la Escuela, se propuso dar un paso más: “Me hacía mucha ilusión salir de Pamplona y continuar bailando. No me planteaba el dedicarme a la danza profesionalmente, pero sí el seguir formándome”. Una de sus profesoras, Ainara Aramendía (actual directora de la Escuela de Danza de Navarra), le impulsó a dar el paso de salir fuera: “Ella me dijo que me veía capaz y me animó a seguir adelante”.

Vecina de Burlada, Elizalde continuó sus estudios de danza en Burgos, en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, que lleva el nombre de Ana Laguna. Fue el pasado junio cuando se graduó en danza clásica. Pocas semanas antes de que finalizara el curso, logró una audición en una compañía de danza alemana. “Fue en abril o mayo. Una de mis profesoras, Amaya Iglesias, les había mandado unos vídeos de los talleres que habíamos hecho en los últimos años. Se fijaron en mí y le comunicaron a mi profesora que querían hacerme una audición privada”.

Dicha audición se realizó de manera online. Elizalde aspiraba a un contrato de aprendiz para formarse durante diez meses en la compañía Pfalztheater Kaiserslautern, con sede en la ciudad de Kaiseslautern, situada en la región de Renania-Palatinado. “Nos presentamos unos 40 bailarines y finalmente escogieron entre tres chicas”. En esa terna estaba Elizalde, quien logró la plaza.

El próximo octubre, Laura Elizalde se marchará a Kaiseslautern tras haber logrado una beca Erasmus, imprescindible para sufragar los gastos de su estancia en Alemania, ya que no recibirá remuneración alguna por su contrato de aprendiz. “Estaré en el teatro de Kaiseslautern, donde se hace danza y ópera. Las directoras de la compañía —las españolas Elena Iglesias y Luisa Sancho—, me explicaron que suelen trabajar con coreógrafos de fuera, por lo que tendré la oportunidad de conocer otro tipo de técnicas y movimientos diferentes”, valora.

En los últimos años, Elizalde ha tenido la oportunidad de interpretar coreografías de diferentes estilos en escenarios como el Auditorium Forum Evolution de Burgos, donde el pasado abril bailó piezas como la neoclásica 'Nedless' de Yevgen Uzlenkov o 'Click of a sudden flip', de Igor Bacovich e Iratxe Ansa (esta última, premio Nacional de Danza 2020).

Según explica, la compañía Pfalztheater Kaiserslautern está enfocada al estilo neoclásico. “Es el estilo que más me llama a mí”, asegura. “También podré bailar en las operetas que programan en el teatro, y eso para mí es algo nuevo. Además, me gusta bastante ese ambiente. En general, creo que Alemania es un país interesante para estar varios años, porque allí el arte se valora mucho”, considera.

Su gran aspiración para el futuro es lograr entrar en alguna gran compañía. “Siempre me ha gustado mucho la NDT (Nederlands Dans Theater), así que me encantaría acabar bailando allí. También me gustaría mucho conocer el estilo ‘forsythe”.

Laura Elizalde García. Pamplona, 27 de agosto de 2002. Estudió en el colegio Notre Dame de Burlada. A los 6 años comenzó a formarse en la Escuela de Danza del Gobierno de Navarra. En 2019 entró en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ de Burgos, donde se graduó el pasado junio en la especialidad de danza clásica. Hija de Nekane y José Ángel, tiene un hermano menor, Pablo.