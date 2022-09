Canceladas las actividades con Anabel Colazo el jueves en el Salón del Cómic

Salón del Cómic de Navarra había organizado para este jueves 8 de septiembre con la ilustradora e historietista ibicenca Anabel Colazo han debido suspenderse. Motivos de salud le impiden protagonizar la firma de ejemplares que estaba prevista en la librería Chundarata a las 18 horas y el posterior encuentro con público en el Las actividades que elhabía organizado para este jueves 8 de septiembre con lae historietista ibicencahan debido. Motivos de salud le impiden protagonizar la firma de ejemplares que estaba prevista en laa las 18 horas y el posterior encuentro con público en el Palacio de Condestable , a las 20 horas.

Anabel Colazo (Ibiza, 1983) es la autora del cartel del Salón del Cómic de Navarra de este año, la edición número trece. En un diseño que destaca por su reconocible y muy particular uso del color digital, Colazo evoca un mundo de fantasía poblado por personajes y criaturas imposibles bajo un insólito cielo rojo plagado de constelaciones. En palabras de la autora, “una de las cosas que más me gusta de hacer cómic es que puedo dibujar aquello que me sería muy difícil de explicar con palabras y, así, centrar lo que escribo en dar voz a los personajes que habitan las historias”. Además de realizar el cartel, cuenta con una exposición en Condestable sobre sus tres últimos trabajos editados, además de creaciones para otros ámbitos de la ilustración como el editorial o el cartelismo. Comenzó haciendo cómics en el fanzine Nimio y en 2015 publicó su primera obra y trabajo de final de grado El cristal imposible, dentro de la colección La Mansión en llamas. En 2017 dio el salto a las historias largas con Encuentros cercanos (Ediciones La Cúpula), para seguir dos años después con su primer cómic a color, No mires atrás (Ediciones La Cúpula). Su obra más reciente, de este año, es Espada (Ediciones La Cúpula), realizada con el apoyo de la beca de AC/E junto a la Cité Internationale de la Bande Desinée et de l´Image gracias a una residencia de 6 meses en la Maison des Auteurs d´Angouléme.