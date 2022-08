La Olivia princesa, la Sandy macarra

Hoy deberían poner “Grease” en los cines de verano de medio mundo. Es una pena que los programadores no tengan capacidades adivinatorias. Hubieran podido preparar como merece el acontecimiento de la muerte de Olivia Newton Jhon. Sabíamos que padecía cáncer de mama desde 1992. Es cierto que en algún momento difundió que el tumor se le había extendido a la columna vertebral. Quizás nos engañamos. Deseábamos que ganase la batalla. Como la Sandy de “Grease”. La chica que encuentra un verano a Jhon Travolta, Danny en el film, y hace posible el complicadísimo milagro de pasar de chica pija-bien a macarra-dura empoderada en cuero con el objetivo de seducir a Travolta. Aquello sí nos pareció dificilísimo. Era divertido ver a Travolta, el tipo encuerado que se atusaba la gomina en el pelo con un peine de bolsillo ramplón, transformado en bloquecito de mantequilla desayunado por la magia de ella. Y mientras Olivia realizaba el viaje inverso de princesita a rockera nosotros en la sala de cine lo asumíamos con tanta naturalidad que alguna vez pensamos que habría de curarse del cáncer. Creímos que con Olivia todo era posible. ¿Cómo quién hace lo más difícil no va a resolver con sencillez el resto? ¿Cómo quien sedujo a Danny y le cantó a la oreja no va a frenar un tumor? Desgraciadamente no ha sido así. De vez en cuando los medios de comunicación recordaban que Olivia no lo estaba pasando bien. Que la batalla era difícil, que sufría. Yo entonces pinchaba en youtube la canción mágica, la del milagro. “You´re the one that I want”. Esa en la que Sandy se enfunda una chupa de cuero con los cuellos altos, pantalón ceñido y blusita a juego se encuentra con Danny (Jhon Travolta) que habla de ella con sus amigotes. Ella le mira, le clava los ojos, directa y le espeta: “Si quieres algo dímelo a mí guapote”. Probablemente así se despidió también de la vida y afrontó la Parca. "Si quieres algo dímelo a mí". Ayer murió a los 73 años.