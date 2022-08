El festival 'Danzad, danzad, malditos' llevará a la calle nueve piezas de danza contemporánea

Ofrecer una muestra de la danza contemporánea actual e invitarle al público a conectar con las emociones de los bailarines en un entorno especial. Con este doble propósito regresa el festival 'Danzad, danzad, malditos', que este sábado comienza su séptima edición.

Siete compañías de danza nacionales e internacionales han sido invitadas para presentar sus propuestas durante los tres primeros sábados de este mes de agosto. En total se ofrecerán nueve actuaciones, incluyendo la de una compañía emergente (Dúo Tautó, Italia) y un artista navarro, que este año será Anuar Daemon.

Dirigido por la bailarina y coreógrafa pamplonesa Carmen Larraz, 'Danzad, Danzad, Malditos' forma parte del Festival de las Murallas. “Cada compañía tiene su personalidad y su vocabulario, pero todas las piezas parten del mismo enfoque: tienen muy presentes los valores humanos”. Después de dos años de pandemia, Larraz cree que la danza refleja, más que nunca, “esa necesidad de conectar con nosotros mismos y con los demás”.

Este año, 'Danzad, Danzad, Malditos' recupera el carácter itinerante que tenía antes de la pandemia. Guiado por un equipo de parkour, el público se desplazará por los dos espacios escénicos donde tendrán lugar las actuaciones: El Caballo Blanco y la Plaza de San José. Además, el equipo de parkour, formado por seis jóvenes de entre 14 y 19 años, ofrecerá dos exhibiciones, concretamente al inicio y al final de cada jornada.

Los practicantes del parkour, deporte de origen francés, se desplazan saltando los obstáculos que se encuentran a su paso, ya sean muros, paredes o edificios.

Este sábado, el encargado de abrir las actuaciones de danza será el bailarín y coreógrafo israelí Gil Kerer, que presentará 'Concerto for Mandolin and String in C Major by Vivaldi'. En esta pieza propone “volver a una experiencia primaria de danza con humildad y alegría”.

Su coreografía muestra la música y la danza “como espacio de libertad, de sencillez, de intimidad, diversión y amistad”. Sobre el trabajo de Gil Kerer, Larraz destaca “el cuidado y la belleza por el movimiento”.

Le seguirá el bailarín y coreógrafo tinerfeño Daniel Abreu, que presentará 'Índico'. En esta propuesta, una figura sin rostro se mueve buscando algo a través del espacio. Su cuerpo, que se contornea en caminos invisibles, parece chocar contra otros gestos, ideas, densidades… “Daniel Abreu ha desarrollado su propio lenguaje. Él sabe ir de lo emocional a lo físico, con una personalidad súper potente. Es un mago de la danza”, destaca Larraz sobre el creador canario.

La tercera pieza de la jornada será 'Otempodiz' ('El tiempo dice'), una propuesta de la compañía vasca Ertza, dirigida por el bailarín y coreógrafo Asier Zabaleta. 'Otempodiz' es el resultado de un proyecto de intercambio y creación artística bidireccional entre Mozambique y el País Vasco.

Mientras en Occidente el tiempo se cuenta, se mide, se compra, se vende, se planifica y se organiza, en África el tiempo se vive, se tiene y se hace. 'Otempodiz' reivindica el poder que da la danza, en cualquier rincón del mundo, para vivir el tiempo en un presente absoluto. Larraz destaca la “frescura y alegría” de esta pieza, basada en la danza africana y ejecutada por dos intérpretes llegados desde Mozambique.

Las dos siguientes jornadas del festival (sábados 13 y 20) traerán creaciones “muy diferentes”. Larraz destaca la “bellísima propuesta estética” que Silvia Batet ofrecerá en 'Obliviom', coreografía que contará con cinco bailarines.

Además, habrá dos piezas que mostrarán el panorama creativo que se está desarrollando en países como México. Dos artistas representarán al país azteca: Melissa Castillo y Areli Morán, cada uno de ellos con un solo. “En Latinoamérica hay un movimiento de danza muy potente, pero muy distinto al nuestro. Por eso me parece interesante traer estas otras miradas”, señala Larraz.

VOGUE Y CREACIÓN EMERGENTE

En su apuesta por los nuevos creadores, el festival incluye la actuación de una compañía emergente. Se trata del Dúo Tautó, formado por dos exalumnos del centro coreográfico La Faktoria, con sede en Noáin. En su propuesta, 'Entre el vínculo y la ruptura', representarán la relación entre dos cuerpos “que oscilan entre lo seguro y lo incierto, con la única posibilidad de confiar en un vínculo”.

En la tercera y última jornada, el festival dará cabida a una compañía navarra. Este año actuará Anuar Daemon, que ofrecerá una coreografía de estilo vogue. Se trata de un baile nacido en el barrio neoyorquino de Harlem en los años 80.

Según explica Larraz, “el vogue gira en torno a la búsqueda de la feminidad y la masculinidad,y también es una reivindicación del cuerpo transgénero o transexual. Es una danza muy salvaje, surgida de la calle, que ha generado un movimiento muy interesante a nivel artístico y social”.

Paula Fuentes