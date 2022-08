Cuatro días de blues en Burlada

El Burlada Blues Festival alcanza su XV edición, que arrancará este jueves a las 20 horas con la intervención de Ale & The Hops y finalizará el domingo 7 a las 20 horas de la mano de Greg Izor.

La organización expresa que “este año hemos subido un peldaño más para ofrecer un festival que esté a la altura que demanda su XV edición, buscando lo mejor de la escena del blues actual en función de nuestros recursos”.

SIETE PROPUESTAS DIFERENCIADAS

La banda Ale & The Hops, formada en Bilbao en 2015, ofrece en sus conciertos un potente repertorio de clásicos del blues, soul, jazz y funk para llevar al respetable por las intensidades propias de cada género.

Vanessa Collier (Dallas, Texas) combina el blues de la vieja escuela con el rock, el funk y un soul de alto octanaje.

Thursday’s Pussy Dogs, banda constituida en Pamplona en 2015, defiende temas de contenido picante y sinvergüenza.

En la puesta en escena de Ruth Baker Band, guitarras afiladas y una base rítmica arrolladora sirven para arropar una voz que no deja indiferente a nadie.

The Kleejos Band llega a Burlada tras siete años de existencia, seis discos editados, múltiples nominaciones y premios, conciertos por todo el país con un directo arrollador y una gran experiencia adquirida con miles de kilómetros y litros de gasolina.

Koko-Jean & The Tonics propone lo mejor de cuatro mundos musicalmente distintos en una sola bomba llena de soul, ritmo y groove.

Cierra el certamen Greg Izor, que está considerado como uno de los maestros modernos de la armónica y del blues. Su música se basa en un sonido tradicional.

Programación

​

Jueves 4 de agosto a las 20 h. Ale & The Hops.



Jueves 4 de agosto a las 23 h. Vanessa Collier.



Viernes 5 de agosto a las 20 h. Thursday’s Pussy Dogs.



Viernes 5 de agosto a las 23 h. Ruth Baker Band.



Sábado 6 de agosto a las 20 h. The Kleejoss.



Sábado 6 de agosto a las 23 h. Koko-Jean & The Tonics.



Domingo 7 de agosto a las 13.30 h. Greg Izor (concierto acústico).



Domingo 7 de agosto a las 20 h. Greg Izor.