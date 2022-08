El ciclo 'Salas de Música en la Calle' incluye nueve conciertos todos los miércoles de agosto y septiembre

ciclo Salas de Música en la Calle comienza este miércoles con la actuación en el fortín de San Bartolomé de la banda Micky & The Buzz. El nueve conciertos en seis espacios al aire libre. Todos los miércoles de agosto y septiembre hay programadas actuación con diferentes estilos musicales para abarcar la mayor cantidad de géneros posibles. Elcomienza este miércoles con la actuación en elde la bandaEl Ayuntamiento de Pamplona vuelve un verano más a apoyar la labor cultural y musical de las salas de música de la ciudad, con un programa de. Todos los miércoles de agosto y septiembre hay programadas actuación con diferentes estilos musicales para abarcar la mayor cantidad de géneros posibles.

El ciclo se realiza con la colaboración de las salas de música Rockcolletion, Zentral, Toki Leza, Katrakrak, Terminal, Txintxarri, Akelarre, Garazi y Krawill & Infernu. Todas las actuaciones comenzarán a las 20 horas, con entrada libre. Dos conciertos, el primero y el último, tendrán lugar en el fortín de San Bartolomé, y el resto se repartirán por la plaza de la Compañía, que acogerá tres actuaciones, la plaza de los Burgos, la calle Mayor, la plaza de la O y el patio de las Salesianas en el barrio de Txantrea.

Micky & The Buzz es un quinteto bilbaíno con músicos de amplia trayectoria en otras bandas y con la voz de la italiana Micky Piano. Su música es una mezcla de rock&roll, rockabilly, rhythm and blues, swing o twist. Su directo cuenta con frenéticos temas de puro rock&roll rebosantes de energía, ritmo y diversión; frescas y enérgicas piezas con la poderosa y magnética interpretación vocal de su cantante; y electrizantes guitarras, saxos y una sección rítmica que atrapa al público. Entre sus influencias están grupos y artistas como Roy Montrell, Collins Kids, Little Walter, Wynona Carr, Don & Dewey, Wynonie Harris, Larry Williams, Wanda Jackson, Mina, Stray Cats… Este concierto cuenta con la colaboración de Rockcollection.

La semana que viene, el miércoles 10 de agosto, será el turno del indie pop de Mirua en la plaza de los Burgos; el 17 de agosto, música country y rockabilly con Russafians en la plaza de la Compañía; el 24 actuará la Broken Brothers Brass Band en la calle Mayor; y cerrará el mes el rock de Thursday´s Pussy Dogs en Compañía. Cuatro conciertos más en septiembre, con el pop – rock de Miqui Puig Canta (Sound System) en la plaza de la O el día 7, con el ska rock de La Topadora en Salesianas el 14, con el indie rock de Mouth en la plaza de la Compañía el miércoles 21 y con el cierre en el fortín de San Bartolomé el 28 de septiembre con la música heavy metal de Electrikeel y Wojtyla.