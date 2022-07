Rozalén y Travis Birds, protagonistas de una de las noches más esperadas del Festival Pirineos Sur

Rozalén y Travis Birds han protagonizado una de las noches más esperadas del Pirineos Sur 2022 y cuarto cartel de entradas agotadas de la edición, con sus actuaciones durante la novena jornada, este viernes, 29 de julio.

La artista Rozalén llegaba a Lanuza tras recibir el VIII Premio Música e Integración del Festival Pirineos Sur y salió al escenario "emocionada", según han indicado desde la organización de la cita musical.

Así, tras una introducción rítmica, explicó la gran conexión que sentía con las tierras del norte de Aragón por parte de su familia, de manera que la primera parte del concierto se centró en su último trabajo, 'El árbol y el bosque', y mostró su cara más introspectiva y más personal, con 'A tu vida', 'La línea', 'La maza'.

Siguieron la cumbia con 'Que no, que no', los sones cubanos de 'Yo no renuncio', y las rancheras de 'Amiga', incluso momento de ritmos más modernos, con 'Agárrate a la vida'. Con 'Comiéndote a besos' y parte 'Y busqué' llegaron algunos de los momentos más reposados de su repertorio, que sirvieron para coger aire, para afrontar la última parte del concierto, con 'La puerta violeta' y 'El paso del tiempo'. TRAVIS BIRDS

El show de Travis Birds abrió la noche. Esta artista, que se dio a conocer en la serie de 'El embarcadero', con la canción 'Coyotes', no ha dejado de crecer. Su segundo disco, 'La costa de los mosquitos' indaga de manera más profunda en la fusión de estilos y ahí conviven el folk latino los aires fronterizos, jazz y rock.

Su actuación en el Pirineos comenzó con 'Madre conciencia' y 'Lagarto rojo', ambas de su último trabajo, para subir la intensidad hasta llegar a 'Maggie 1983', las versiones de Jeanette ('Soy rebelde') y Extremoduro ('Standby'), que supo llevar con solvencia a su propio terreno, y 'Creature of the night'.

Pero aún hubo tiempo para recurrir a otro clásico, ella sola con su guitarra se atrevió con '19 días y 500 noches' de Sabina. Cerraron su estupendo concierto 'Eduardo' y 'Thelma y Louise', ya de nuevo con su banda al completo, y con las que certificó que está preparada para triunfar ya en grandes recintos.

CEDIDA

TERCER FIN DE SEMANA

En la noche de este sábado, Pirineos Sur dará paso a los ritmos balcánicos, con Goran Bregovic y Balkan Paradise Orchestra; y el domingo pondrá el broche de oro Ara Malikian, que regresa para presentar su nuevo disco.

Además, los dos días habrá sesión de El Gancho Sonidero Djs después de los conciertos, hasta las 04.00 horas, cuya entrada puede adquirirse a parte en taquilla si el aforo lo permite.

Las entradas para los conciertos siguen disponibles en la web del festival 'pirineos-sur.es' y en SeeTickets. Los precios en general varían por día entre los 30 y los 35 euros. En todos los casos, los menores de hasta ocho años tienen acceso gratuito, con un máximo de un menor por adulto.