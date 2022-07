Nieves Álvarez, modelo: “La moda me salvó de la anorexia”

La llegada de Nieves Álvarez al mundo de la moda tiene algo de cinematográfico. Un día, cuando rondaba los 17 años, le pararon a la salida del colegio mientras estaba con sus amigas y le dijeron que podía ser modelo. Ella se sorprendió, pero fue el inicio de una carrera que suma 30 años sobre las mejores pasarelas y otros 10 presentando el programa Flash Moda, además de su faceta como diseñadora.

¿Había tenido alguna relación anterior con la moda?

Fue pura casualidad y un poco shock porque en mi familia nadie se dedicaba a este mundo. Hoy es más fácil decirle a tu madre que quieres ser modelo, pero entonces era un mundo totalmente desconocido para mi familia. Empecé a trabajar mucho y decidí intentarlo un año al 100%. Y el esfuerzo y la tenacidad me ayudaron.

En esos primeros años coincidió con top models como Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford... ¿Cómo fue?

Era la época de las súper modelos y hoy siguen siendo referentes. Cuando empecé no podía imaginar que un día estaría con ellas. Eran súper mujeres, no solo por la belleza, sino también por la diversidad que representaban.

Para llegar a presentar Flash Moda tuvo que pasar un casting.

Cuando llegué ya les dije que no tenía ni idea porque nunca había presentado. Había hecho televisión, pero anuncios, y esto era distinto. Cuando me llamó Jesús Mª (Montes-Fernández) para decírmelo empecé a gritar. Era una nueva etapa. Es el primer y único programa en televisión generalista y todo tratado con seriedad y rigor.

Hay muchos tópicos sobre el mundo de la moda. ¿Es tan exigente para las modelos como dicen?

Eso mismo se puede preguntar a una bailarina, un futbolista, una actriz... Toda profesión en la que se quiera triunfar requiere sacrificio. Para mí no lo fue, forma parte de lo que tengo que hacer.

Escribió un libro sobre su experiencia con la anorexia y dijo que la moda le salvó.

Sí claro. En mi caso no tuve la enfermedad porque quisiera ser modelo. Era una etapa de mi vida en la que ni sabía que existía la moda ni me importaba. Son enfermedades que vienen por muchas cosas y, de pronto, no encontraba mi lugar en el mundo. Es cierto que ya estaba en fase de recuperación, casi curada, pero cuando llegué a la moda me dijeron que así no podía hacer el trabajo de modelo. Que me tenía que cuidar y alimentar bien. Y en la moda encontré un motivo que me ilusionaba y me salvó. A mí me ayudo mucho.

Moda de altura en Tudela

T UDELA volvió a convertirse este domingo en punto de encuentro para los amantes de la moda. Y lo hizo, una vez más, de la mano del curso de verano que organiza desde hace 15 años la UNED de Tudela, bajo la dirección del periodista tudelano especializado en moda Jesús Mª Montes-Fernández.

Una edición especial, ya que se centró en la celebración de los 10 años del programa de TVE Flash Moda, dirigido por Montes-Fernández y presentado por Nieves Álvarez; y que también sirvió para poner en valor las tres décadas desde que la top model española se subió por primera vez a las pasarelas cuando tenía 17 años.

Ambos, acompañados por el director de la UNED, Luis Fernández, presentaron el curso ante más de 60 asistentes presenciales y otros más de 215 de forma online desde toda España y otros países.

“La moda es industria, economía, cultura... el motor de muchas cosas”

Siendo del Barcelona, empezó cubriendo los partidos del Real Madrid -“lo pasé fatal”, reconoce-; luego lo descubrió Jesús Hermida y, de ahí, paso a Televisión Española para entrar en el equipo de Corazón, Corazón. El siguiente paso fueron monográficos de media hora sobre moda en La 2, hasta que le dijeron que querían crear un programa en La 1. Ahí empezó Flash Moda, que cumple 10 años bajo la dirección del tudelano Jesús Mª Montes-Fernández, un referente en el mundo de la moda.

“Hasta entonces, la moda en televisión era algo residual, se utilizaba como cotilleo, para hablar de todo menos de moda. Y aquí la moda es protagonista porque la moda es industria, cultura, economía, PIB.... España es líder en novias, ropa infantil, zapatos, baño, moda pronta con Mango y Zara como líderes mundiales... Es el motor de muchas cosas”, explica.

Reconoce que es “complicado” mantener un programa 10 años, “pero luchamos cada semana para ello, todo es tenacidad y lucha”.

El periodista es uno de los más influyentes y la propia Nieves Álvarez aseguró que entra en lugares donde ningún otro lo consigue. “Eso se logra con honestidad, siendo trabajador, no poniendo zancadillas”, dice con humildad, al tiempo que destaca la profesionalidad de modelos, diseñadores... “Son profesionales y cumplen siempre”.