¿Tienen éxito los ‘influencers’ de las películas?

Pero ¿cuáles son los rasgos de su personalidad? ¿Hay valores en los comportamientos y actuaciones de estos líderes de opinión? ¿Qué perfil se dibuja en la ficción internacional para la ciudadanía que consume este medio audiovisual?

Para responder a las preguntas formuladas se analizaron 1 738 producciones audiovisuales que incluyesen el término youtubers (867) e instagrammers (871) como palabra clave en Internet Movie Database . Se examinaron solo largometrajes con youtubers e instagrammers como protagonistas (no con apariciones muy secundarias o simples referencias). La primera producción que entra en el estudio es Ashens and the Quest for the Gamechild , comedia de 2013.