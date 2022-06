Woody Allen dirigirá como máximo dos películas más antes de retirarse

El director de cine Woody Allen dirigirá "una o dos películas más" antes de retirarse porque ha perdido "la emoción" y ya "no es divertido", anunció el cineasta en una entrevista a través del perfil de Instagram del actor Alec Baldwin.

"Haré una o dos películas más y me dedicaré a escribir", concretó Allen en la última parte de una conversación con Baldwin concedida para promocionar el nuevo libro del director, titulado 'Zero Gravity'.

El motivo detrás de esta falta de motivación por parte de Allen (86 años) reside en la reducción del número de semanas que permanecen actualmente las películas en las salas de cine y en la manera en la que han cambiado tanto la industria cinematográfica como el consumo de los filmes.

"Antes hacía una película y estaba en los cines de todo el país (EEUU). Ahora la haces y aguanta dos semanas en un cine, quizás cuatro o seis, y después el público ya la tiene en una plataforma de 'streaming' o a través del pago por visión", criticó Allen.

Esta entrevista supuso la primera vez que el también autor de "Apropos of Nothing" se conectaba a la red social Instagram y su inexperiencia se dejó notar con hasta tres cortes de conexión o encuadres de cámara en los que no podía verse su cara al completo.

Además, durante la conversación habló también del lanzamiento de "Zero Gravity", un compendio de relatos breves en tono de humor que Allen publicará en Estados Unidos en agosto.

"La diferencia entre una historia corta y una novela larga es que una novela puede ser diez veces más larga, pero 100 veces más difícil", argumentó acerca de por qué no consideró dar el paso y prodigarse en ese género.

Allen viajará próximamente a París, donde permanecerá varios meses para rodar una película que, aunque todavía no tiene título, ya se ha filtrado que será un drama mezclado con humor negro en la línea de otras cintas suyas como "Match Point" (2005).