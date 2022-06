Abre el plazo para presentar obras en el XXXII Certamen Literario en euskera para autores noveles

Certamen Literario en euskera para autoría novel, que cumple ya su trigésimo segunda edición. El 28 de octubre finaliza el plazo de presentación de obras en las dos modalidades previstas, poesía y narración. Pueden participar autoras o autores navarros o, quienes sin serlo, tengan establecido su domicilio en Navarra. El pasado año se presentaron 24 obras. El Ayuntamiento de Pamplona convoca un año más elpara autoría novel, que cumple ya su. El 28 de octubre finaliza el plazo de presentación de obras en las dos modalidades previstas, poesía y narración. Pueden participar autoras o autores navarros o, quienes sin serlo, tengan establecido su domicilio en Navarra. El pasado año se presentaron 24 obras.

El certamen tiene como objetivo fomentar y promover la creación literaria en euskera realizada por autoría novel. Cada autor podrá presentar un único trabajo por modalidad, trabajos que serán de tema libre, redactados en euskera, originales y no publicados. No podrán presentar obras quienes hayan publicado a nivel individual más de un libro de carácter literario. No forman parte de esta limitación las participaciones o colaboraciones literarias realizadas en revistas, medios periodísticos o publicaciones de carácter colectivo, ni tampoco las traducciones de obras literarias. Asimismo, las personas que hayan obtenido el primer premio en la misma modalidad en dos ediciones anteriores de este concurso no podrán volver a presentarse a esa modalidad.

En la modalidad de poesía, los trabajos tendrán una extensión mínima de 200 versos; en narración, la extensión mínima será de 15 páginas. Las bases de la convocatoria establecen un primer premio de 2.500 euros, un segundo premio de 1.000 euros y un tercer premio de 500 euros, además de la posibilidad de conceder cuatro menciones, dotadas con 250 euros, a otros tantos trabajos, sin tener en cuenta la modalidad a la que hayan sido presentados.

CÓMO PRESENTAR LOS TRABAJOS

Los trabajos se podrán presentar de forma online en la web Pamplona es cultura o de forma presencial en los registros municipales. La convocatoria incluye un apartado de explicación para la presentación online de las obras, a través de un enlace en las webs municipales de Cultura. El formulario online se cumplimenta con los datos personales del autor o autora, con la elección de la modalidad y adjuntando el archivo en PDF del trabajo. Ni en el título ni en el archivo se podrán hacer mención alguna a la identidad del autor o autora o a sus datos personales. Se deberá clicar también en las declaraciones para confirmar la autoría de la obra y que este es inédita y original, antes de validar los datos y de que el sistema genera un número de plica de referencia.

Asimismo, la presentación de trabajos se puede realizar a través del Registro General del Ayuntamiento o de los registros auxiliares. Las personas interesadas presentarán un sobre cerrado en el que se incluirá una copia del trabajo. El sobre estará rotulado con ‘Certamen literario en euskera para autoría novel. Modalidad correspondiente y título de trabajo. En el interior se incluirá un segundo rotulado con el título del trabajo y que incluirá nombre y apellidos de la persona autora, fecha y lugar de nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico.

El jurado del certamen está presidido por la concejala delegada de Cultura e Igualdad y compuesto por tres personas expertas en Literatura y el técnico de programación cultural en euskera del Ayuntamiento de Pamplona que actuará como secretario.