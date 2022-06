Alejo Huerta: "La carrera de solista tiene cosas muy buenas… si todo va bien"

Alejo Huerta por su fructífera etapa con el grupo Con X the banjo, residente en La mayoría conocen apor su fructífera etapa con el grupo, residente en Tudela pero con músicos de varios municipios. Antes había estado en otros proyectos como los de Malataos o el de Artea. En su inspiración se siente deudor del mundo literario canalla y a veces oscuro de Bukowski o John Fante aunque también poético de García Márquez. Y en sus composiciones mezcla el lado country de The Band y las influencias de las aristas del rock de Andrés Calamaro, Jackson Brown, Neil Young o Ryan Adams. La música bulle en su cabeza y él es un artista.

Su primer álbum en solitario se titula ‘La fiesta era para otros’.

La pandemia fue un momento de stop necesario. Venia de hacer muchas cosas, sin parar. Y agradecí lo que parecía que iba a durar unas pocas semanas. Pero todo se fue haciendo pesado. El confinamiento no me inspiraba porque solo pasaban cosas negativas, a pesar de que yo suelo componer canciones basadas en situaciones melancólicas o tristes. Pero escribir sobre una guerra contra el virus me superaba. Cuando ya salimos de la pandemia es cuando volví a tener inspiración y de ahí surgió el título del disco. Noté que aquellos tres meses me habían cambiado.

¿Costó mucho adaptarse?

Durante el confinamiento no había forma de hacer algo original. Además, eran momentos en los que veías la luz, salías y tocabas un poco y de nuevo volvía la oscuridad. Y valientes los artistas que han podido generar contenido y nuevos proyectos. No sé si esto ya ha terminado… la herida está ahí. Ya no somos iguales.

¿Y el proyecto Alejo?

Me propusieron sacar un disco en solitario. Vi que podía ser el momento. Lo comenté con mis compañeros de Con X The banjo. Germán ha seguido conmigo, pero Luis y Andoni no por sus razones totalmente respetables. Me hacía falta un cambio. La carrera de solista tiene cosas muy buenas… si todo va bien. Pero el peso y la presión son mayores porque las decisiones solo las tomas tú, aunque tengas un buen equipo que te apoya. Todo tiene tu rostro. Lo viví haciendo las primeras fotos de promo. Me tranquilizaban diciendo, “es tu imagen y hay que darla a conocer para que así te conozcan”. Aún estoy digiriendo ser solo Alejo.

Su estilo componiendo no es el mismo que Con X The Banjo.

El otro día en una entrevista en Bilbao se pensaban que era argentino por como sonaban estas canciones. Hay una evolución lógica porque evoluciono como persona. Con el productor Ramiro Nieto íbamos viendo la opción de trabajar nuevos estilos. Hemos intentado plasmar el rock de los 50 a los 70. Y hay cosas de Bowie por ejemplo en las guitarras.

¿Influencias de rock latinoamericano?

Me encanta la música española, pero siempre me ha encandilado el enfoque de Los Rodríguez, Tequila, Calamaro... Yo escuchaba a los Rolling y tirando del hilo terminé oyendo a Muddy Waters. Los músicos latinoamericanos fueron los primeros que castellanizaron el rock.

¿Lo importante es saber buscar siempre?

Los grandes maestros que fueron los Beatles, mis padres musicales, siempre lo hacían así. No paraban de buscar nuevas formas de expresarse. Eso es maravilloso. Hay que intentar jugar con la música y buscar, para sentirte motivado. Hay que ser inquieto.

¿Y cada canción es un mundo?

Es lo que intentamos. Vamos a hacer canciones y a vestirlas. Luego ellas hablarán. Es bonito que esto pase en un primer disco, que la gente que no me conoce vea que soy rockero, pero que me encantan las melodías pop y el folk. Y que Nick Drake es uno de mis ídolos. Y Tom Petty. En este disco pasan muchas cosas en poco tiempo y en diferentes estilos.