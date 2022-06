San Fermín, el santo sin iconos propios

Ricardo Fernández Gracia, uno de los ponentes del curso de verano de la UNED ‘Porque ya llegan las fiestas... San Fermín, la fuerza de la imagen’, la repercusión que tiene la figura de San Fermín no solo en Navarra y España, sino también más allá de las fronteras nacionales. Un reconocimiento que se debe en gran medida a la labor de difusión que realizaron los Trinitarios, que “difundieron la imagen del santo por territorios tan lejanos como el Reino de Valencia y por otros lugares de la Corona de Aragón”, y la Real Congregación de San Fermín de los navarros, establecida en Madrid y en cuyas constituciones ya aparecía una imagen de San Fermín realizada por Juan Francisco Leonardo en 1684. "Indudablemente, ya desde el siglo XVII que tenemos muchos documentos, la imagen de San Fermín se transmite como un signo de identidad de Pamplona y de Navarra, como puede ser Osasuna, la Catedral de Pamplona o la Plaza del Castillo". De esta manera describe, uno de los ponentes del curso de verano de la UNED ‘Porque ya llegan las fiestas... San Fermín, la fuerza de la imagen’, la repercusión que tiene la figura de San Fermín no solo en Navarra y España, sino tambiénUn reconocimiento que se debe en gran medida a la labor de difusión que realizaron los Trinitarios, que “difundieron la imagen del santo por territorios tan lejanos como el Reino de Valencia y por otros lugares de la Corona de Aragón”, y la Real Congregación de San Fermín de los navarros, establecida en Madrid y en cuyas constituciones ya aparecía una imagen de San Fermín realizada por Juan Francisco Leonardo en 1684.

Pequeñas pinturas, estampas grabadas y litografías eran las encargadas de llevar la imagen de San Fermín de Navarra al mundo antes de la llegada y expansión de los medios de comunicación. Un santo que carece de atributos propios, “algo rarísimo” en la iconografía de los santos. “Aparte de llevar esos atributos generales de los obispos, como pueden ser la mitra o el báculo, no tiene una iconografía identificativa propia, sino que hay que reconocerle por otros motivos. Hasta 1657 le solía acompañar el escudo de Pamplona y, a partir de entonces, desde el copatronato con San Francisco Javier, el escudo de Pamplona y el de Navarra”, apunta Fernández Gracia, director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra.

No obstante, a pesar de su particular falta de iconografía, a San Fermín se le construyó una capilla como signo de identidad, siguiendo la tendencia existente en el barroco con los grandes santos y devociones. Además, como no podría ser de otra manera esta capilla constituye un punto relevante en las fiestas de San Fermín. Una celebración que, a pesar de que ha sufrido grandes variaciones desde sus inicios hasta hoy, siempre ha contado con un elemento común que aglutina todo bajo un mismo techo. “En algunas ocasiones ha primado más lo devocional y en otras ha primado más la fiesta, pero siempre hay una invariante castiza, que es el santo que conduce todo esto”, señala Fernández Gracia.

Con motivo de los Sanfermines, la UNED ha organizado un curso de verano denominado ‘Porque ya llegan las fiestas... San Fermín, la fuerza de la imagen’ que se celebrará durante este miércoles y jueves de manera online (tanto en directo como en diferido) o presencial (en este caso, en el Aula Magna de la sede de la UNED en Pamplona). Un total de cinco horas lectivas componen un programa en el que participarán Ignacio Jesús Urricelqui, doctor en Historia del Arte, Javier Solano, periodista que ha comentado más de doscientos encierros, y Ricardo Fernández Gracia. El precio de la matrícula es de 10€.