El Día del Queso de Roncal o el Día de Cara, Ciudad Romana en Santa Cara, este fin de semana en Navarra

Viernes 10 de junio

MÚSICA

‘El Médico, El Musical’. Baluarte. 20 h. Basado en bestseller de Noah Gordon. Entradas: 45, 55 y 65 €.

‘Maestro Turrillas, ¡quiero ser artista!’. Ciudad de la Música de Pamplona. 19 h. Música y baile. Alumnado aula de viento metal de la Escuela Municipal de Música de Tafalla y la también tafallesa Comparsa de Gigantes y Cabezudos Asier Marco,. Entradas en conserjería.

Festival por la Diversidad Cultural ‘De Colores-Koloretan’. Zentral Pamplona. 19 h. Concierto con Fusión Flamenca, Rawan, Las Poderosas y Grupo Mele Kala. Organiza Gobierno de Navarra. Entrada gratuita.

La Pamplonesa: ‘Grandes Musicales’. Ciudadela de Pamplona. 20 h. Dirige J. Vicent Egea. Entrada libre hasta completar aforo.

Conciertos Fin de Curso-Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona. Salón de actos Escuela. 18 h. Alumnado de trompa de Patxi Tardío. Patio Cámara de Comercio de Navarra. 18 h. Ciclo ‘Música en el patio’, con alumnado de trompeta.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre hasta completar el aforo.

‘La familia Addams’. Casa Cultura de Villava. 20 h. Espectáculo fin de curso Academia Navarra de Teatro Musical (ANTEM). Entradas: 12 €.

‘Vocalocuras’. Casa Cultura Zizur Mayor. 20 h. Con BVocal. Música, voz, teatro, humor... Entrada: 10 €.

‘Classic ChillOut’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20:30 h. Orquesta Sinfonietta de Pamplona. Estreno absoluto de la obra del compositor navarro Joakin Taboada. Entradas: 8 €.

Exhibición Alumnado de los Talleres de Danza de Sangüesa. Auditorio del Carmen. 17.30 y 19 h. Dirigidos por la compañía Fueradeleje. Entrada gratuita hasta completar aforo.

MICAN en concierto. Geltoki, Pamplona. 19 h. Ciclo ‘SZnatoki!’.

Cabezafuego y Mohama Saz. Cavas Disco, Pamplona. 22 h.

The Bateleurs. Parque Municipal de Burlada. 20 h. Ciclo ‘Ekaina Blues’, Asociación Burlada Blues Bar. Banda lusa de gira con el disco ‘The Sun On The Tenth House’.

TEATRO

‘Lucio, una reflexión escénica’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. The New Jazz Collective pone música a la imagen generada por Mikel Santos Belatz sobre el anarquista navarro Lucio Urtubia... Entradas: 5 €.

‘Coplas de luna’. Fortaleza Santa Mª de Ujué. 20 h. Arantxa Villanueva y La Nave Teatro. Espectáculo de pequeño formato que mezcla danza, interpretación y audiovisual.

CINE

‘Transformistas’. Filmoteca Navarra. 19.30 h. ‘Premios Rizoma 2021’. Cuba, 2020. Dirección, guión y fotografía: Chad Hahne. Documental que sigue a un innovador grupo de drag queens cubanas… Con presencia del director. Entradas: 3 €.

‘The Gigantes’. Cines Golem Baiona. 19.30 h. Dirige Beatriz Sanchís. ‘36 Muestra Internacional de Cine y Mujeres’ de IPES. Entradas: 6 €.

‘Navarra las cuatro estaciones II: Otoño e Invierno’. Cines Maria Villar Díaz, Corella. 20 h. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. Documental rodado por Pío Caro Baroja entre 1970 y 1971, con textos de su hermano, el historiador y etnógrafo Julio Caro Baroja. 1 €.

CON NIÑOS

Visita guiada la Sala Museo Pablo Sarasate. Civivox Condestable. 19 h. Se incidirá sobre Sarasate durante las fiestas de San Fermín. Con Sergio de Andrés. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Ipuin eroak eta Pontxaren jokoak’. Civivox Iturrama. 18 h. Cuentacuentos en euskera con Jaione Urtasun. Menores de 3 años en compañía de un adulto. Previa inscripción.

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’ + Cielo en directo. Planetario de Pamplona.18 h. 6 €.

CHARLAS

‘Solidaridad y cooperación de ayer y hoy’. Casa de la Juventud de Estella. 19 h. Con Mahai Borobila. ‘Semana Solidaridad de Estella-Lizarra’ que organiza el Ayuntamiento con la colaboración de varias ONG.

Mesa redonda ‘Experiencias de ayer y hoy en torno al pastoreo, el queso y el territorio, con degustación de Queso de Roncal’. CIN Roncal. 19 h. Actos ‘Día Queso de Roncal 2022’. Participan: José Miguel, de Casa Diego, quesero artesano y pastor jubilado de Bidankoze. María Bueno González, joven cabrera y quesera de Aragüés del Puerto. Emilio Sierra Polo, maestra quesera y ex alumna de la Artzai Eskola Gomiztegi.

‘Trabajos y desvelos en una villa romana en Cascantum’. Bajos del Club de Jubilados. 20 h. Tertulia. ‘XVIII Semana Romana de Cascante’. Entrada libre, aforo limitado.

Presentación del libro ‘Hormigón’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 h. Autor: Anselm Jappe.

Presentación cómics ‘Negras tormentas’ y ‘El corazón de un sueño’. Sindicato de Oficios Varios de Iruñea-CNT, c/Eslava 11. 19 h. Con presencia del autor, Rubén Uceda.

Presentación 4 poemarios ‘Bilduma Zero#2’. Casa de Cultura de Burlada. 19 h. Poemarios de Santi Elso Torralba, Gabriela López Bono, Alfonso Muro Molina y Nerea Balda.

VARIOS

‘Comercio hace Ciudad’-Pamplona: Martín Azpilcueta. Zona comercial. 17 a 20 h. Animación calle Escuela de Música Jaione Medina. Info y expo motos de la Asociación Motorista P.I.C.A. C/Martín Azpilcueta y San Alberto Magno. Parque hinchables en travesía y c/ Martín Azpilicueta. San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea. Plaza Monasterio Azuelo. 17 a 20 h. Animación pcon la Rondalla Yoar. Ensanche. 17 a 22 h. Plaza de la Cruz: exposición fotos antiguas del Ensanche, hinchables y chocolatada solidaria a favor de la Asociación ANANAR. Carlos III, entre San Fermín y Tafalla: actúan ALTAFIT, El Hombre Forzudo, Escuela de Danza Ravel y DJ.

Juego ‘Ubuntu’. Casa de la Juventud.18 h. Entrada libre, previa inscripción en: socioeducativo@asociacionsei.org

‘Vive Burlada Bizi! 2022’. 19 h. Plaza las Eras. Concierto Exhibición Hip Hop Taupadak + Foro Joven. 20 h. Parque Municipal. Concierto blues con The Rainbreakers.

FIESTAS

Fiestas Rotxapea 2022. 14:30 h. Comida popular. Después, carro musica. 18 h. Bienvenida a nuevos rotxapeanos/as con entrega de pañuelicos infantiles en Carbonilla. 19 h. Comparsa Gigantes desde Matesa. 19:45h. Kalejira desde Carbonilla con la Comparsa y mayordomas. 20 h. Txupinazo en el Jaigune. 20:15 h. Brindis en la plaza Salvador. 20:30 h. Bailables con Ortzadar en Paseo Anelier. 20:30 h. Concierto Willy Folk en el bar Ipar Gorri. 22 h. Cenas populares. 22 h. Primer torico en el Paseo Anelier. 22-06:00h. Conciertos en Peña Rotxapea. Ekaitz Bortitza, Erel y Kuri, Bersion de sastre + DJ. 01:00 h. En el Bar Zokoa, DJ Txino Sound System.

Día de Ansoáin 2022. 9 h Dianas con Gaiteros y Txistularis. 10 h VIII Feria de Sostenibilidad. Plaza Lapurbide. Exposición de Fotografías Antiguas de Ansoáin. Plaza Lapurbide. Partidos Fútbol (categorías femenina y masculina). Campo Fútbol. 10.30 h Herri Kirolak. Plaza Consistorial. 11 h Comparsa Gigantes y Cabezudos de Ansoáin y Banda Escuela de Música. Salida desde Harrobi. 11.30 h Coral Jubilados y Pensionistas Ezkaba. Plaza Lapurbide. 12 h Bailes búlgaros . Plaza Lapurbide. Simultáneas de Ajedrez. Calle Lapurbide. 50 Aniversario CP Ansoáin. Puertas Abiertas, exposición, lunch y charanga. Final Campeonato Botxas. 12.45 h Homenaje a la persona más antigua de Ansoáin y a los nacidos en 2021. Plaza Lapurbide. 14.30 h Pochada Popular. Patio del Colegio. 16.30 h DJ Drako. Patio Colegio. 17.30 h Exhibición club de Gimnasia Rítmica de Ansoáin. Frontón. 18 h Combos Escuela de Música. 19 h Encuentro Trombones. Plaza Lapurbide. 21.30 h Torico Fuego. C/Lapurbide.

Fiesta del Valle de Yerri en Eraul. 18 h Charla ‘Diálogos sobre discriminación: desde la violencia a los límites del poder’, a cargo de Rebeca Echávarri (UPNA).

Irurtzun-Fiestas de Trinidad/Trinitateko jaiak. 18:30-21:30 h Concierto y ”Tardeo” en Iratxo. Con Herriko Kings Sound System (Organiza Iratxo Elkartea).

Sábado 11 de junio

LITERATURA

Presentación del libro ‘Navarrae, el origen de una estirpe’. En Libros con Historia, Urroz-Villa. 12 h. Novela de Rogelio Taboada.

Presentación del libro ‘Soror. Mujeres en Roma’. Centro Cultural Avenida de Cascante. 20 h. A cargo de Patricia González Gutiérrez, asesora de la serie documental ‘El corazón del Imperio’. Después, se representará ‘Ellas, según Ellas’, obra de la Escuela Ángel Martínez. ‘XVIII Semana Romana de Cascante’.

MÚSICA

‘Per agrum’ de Josu Elberdin. Iglesia San Fco. Javier, Pamplona. 20 h. Coral Irama-Escuela de Música de Marcilla. Directora: María Fernández. Easo Gazte Abesbatza (Guipúzcoa) Director: Gorka Miranda. Coro juvenil Cantiga (Galicia). Directora: Cristina María Rodríguez. Coro de A Xunqueira (Galicia). Directora: María Luisa Sánchez. Pianista: David Oliveira.

‘El Médico, El Musical’. Baluarte. 17 h. Entradas: 45, 55 y 65 €.

‘Pamplona Jazz Orchestra Meets Ilja Reijgoud’. Baluarte. 19.30 h. Entradas: 15 €, 19 € día del concierto.

Ciclo de Cámara del CSMN en el Museo Oteiza. 12 h. Entrada libre.

De 2 en Blues Band. Rockollection, c/Olite, Pamplona. 21 h. ‘Las tardes de Rockollection’. Entrada gratuita.

‘Charlie y la fábrica de chocolate’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Academia Navarra de Teatro Musical (ANTEM). Entradas: 12 €.

Mnozil Brass + Txaranga NB. Ribaforada Arena. 21 h. II Festival ‘NB Fest’. Entradas: 30 €. Además, a las 18.30 h, pasacalles con la Banda de Música de Ribaforada por las calles.

Concierto de Primavera Banda Municipal de Sangüesa: ‘Colores del mundo. Un viaje musical a través de la Banda’. Las Arcadas. 19.30 h. Dirige: Javier Calvo Lerga.

Coro La Asunción de Pamplona-Iruña. Colegiata Sta. Mª de Orreaga/Roncesvalles 18 h. Directora: Beatriz Aguirre. Entrada libre.

Coral San Miguel de Novés de Toledo. Iglesia Elizondo. 20 h. Acude invitada por Elizondoko Abesbatza.

A ESCENA

‘El secreto de Pocahontas’. Auditorio Barañain. 18:30 h. Estudio de Danza Camino. Entradas: 16,90 €.

I Encuentro de música y danza tradicional-I.Topaketa: musika eta usadiozko dantza. Organiza Gaiteros de Barañáin. Participan Grupo de Danzas del Baztan, Txistularis de Elizondo y agrupaciones musicales de diferentes localidades navarras. 10 h. Dianas con salida desde diferentes calles y plazas. 11 h. Pasacalles conjunto. Salida Plaza de los Castaños.12:30 h. Actuación grupo de Danzas del Baztan. Plaza del Ayto. 13:30 h. Bailables Plaza Ayto.

‘Gag Movie’. Teatro Gaztambide de Tudela. 20:30 h. Con Yllana. 18 €.

‘La Reina del Arga’. Sala Txilindron Aretoa, Puente la Reina-Gares. 19:30 h. Con Estefanía de Paz Asín.

CON NIÑOS

‘No somos islas’. Civivox Iturrama. 18.30 h. Pieza audiovisual de títeres. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘VicVac urbano’. Plaza Civican. 18 h. Público familiar, con niños/as a partir de 4 años. ‘Laboratorio’. Impartido por Maushaus, espacio de arquitectura.

PLANETEC ‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona. 12 h. Entradas: 7 €.

‘La niña que sabía caminar al revés’ + Cielo en Directo. Planetario. 16:30 h Infantil.Entradas: 6 €.

Sesión Especial ‘James Webb’. Planetario. 18 h. Mayores 7 años. 7 €.

VARIOS

Día Asociación Goizargi-20º Aniversario. 10 a 13.30 h Acto de calle en Paseo Sarasate. 11.30 h Charla sobre duelo general. Taller infantil del cuento ‘Un día cambió’. 12.30 h Agradecimiento de la entidad. 12.45 h Coro Atarrabia Abesbatza y posterior kalejira con la Fanfarria de la peña Muthiko. 13.30 h Vermú solidario en el Nuevo Casino amenizado por Los Tenampas-Caña o vino + Pintxo: 5 €. 21 h Concierto solidario In Tempore Abesbatza - Coro & Ensemble, iglesia Ntra Sra. del Huerto.

‘Comercio hace ciudad’-Pamplona. Ver agenda sábado.

Tarde de ocio: ‘Mejorando el medioambiente’. Casa Juventud. 17.30 h. 6 talleres sobre las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Entrada libre hasta completar el aforo.

XXI Fiesta Cereza en Milagro 2022. 11 h. Inicio Trashumancia de Ganado. 13 h Recorrido trashumancia hasta el embarcadero. 18:30h . Encierro de vacas 20:30 h. Bajadica desde la reja de la cárcel y Toro de fuego. 23:30 h. Concierto acústico de Teresa Pejenaute .

XXIII Día del Rosado de San Martín de Unx. 19 h Vino y seducción. Cata de placeres en el atrio de la Iglesia de San Martín de Tours.

Muestra Solidaridad y Comercio Justo. Plaza los Fueros de Estella. 11.30 a 14 h. Presentación proyectos subvencionados por Ayto. y cuentacuentos ‘Cuentos bajo la ceiba’. ‘Semana de la Solidaridad’.

Ecorrutas teatralizadas al Cañón del Río Iranzu. Abárzuza, Monasterio de Iranzu. 11 y 16:30 h. Con el grupo de teatro Atrezzo Teatro.

Tierras Iranzu: ‘De Románico. Danza y Vino’. 18 h. Visita Guiada al Románico de la Iglesia Santa Catalina de Vidaurre y Patrimonio Civil local. Con Ana Ulargui, doctora en historia del arte. 19:30 h. Iglesia. Escolanía del Orfeón Pamplonés. Al piano, Diana Yerro. 20:30 h Cata sales ecológicas, vinos, quesos y mieles… 3 €. Reservas: 646185264.

‘Vive Burlada Bizi! 2022’ y otras Fiestas. Ver agenda sábado.

Domingo 12 de junio

MÚSICA

Maite Iriarte: ‘Sintiente’. Civivox Condestable. 12 h. ‘Músicas de Domingo’. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘El Médico, El Musical’. Baluarte. 17 h. Entradas: 45, 55 y 65 €.

Camilo: ‘Tour España 2022’. Navarra Arena. 19.30 h. Desde 40 €.

‘Charlie y la fábrica de chocolate’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Academia Navarra de Teatro Musical (ANTEM). Entradas: 12 €.

Coral Polifónica San Francisco de Asís. Iglesia San Julián de Ororbia. 12 h. Entrada libre.

Coral Barañain. Iglesia Parroquial de Eguillor. 12 h. Director: Pello Ruiz.

Coral Ntra. Sra. de las Nieves de Falces. Iglesia Ntra Sra de la Asunción de Viana. 13 h. Director: Alberto Etxeberria.

A ESCENA

Gala Fin de Curso 2021-22 Escuela de Danza Clásica Marta Espuelas. Auditorio Barañain. 19 h. 16 €.

Monólogo con Nerea Garmendia: ‘Con Taras y a lo loco 2.0’. Casa de Cultura de Olite. 12.30 h. 11 €.

VARIOS

‘De Románico. Danza y Vino’. 11 h Visita guiada a la iglesia de San Andrés de Arizaleta y patrimonio civil. Con Ana Ulargui. 12:30 h. Coral In Tempore Abesbatza: Iglesia de San Andrés. 13:30 h Cata de productos. Precio: 3 €. Reservas: 646185264.

XI. Día de la Cuajada de la Ultzama. Ver página 48.

XXI Fiesta de la Cereza en Milagro 2022. Ver agenda domingo.

‘Vive Burlada Bizi! 2022’ y otras Fiestas. Ver agenda domingo.

18º Certamen de Pintura al Aire Libre ‘Premio Clarion’. Tafalla.

Romería a San Miguel de Izaga… y XIV Concurso pintura al aire libre de Urroz-Villa, entre las 9 y 18 h.