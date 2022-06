El Festival Primavera Sound ha inaugurado este viernes 3 de junio su segunda noche en el Parc del Fòrum de Barcelona con los conciertos de Cariño, Wet Leg y Gabriela Richardson seguidos por los del grupo catalán Manel, la cantante Beck, que ha inaugurado en el festival su primera gira después de la pandemia. ha inaugurado este viernes 3 de junio su segunda noche en el Parc del Fòrum de Barcelona con los conciertos deseguidos por los del grupo catalán, la cantante Amaia y el estadounidenseque ha inaugurado en el festival su primera gira después de la pandemia.

Después del pistoletazo de salida de Gabriela Richardson en uno de los escenarios estrella del festival, donde le ha regalado al público su esperado 'Hundred Miles', Manel ha cogido el testigo y ha iniciado el grueso de conciertos de la noche con 'Formigues' y 'Per la bona gent'.

"Nos apetecía mucho estar aquí, hemos esperado dos años", ha destacado el líder del grupo, Guillem Gisbert, antes de entonar uno de sus últimos sencillos, 'Tipus Suite', seguido por otros temas habituales en sus conciertos, como 'Jo competeixo', 'Sabotatge', 'Teresa Rampell' y 'Boy Band'.

Mientras iban llegando centenares de personas al recinto, y como es habitual, la banda ha sellado su actuación con una versión reggaetonera de 'Al mar!', que ha forzado a los asistentes a levantarse y bailar, y ha rematado el trabajo con su ineludible y esperado himno 'Benvolgut'.

Entonces ha alzado el vuelo Fontaines D.C. con su punk irlandés y su 'In ár gCroíthe go deo', 'A lucid dream' y 'Sha sha sha' para ofrecer un concierto de una hora que ha culminado con 'Boys in the better land' y 'Jackie down the line'.

AMAIA, SHELLAC Y BECK

Por su parte, Amaia ha iniciado su actuación con su nueva y oportuna 'Bienvenidos al show', y después de 'Dilo sin hablar', 'La vida imposible', 'El relámpago' y 'Todos estos años' ha deleitado al público cuando ha interpretado, sola en el escenario y al piano, las dulces e íntimas 'Pesimista' y 'Fiebre'.

Ha puesto punto y final al concierto con la aparición sorpresa de María Escarmiento, compañera de la edición de 2018 del programa OT, que las lanzó a la fama, y han sumado voces para 'La canción que no quiero cantarte'; en paralelo, el trío Shellac, habituales de cada edición, han regresado al Primavera Sound liderados por el productor y guitarrista Steve Albini.

Uno de los platos fuertes de la noche ha sido Beck, que vistiendo un elegante traje blanco y detrás de unas misteriosas gafas de sol ha deleitado al público con temas como 'Hyperlife' y 'Diamond bollocks', en un concierto lleno de humo y luces donde el artista no ha parado de moverse y bailar.

Después de la animada 'Girl' y para introducir 'Hotwax', ha explicado que con esta actuación inaugura su primera gira desde 2019 y después de la pandemia, y al terminar ha cogido la guitarra acústica para serenar al público con la sentida y melódica 'Morning phase', seguida por 'Debra', y ha animado a que los asistentes se la canten a las mujeres que aman.

"Todo el mundo en Los Ángeles dice que este es el mejor festival", ha asegurado Beck, que ha hecho enloquecer al público congregado con primeros acordes de su famosa 'Loser' y que se ha ido por la puerta grande al hacer un solo de armónica antes de 'Where's it at', con la que ha puesto punto y final a su espectáculo.

A Beck le seguirán los conciertos de The National, Warpaint, Rigoberta Bandini -anunciada esta misma semana después de la baja a última hora de The Strokes, que sin embargo mantienen la cita para el próximo fin de semana-, así como Jamie XX y King Gizzard & the Lizard Wizard.