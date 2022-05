Scott Devendorf, de The National: "No queremos repetirnos ni domar nuestra curiosidad musical"

En 1998 en Nueva York un grupo de amigos originarios de Cincinatti (Ohio), que ya no eran precisamente unos jovenzuelos, fundaron el grupo The National, con el cantante Matt Berninger, el guitarrista Bryce Dessner, el guitarra y bajista Aaron Dessner, el guitarra y bajista Scott Devendorf y el batería Bryan Devendorf. Dos parejas de hermanos y un cantante con una profunda voz de barítono que se convirtió en una de las principales señas de identidad de la banda. Con The National la transmisión boca/oído comenzó a funcionar y así en 2003 publicaron su segundo disco, Sad Songs For Dirty Lovers, que apuntalaba su nombre gracias a la producción de Peter Katis, a partir de este momento una pieza clave en su personalísimo sonido de introspección y romanticismo en tonos algo sombríos y crepusculares, con una instrumentación densa y sofisticada. Desde entonces han publicado otros seis discos de estudio. Ahora recalan en Pamplona en el inicio de su gira europea, primero de sus conciertos en dos años desde que comenzó la pandemia.

Después de dos años de pandemia y con las fronteras cerradas ¿Qué sensaciones tienen y como creen que va a responder el público en su gira europea?

Elegimos específicamente el País Vasco para ensayar. Es un lugar especial. Un par de componentes de la banda pasaron mucho tiempo hablando en euskera durante la pandemia y lo sentimos como un lugar enriquecedor para prepararse. No esperábamos estar tanto tiempo fuera de la carretera y los conciertos. Ojalá que el público esté tan ansioso por vernos como nosotros por volver a tocar. Algunas de nuestras actuaciones más memorables tuvieron lugar en escenarios europeos. El público aquí siempre ha sido un gran apoyo.

Si consideran esta como una nueva etapa, ¿quieren alejarse del pop indie y alejarse de esa zona de confort experimentando con nuevos sonidos?

Siempre experimentamos con nuevos sonidos. Los arreglos en vivo de las canciones suelen ser bastante diferentes a las versiones grabadas. En ese sentido nuestra nueva composición la sentimos como una desviación del último álbum, aunque mantiene los elementos que nos hacen sonar como The National y no como otra banda.

Dicen de The National que no tienen dos discos iguales respecto a su evolución musical ¿Esa va a seguir siendo una de las claves de su música?

Funcionamos de esa manera. Nunca queremos repetirnos ni domar o adormilar nuestra curiosidad musical. Todos nosotros traemos inspiración fresca a la banda a partir del trabajo que hacemos con otros músicos. Esas influencias externas se filtran en todo.

¿Qué piensan cuando les califican ya como banda de culto?

Banda de culto es un término confuso. Significa diferentes cosas para diferentes personas. A veces implica que eres como el secreto mejor guardado. ¿Se puede ganar un premio Grammy y seguir siendo una banda de culto? Lo único que tienen en común las bandas de culto son a los fans profundamente unidos que ayudan a correr la voz, a transmitir lo que haces y lo que eres. Y ese fue ciertamente lo que sucedió con nosotros.

¿Qué piensan cuando se refieren a ustedes como una de la bandas de todos los tiempos que mejor ha sabido expresar la nostalgia?

La melancolía es algo que todos sentimos en momentos conmovedores y especiales de nuestras vidas. Lo sabes cuando lo sientes. Y seguramente muchos, si no todos, hemos experimentado esos sentimientos en estos dos años de pandemia. Matt tiene una forma muy personal de captar y transmitir ese tipo de sentimientos en sus letras y a menudo la música encuentra melodías simpáticas y empáticas con ellas.

Su último álbum es de 2019… ¿para cuando el siguiente álbum de The National?

Hemos estado escribiendo y grabando música nueva durante el último año. Aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento, pero ya estamos comenzando a sentirlo como un nuevo álbum.

¿Cómo van a ser el concierto de Pamplona?

Nuestra gira de verano originalmente estaba programada para comenzar en París, pero queríamos tocar en algún lugar cercano al País Vasco. El concierto de Baluarte será un espectáculo íntimo y especial, casi un ensayo general, ya que será nuestro primer concierto desde diciembre de 2019. Tocaremos canciones familiares y tal vez también una o dos canciones nuevas.