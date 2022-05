Camilo arranca en Pamplona la gira española de 'De adentro pa afuera'

Esta vez Pamplona no tendrá que esperar. Camilo, el cantante colombiano, anunció que la primera ciudad que visitará en España con la gira 'De adentro pa afuera tour' será la capital navarra. Lo hará el mes de junio. El día 12 y repitiendo escenario, el pabellón Navarra Arena.

El multipremiado artista colombiano Camilo, se reencontrará al fin con su tribu española el próximo mes de junio en el esperado arranque de su nueva gira mundial. Camilo regresa al fin, un año después de su éxitoso 'Mis manos tour' , el tour de artista internacional que más entradas vendió en España en 2021, para romper ese record y en sus 20 fechas alcanzar la espectacular cifra de más de 200.000 tickets vendidos en nuestro país.

Camilo regresa con nueva música, esta vez con un sencillo y video titulado 'Pegao', ya disponible en todas las plataformas digitales. En 'Pegao', Camilo nos comparte la felicidad que está viviendo en su nuevo rol como padre con la llegada de Índigo, al punto de querer estar todo el tiempo pegao a ella. Acompañado de una divertida actuación, el artista refleja la emoción y gran dicha que le genera estar en casa disfrutando de la compañía de su hija Índigo, a quien Camilo señala como la mayor inspiración de su nuevo sencillo.

La canción fue compuesta y producida por Camilo y Édgar Barrera, con la colaboración de Andrés Castro en la composición y Nicolás Ramírez en la producción. El video de 'Pegao', disponible desde el 19 de mayo en el canal oficial de Camilo en YouTube, fue dirigido por la artista y directora, Evaluna Montaner, y Cristian Saumeth y filmado en la intimidad de su hogar.

Algunas ciudades ya han colgado el cartel de “no hay entradas” en otras se anunciará próximamente, lo que es seguro es que Camilo está loco de ilusión y ganas por subirse a los escenarios españoles y cantarnos todas sus nuevas canciones, y por supuesto sus incontables éxitos que acumulan discos de oro y platino en nuestro país.

CAMILO De Adentro Pa Afuera Tour 2022 - ESPAÑA



12/06/22 Pamplona – Navarra Arena

16/06/22 Mérida – Estadio Romano (Junto a Dani Martín)

18/06/22 Sevilla – Estadio de la Cartuja

19/06/22 Córdoba – Plaza de Toros Los Califas (SOLD OUT)

25/06/22 Madrid – WiZink Center (SOLD OUT)

26/06/22 Barcelona – Palau Sant Jordi

07/07/22 Zaragoza – Pabellón Príncipe Felipe

09/07/22 Gran Canaria – Granca Live Fest

13/07/22 Roquetas de Mar – Plaza de Toros

14/07/22 Roquetas de Mar – Plaza de Toros (SOLD OUT)

16/07/22 Murcia – Plaza de Toros, Festival Murcia On

17/07/22 Valencia – Marina Sur

19/07/22 Mallorca – Son Fusteret

21/07/22 A Coruña – Coliseum

23/07/22 Bilbao – BEC!

27/07/22 Madrid – WiZink Center

30/07/22 Chiclana de la Frontera – Concert Music Festival

31/07/22 Marbella – Starlite Festival

02/08/22 Marbella – Starlite Festival

05/08/22 Girona – Cap Roig Festival