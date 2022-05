Perry So, nuevo Director Titular y Artístico de la Orquesta Sinfónica de Navarra

Fundación Baluarte y el maestro de origen hongkonés Perry So han firmado un contrato en virtud del cual este pasará a ser el nuevo Director Titular y Artístico de la Orquesta Sinfónica de Navarra/Nafarroako Orkestra Sinfonikoa. han firmado un contrato en virtud del cual este pasará a ser/Nafarroako Orkestra Sinfonikoa.

Este mes de mayo se ha formalizado su designación oficial, responsabilidad que será efectiva el 1 de septiembre del presente año y que se reflejará en el diseño artístico de las próximas tres temporadas comenzando con la 2022/2023, durante la cual está prevista que dirija cinco programas de temporada además de liderar otras actividades de la Orquesta.

"Mi objetivo es que nuestra música llegue a todas y todos los navarros", ha declarado en el comunicado oficial enviado con ocasión de su nombramiento.

En palabras de la Directora Gerente de Fundación Baluarte, María Antonia Rodríguez, “tras la finalización del contrato del anterior maestro en agosto del año pasado uno de los cometidos esenciales de la Gerencia de Fundación Baluarte y el colectivo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, ha sido el de elegir al maestro idóneo para encabezar el proyecto artístico de la orquesta”. Sobre esta prioridad, ha incidido en el hecho de que “el nombre del maestro fue propuesto de forma unánime por el conjunto de los profesores de la OSN a resultas de su excelente labor como director invitado de la OSN en varias ocasiones”. La elección del maestro So ha sido producto de un riguroso proceso participativo que se ha extendido durante varios meses. El mismo dio comienzo el año pasado con una primera fase de consultas y propuestas sometidas a la consideración del colectivo de la Orquesta, tras cuya decisión el Patronato de Fundación Baluarte procedió a aprobar la candidatura. Rodríguez ha señalado además que en la elección del maestro So “también han pesado otros criterios adicionales a su talento como director, como su amplio y variado currículum, su proyección internacional y sus inquietudes artísticas”.

Por su parte, el maestro So ha hecho llegar a Fundación Baluarte/Orquesta Sinfónica de Navarra el siguiente comunicado oficial:

"Ya en los primeros ensayos con la Orquesta, hace tres años, pude comprobar que los profesores y yo compartíamos el mismo deseo de aventura. Me sentí inmediatamente como en casa. Ofrecimos cuatro conciertos durante dos semanas maravillosas y desde entonces se me quedó profundamente grabada la calidad de esta orquesta, el espíritu de excelencia que hay dentro de estos grandes músicos, y la sofisticación cultural de esta hermosa ciudad histórica.

Me entusiasma todo lo que la Orquesta Sinfónica de Navarra y yo podemos conseguir uniendo nuestras fuerzas, y me siento muy honrado por la confianza que la Orquesta y sus representantes han depositado en mí. Trabajaremos infatigablemente para hacernos dignos custodios del inconmensurable legado dejado por Pablo Sarasate y proyectarlo en el futuro, así como para llevar nuestra música a todas y todos los navarros. Mis objetivos para los próximos tres años incluyen desarrollar nuestra identidad musical y aumentar la cohesión sonora del conjunto, profundizar en el repertorio y ampliar los horizontes de la Orquesta incorporando más música de compositores contemporáneos y recuperando la mejor música de autores del pasado, con objeto de convertirnos en una orquesta flexible, aventurera y capaz de interpretar cómodamente cualquier música desde el siglo XVIII al presente.

Estoy especialmente agradecido a María Antonia Rodríguez por su compañerismo durante los pasados meses, y me alegra pensar que su amplia experiencia como músico de primer orden me enriquecerá artísticamente a lo largo de este nuevo viaje. También agradezco a su equipo la bienvenida dispensada y el positivo comienzo de nuestra colaboración. Por último, deseo mandar a los músicos de la Orquesta un cálido abrazo. Me llena de gozo emprender junto a ellos este proyecto que se consumará en una mutua realización artística e imaginar los incontables momentos de júbilo musical que viviremos y que dan sentido a cuanto hacemos."

PERFIL DE PERRY SO

El director Perry Pak Hin So nació en Hong Kong en 1982, donde recibió una temprana formación musical en piano, órgano, violín, viola y composición. Posteriormente se licenció en Literatura Comparada por la Universidad de Yale con especialización en la música y literatura centroeuropeas del siglo XX. Durante ese período fundó una orquesta académica y dirigió producciones líricas con los graduandos. En 2008 cursó estudios de dirección en el Peabody Institute de Baltimore bajo la tutela del maestro Gustav Meier, recibiendo el Primer Premio y el Premio Especial el la 5ª Edición del Concurso Internacional Prokofiev de Dirección de San Petersburgo. Tras este reconocimiento fue nombrado Asistente de Dirección y luego Director Asociado de la Filarmónica de Hong Kong, y más adelante será invitado a dirigir la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Habiendo consolidado ya su presencia en los cinco continentes, Perry So ha debutado recientemente con la Sinfónica de San Francisco y ocupado los fosos de la Royal Danish Opera -La flauta mágica- y la Ópera de Yale -Eugene Onegin- como director operístico. Entre los últimos hitos de su carrera despuntan tres giras importantes: una gira milanesa al frente de la Sinfónica de Nuremberg, otra por los Balcanes en 2013 con la Filarmónica de Zagreb y una tercera gira de siete semanas por Sudáfrica al frente de tres orquestas durante la cual en la que interpretó el Réquiem de Verdi en el marco del South African National Arts Festival.

Aparte de estos proyectos e invitaciones, el maestro So ha dirigido más de 30 orquestas en todo el mundo, entre las que se cuentan la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta Nacional de Gales, la Staatsorchester Rheinische Philharmonie, la Sinfónica de Nueva Zelanda, la Sinfónica de Shanghai, la Residentie Orkest de La Haya o la Filarmónica de Londres, así como media docena de orquestas españolas. Asimismo, ha ejercido el cargo de asistente de maestros tan reputados como Edo de Waart, Esa Pekka-Salonen, Gustavo Dudamel, Lorin Maazel y John Adams.

Perry So es miembro de la facultad de Dirección Musical de la Manhattan School of Music y cuenta asimismo con un nutrido conjunto de grabaciones discográficas en su haber al frente de la BBC National Orchestra of Wales y la BBC Concert Orchestra, obteniendo repetidamente el reconocimiento de la crítica y siendo laureado en 2021 con el Diapason d’Or.