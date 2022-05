Disney no ha dejado pasar la oportunidad de hacer algo especial el 4 de mayo, día mundial de 'Star Wars' (ya sabéis, por lo de "May the 4th be with you"), y ha lanzado el nuevo tráiler de 'Obi-Wan Kenobi', la serie de 6 episodios que se podrá ver a partir del 27 de mayo en Disney+.

En un momento dado, la idea era hacer una película spinoff de Obi-Wan, pero el proyecto se reformuló como una miniserie de televisión para Disney+.

no se ve en pantalla. Este nuevo tráiler ofrece diversos datos: el panel de control en el pecho, la mirada de terror de Obi-Wan y la respiración de Darth Vader , que se puede escuchar al final del tráiler, aunque el icónico personaje

dos episodios en los que podremos ver si esta intercuela es todo lo que cualquier fan está esperando después de un periodo de cierta decepción con la saga debido a que ni ' La serie se lanzará conen los que podremos ver si esta intercuela es todo lo que cualquier fan está esperando después de un periodo de cierta decepción con la saga debido a que ni ' Star Wars: Visions ' ni ' El libro de Boba Fett ' han terminado de hacer click con la audiencia mayoritaria.