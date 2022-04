Estaciones Sonoras presenta su cartel de primavera en Cascante

Estaciones Sonoras ha presentado hoy su programación para su edición de primavera que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de mayo. Música y gastronomía serán los protagonistas del festival de referencia de música de Cascante, organizado con la colaboración de Ayuntamiento de Cascante. El festivalha presentado hoy su programación para suque tendrá lugar los próximos. Música y gastronomía serán los protagonistas del festival de referencia de música de Cascante, organizado con la colaboración de Gobierno de Navarra , Fundación La Caixa, Fundación Caja Navarra, y el

Las Estaciones Sonoras de Primavera darán comienzo con la actuación de Mikel Erentxun que vuelve a los escenarios cascantinos acompañado de su banda al completo y en eléctrico, siendo una gran oportunidad para disfrutar de sus éxitos de siempre.

Mikel compartirá escenario con la girldband Ginebras, que regresan por segunda vez a la localidad con su música pop para presentar su último álbum, "Ya dormiré cuando me muera". También les acompañarán ese día Karavana, cuyo sonido indie rock transita por influencias de The Strokes, The Vaccines o Wallows y Niña Polaca, la banda autora de "Asumiré la muerte de Mufasa".

Cerrará la jornada Virginia Diaz, la presentadora de '180 grados' en Radio 3 en sesión DJ. La conductora del programa 'Cachitos de hierro y cromo' pondrá el broche final a la jornada con un recorrido por la música alternativa española e internacional.

Fallon compartirá escenario con La M.O.D.A que tras sus últimos éxitos repite en los escenarios cascantinos para presentar su nuevo disco "Nuevo cancionero burgalés" en un directo, que ya ha agotado todas las entradas.

Una jornada que contará además con la potencia de bandas femeninas como la madrileña Shego y su apuesta por el punk, o el trío barcelonés Mujeres, presentando su disco indie rock.

Alberto&García clausurarán esta edición desde el escenario #YoComproEnCascante, organizado en apoyo de la hostelería y del comercio local.

Una edición en la que además durante todo el fin de semana se sucederán diversas actividades paralelas para toda la familia como: catas de cerveza Ambar con degustaciones de algunas de sus variedades más conocidas, catas de vino y quesos en colaboración con Bodegas Malón de Echaide y para los más pequeños teatro infantil en inglés o degustación de leche ecológica gratuita, ofrecida por el ganadero navarro, Andrés Planillo, cuyas vacas han ganado concursos de toda España.

Por último, el 11 de junio tendrá lugar la segunda edición del “Entorno Sonoro”, una iniciativa llevada a cabo en colaboración con la asociación cascantina de amigos de la naturaleza “Muérdago”, con el objetivo de favorecer la recuperación del entorno natural cascantino. La recaudación de los vasos reutilizables del festival, se destinará, en esta ocasión, a la construcción de cajas nido para aves en una jornada lúdica para toda la familia.