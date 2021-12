Los ganaderos de vacuno de leche piden apoyo para no cerrar granjas

La Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Frisón de Navarra (AFNA) denuncia la “insostenible” situación por la que atraviesan estos ganaderos y que, asegura, va a desembocar en granjas abandonadas y en la ausencia de relevo generacional si no se adoptan medidas de apoyo al sector de manera urgente.

Los ganaderos de leche reclaman unque perciben por el litro de leche. “El precio justo, en estos momentos debería ser de 0,41 céntimos por litro y no de 0,33 céntimos , que es lo que estamos percibiendo en la actualidad”, han expuesto en un acto celebrado en una granja en Iraizotz (Ultzama). Su portavoz, Elsa Castillo, señala que el importante aumento de costes -piensos (+27%), luz (+270%), gasoil (+72%), etc- no se refleja en los precios que perciben por el producto. Explica que a ellos les han subido el precio un 6%, un porcentaje muy inferior al que las grandes superficies han aumentado el precio de los lácteos a los consumidores. Considera que el precio “justo” serían 41 céntimos. “Si no, no podremos seguir manteniendo nuestras granjas, no podemos aspirar a tener un relevo generacional, y no podemos fijar población en el medio rural”, dice Castillo.