Itsaso A. Cano estrena su versión de 'Yerma' este viernes en Zizur Mayor

Danza, poemas musicados y escenas audiovisuales se entrelazan en 'Yerma', una original versión del clásico de Lorca que la bailarina y coreógrafa Itsaso A. Cano estrenará mañana en la Casa de Cultura de Zizur Mayor dentro del programa DNA de Danza Contemporánea. La obra original, estrenada en 1934, cuenta la tragedia de una mujer con fuerte instinto maternal que es estéril.

La creadora pamplonesa escogió este texto de Lorca para abordar el tema de la maternidad, una faceta que está viviendo desde hace tres años, cuando fue madre de su primer hijo: “Hoy en día, muchas mujeres posponen el tema de la maternidad hasta el último momento y luego se encuentran con que no pueden tener hijos. Quizá no se habla mucho de ello, pero es algo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Me parecía muy interesante tratar este tema”, comenta Itsaso A. Cano, directora del montaje.

Por otro lado, la obra de Lorca aborda el “peso social del qué dirán” que sufre su protagonista. “También estará muy presente el tema de los roles, el masculino y el femenino. Aunque no lo creamos, seguimos estando en una cultura patriarcal”, considera la coreógrafa. “Lo que más me gusta de esta obra de Lorca es que todas las temáticas que plantea se pueden llevar a la actualidad perfectamente”.

En este montaje, el personaje de Yerma está protagonizado por la bailarina ucraniana Diana Wondy Grytsailo, quien compartirá escenario con el gaditano Adrián Manzano (interpreta los papeles de Víctor y Juan). Por su parte, Itsaso A. Cano abordará el personaje de la Vieja y también encarnará a personajes simbólicos o arquetípicos, algunos de ellos provistos de máscaras.

“En las escenas y el vestuario hemos reflejado la tradición euskaldun, pero intentando encontrar el nexo de unión con las romerías andaluzas. Hemos hallado muchos puntos de encuentro”, asegura .

La representación escénica se intercalará con piezas de videodanza realizadas por el creador audiovisual Miguel PG. Estas escenas han sido grabadas en localizaciones navarras como el embalse de la Morea o el pueblo de Berriozar, donde se conserva un antiguo lavadero. “Allí hemos grabado una escena donde varias mujeres vestidas de época lavan las sábanas”, detalla Itsaso A. Cano. En estas escenas participan bailarinas de la escuela de danza Diana Casas.

Según especifica Itsaso A. Cano, el 30% de las escenas del montaje son audiovisuales: “Creo que la danza y el cine encajan de maravilla. El cine te da la posibilidad de crear otros puntos de vista, más allá de lo que alcanza el ojo humano”. Esta experiencia inmersiva en los ambientes en los que transcurre la historia llevarán al público a sentir muy vívidamente las mismas sensaciones que la protagonista.

Una de las novedades de esta versión es la traducción de los textos de Lorca al euskera, tarea que ha realizado el prestigioso escritor Harkaitz Cano. En el montaje participarán las cantantes Sofía Comas (en castellano) y Ainhoa Tabuyo (en euskera), que interpretarán poemas musicados, con algunas composiciones expresamente creadas para este montaje.

Tras su estreno en Zizur Mayor, Yerma recorrerá varios escenarios navarros: Viana (día 29), Sangüesa (día 30) y Murchante (1 de mayo). Además, en otoño se volverá a programar dentro del ciclo 'Museo en Danza' que organiza el Museo Universidad de Navarra.

'Yerma' es fruto de la residencia artística realizada por Zuk Dance durante agosto de 2021 en la Casa de Cultura de Zizur Mayor en el marco del programa DNA. El año pasado, DNA concedió cuatro residencias de creación e investigación dotadas cada una de ellas de una ayuda cuya cuantía se sitúa entre los 6.000 y los 8.000 euros.

Se cumplen diez años desde que Itsaso A. Cano creó la compañía Zuk Dance junto a su pareja, Miguel Pérez. “Ha sido un proceso al que no pensaba llegar, porque es bastante complicado mantener una compañía. La danza contemporánea es un arte menos conocido y no se suele programar mucho, pero ahora estoy muy contenta porque en Navarra se están abriendo muchos campos”, señala Itsaso A. Cano a modo de balance.

CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL RIBERA EN DANZA

En 2019, Itsaso A. Cano y Miguel Pérez crearon el festival Ribera en Danza, una iniciativa para visibilizar la danza en espacios abiertos y acercar los lenguajes contemporáneos. Este año el festival celebrará su cuarta edición viajando a ocho localidades. Siguiendo la fórmula del año pasado, el festival se repartirá entre mayo y septiembre. Así, comenzará en Viana el viernes 6 de mayo y continuará en Valtierra y Ribaforada (7 de mayo). En septiembre se repartirá entre dos fines de semana: del 1 al 3 de septiembre se celebrará en Lodosa, Azagra y Murchante, mientras los días 10 y 11 tendrá lugar en Castejón y San Adrián.

Itsaso A. Cano planea expandir este festival a otras zonas de Navarra. “A veces la gente no va al teatro a ver danza por desconocimiento. Queremos romper esa barrera llevando propuestas de danza a las plazas de los pueblos, para acercarnos a todos los públicos”, explica la coreógrafa pamplonesa.