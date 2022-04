El retraso de la firma de su nuevo director genera otra polémica en la OSN

aplazamiento de la firma del contrato del que probablemente será nuevo director de la Perry So, ha generado una nueva polémica dentro de la formación, con dos versiones completamente diferentes de lo ocurrido, según las relaten algunos músicos o la gerente. Este desencuentro se produce en el contexto de las protestas que han llevado a cabo los músicos, entre otras cosas, por lo que consideran precarias condiciones en las que realiza sus ensayos la Orquesta en su sede actual, de Auditorio Barañáin, y por el recorte de conciertos de abono en Pamplona. Además, se encuentran negociando el convenio. Eldel que probablemente será nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) , ha generado unadentro de la formación, conde lo ocurrido, según las relaten algunos músicos o la gerente. Este desencuentro se produce en el contexto de lasque han llevado a cabo los músicos, entre otras cosas, por lo que consideranen las que realiza sus ensayos la Orquesta en su sede actual, de Auditorio Barañáin, y por el recorte de conciertos de abono en Pamplona. Además,

Ya en febrero la directora gerente de la Fundación Baluarte y de la OSN, María Antonia Rodríguez, anunció en el Parlamento que estaba casi cerrada la contratación de Perry So como sustituto de Manuel Hernández-Silva, que dejó su puesto en agosto de 2021 también con polémica, ya que antes denunció diferencias irreconciliables con la gerente. Esta semana el director nacido en Hong Kong, que vive en Boston, aprovechó que tiene programados conciertos en Asturias (el 22 de abril en Oviedo) para pasar por Pamplona y firmar el contrato con la formación navarra. Se había convocado un acto de presentación del director con los músicos y se había planteado que se hiciera una rueda de prensa ayer por la mañana.

Según músicos de la orquesta, Perry So, a la hora de firmar el contrato, se reunió con la gerente y tres abogados de la orquesta que le presentaron un documento en el que, con motivo de la última reforma laboral, se habrían modificado algunas condiciones contractuales, un hecho que habría llevado al director de Hong Kong a anular, al menos por el momento, la rúbrica del contrato. Por su parte, la gerente de la Orquesta, María Antonia Rodríguez, señala que esos cambios en ningún modo fueron de las condiciones del acuerdo, sino modificaciones meramente formales obligadas por un cambio en la Ley de Contratos. Según explica, Perry So prefirió llevarse la documentación para estudiarla con más tranquilidad y firmar más adelante, posiblemente de modo telemático desde EE UU. Está previsto que So se incorpore a su puesto el 1 de septiembre.

Mientras los músicos ven en este episodio una demostración de “incapacidad” por parte de los responsables de la Orquesta para contratar a su nuevo director, María Antonia Rodríguez señaló que la prueba del compromiso del hongkonés con la Sinfónica de Navarra es que durante su estancia en Pamplona estuvo trabajando hasta dejar completada la temporada 2022-2023 según sus directrices y hasta perfilada parte de la 2023-2024.

Perry So (Hong Kong, 1982) fue el candidato que recibió más apoyos entre los músicos de la OSN para ser su director. Ha sido director asociado de la Filarmónica de Hong Kong y miembro director de la Filarmónica de Los Ángeles.