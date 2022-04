Ander Puig, el joven actor trans que sueña con ser "un actor más"

'Ser o no ser' y 'Élite') su transexualidad ha sido central, el joven actor Ander Puig espera que esta condición no determine el resto de su carrera y que pronto pasen a considerarlo “como un actor más”. Pese a que en los dos papeles que ha interpretado en series de televisión , el joven actorespera que esta condición no determine el resto de su carrera y que pronto pasen a considerarlo “como un actor más”.

21 años (Barcelona, 2001), protagonista 'Ser o no ser', la serie ( una de las futuras nuevas caras de la exitosa saga de 'Élite' en su sexta temporada, que presumiblemente se estrenará el año que viene. Así lo cuenta el intérprete de(Barcelona, 2001), protagonistala serie ( RTVE y Mediapro) -recientemente estrenada en la plataforma Playz- yde Netflix en su, que presumiblemente se estrenará el año que viene.

En 'Ser o no ser', Puig interpreta a Joel, un adolescente que acaba de transicionar y que se enfrenta a los dilemas de aceptarse a sí mismo. Un papel que le ha resultado muy cercano a su propia historia y con el que quiere iluminar el camino de otros jóvenes que puedan estar en su situación.

El de Joel ha sido su primer papel en televisión, ¿Cómo ha sido meterse en su piel?

No fue algo muy difícil para mí porque sabía bastante bien a qué se estaba enfrentando el personaje. Lo entendía bastante bien por mi experiencia personal y no me costó mucho. Sí que es verdad que para mí fue como hacer un máster en interpretación porque aprendí muchísimas cosas.

Joel no encuentra casi ningún rechazo o problema por haber cambiado de sexo. ¿No es esta una visión demasiado optimista?

Creo que cada caso es diferente y cada persona tiene la familia que tiene. Hay gente que tiene más suerte que otra. Pero no me parece optimista, creo que tendría que ser así. Es un caso que es duro y necesitas apoyo sí o sí, tú solo no puedes enfrentarte a esto. Hay muchos trámites en los que necesitas apoyo. Desgraciadamente no es así en todos los sitios, pero ojalá.

¿Cree que la serie puede ayudar a muchos jóvenes que no se sienten conformes con su identidad a dar el paso?

Puede ayudar a estos mismos chicos que se sienten identificados y a las familias que sufren porque no saben cómo acompañar a sus hijos o están pasando por una etapa de duelo por todo esto. Puede ayudar a todo el mundo que esté involucrado. Puede enseñar a mucha gente de muchas edades.

¿Y cómo se siente por dar ejemplo?

Muy afortunado, es increíble. Me siento muy bien al estar haciendo algo que me gusta mucho, que es actuar, y a la vez estar ayudando a personas que están pasando por una cosa que yo en su momento pasé. En su momento yo lo pasé mal y ahora yo puedo ayudar a que no sea así.

En 'Élite' también interpretarás a un chico trans, ¿Hasta qué punto quieres que esto determine tu carrera?

Este es el gran tema. Me gustaría mucho que la sociedad, con estos pasos que vamos dando, lo vean como yo lo veo, que soy un actor más y estoy aquí porque me gusta actuar. Es verdad que ahora tengo algo que decir y es muy positivo porque así vamos avanzando y puedo ayudar a otras personas. Pero que no nos olvidemos que a mí me gusta mucho sentir las cosas y vivirlas. Por eso me gusta mucho actuar y aprender. Me siento muy libre haciendo esto y es lo que quiero hacer. No soy una persona que viene aquí solo a decir cosas de los trans, yo voy mucho más allá, soy actor.

¿Y a usted qué le ha impulsado a dejar a un lado los miedos y atreverse a tomar decisiones tan importantes desde tan joven?

Yo tengo mucho miedo a veces. Sí que es verdad que requiere un poco de valentía decir que eres trans, pero yo tengo miedos. La vivencia que he vivido creo que me ha enseñado mucho y he crecido mucho con ella y estoy muy agradecido. Me ha enseñado a que vaya al grano de las cosas, a que si quiero algo lo tengo que hacer yo. Me ha enseñado que el miedo se puede traspasar, no es una barrera que se queda fija.

Hablando de grandes temas, en la serie se da mucha importancia a “salir del armario”. ¿La verdadera normalización no llegará cuando no haya que hablar públicamente de estos temas?

Te entiendo, pero creo que primero hay que hacer lo otro. No estamos en el punto de estar normalizados. Depende del caso. Por ejemplo, yo estoy ahora en un piso de estudiantes y no le he dicho a nadie que soy trans, pero si un día sale el tema se lo diré. Pero primero hay que visibilizarlo un poco porque aun hay mucho tabú ahí y hay que hacer conciencia.